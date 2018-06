Izdevīgākais un piemērotākais kredīta veids tieši Jums

Ikviens var nonākt grūtībās jeb kādā neparedzētā situācijā, kad nepieciešami papildus naudas līdzekļi, lai šo situāciju atrisinātu. Tad tiek apzvanīti draugi un ģimene, lai aizņemtos no kāda nepieciešamo naudas summu, bet ne vienmēr Jūsu tuviniekiem ir brīvi naudas līdzekļi, kurus varētu aizdot. Arī papildus darbu brīvdienām, lai mazliet vairāk nopelnītu, nav tik viegli uzreiz atrast. Bet ir kāds variants, kas varētu Jūs glābt no šīs problēmsituācijas, un tas ir kredīta pieteikums. Vai esat par to kādreiz domājis? Iespējams, ka Jūs pat nenojaušat, cik daudzi no Jūsu draugiem vai radiem ir saņēmuši naudas aizdevumu no kreditēšanas kompānijām, lai varētu nopirkt to dārgo automašīnu, kuru Jums atrādīja pagājušajā reizē, kad tikāties. Varbūt esat redzējis, ka vairāki draugi bieži ceļo, un nodomājis, kā no algas viņiem izdodas iekrāt pietiekami daudz, lai dotos uz eksotiskām valstīm atpūsties... Protams, varbūt viņi tiešām sakrāja naudu vai kaut kur papildus nopelnīja, bet ļoti bieži tieši kredīti internetā un dažādi naudas aizdevuma veidi glābj radušās situācijas, kad nepietiek naudas kāda sapņa īstenošanai.

Kreditēšanas kompānija ONEfinance saviem klientiem piedāvā tādus pakalpojumus kā patēriņa kredīts, auto līzings, aizdevums pret auto un kredītu apvienošana. Visiem šiem kredītu veidiem ir pievilcīgas procentu likmes, un aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz sešiem gadiem. Lai pieteiktos jebkuram no šiem pakalpojumiem, Jums ir jābūt Latvijas Republikas pilsonim, kurš ir sasniedzis 21 gadu vecumu, bet nav vecāks par 70 gadiem. Jūsu ikmēneša ienākumiem pēc nodokļu nomaksas ir jābūt vismaz 260 EUR, un Jums ir jābūt atvērtam bankas kontam kādā no Latvijas bankām. Patēriņa kredīta un kredītu apvienošanas pieteikuma izskatīšanā vērā tiks ņemta arī Jūsu kredītvēsture, pārbaudot to, vai Jums nav kavēti maksājumi vai kādi neatmaksāti parādi. Jūsu pieteikums tiks izskatīts no 15 līdz 60 minūšu laikā, un to varat aizpildīt klātienē, dodoties uz klientu apkalpošanas centru Rīgā, Ģertrūdes ielā 20, vai zvanot pa tālr. 27787787.

Sazinoties ar ONEfinance.lv klientu, Jums tiks piedāvāts tieši Jūsu situācijai atbilstošākais kredīta veids ar izdevīgiem nosacījumiem. Ja vēlaties iegādāties jaunu automašīnu, tad Jums nepieciešams auto līzings, bet, ja Jums jau ir savs auto un ir nepieciešama steidzami lielāka naudas summa, tad varat pieteikties aizdevumam pret auto. Jums nav jāsatraucas, ka auto Jums tiks atņemts, jo tā nebūs. Līzinga laikā Jūs droši varēsiet ar to turpināt braukt. Ja vēlaties doties ceļojumā, samaksāt par sapņu kāzām, mājās veikt remontu vai ko tml., tad Jums nepieciešams patēriņa kredīts, bet, ja Jums jau ir vairāki kredīti, un vēlaties tos apvienot, lai veiktu katru mēnesi vienu maksājumu, tad Jums piemērota būs pārkreditēšana jeb kredītu apvienošana. Sazinieties ar ONEfinance.lv klientu konsultantu, izstāstiet savu situāciju un meklējiet risinājumu! Tas ir tā vērts, lai Jums vairs nebūtu jāsatraucas par nepieciešamo naudas summu problēmas atrisināšanai.