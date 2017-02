Izdevīgi patēriņa kredīti – vai iespējams?

Cik daudzi no mums ir gatavi aizņemties, lai piepildītu lielākus mērķus? Statistika liecina, ka šādu cilvēku skaits Latvijā ir samērā liels un ar katru gadu pieaug. Šī iemesla dēļ aizvien svarīgāka kļūst nepieciešamība saprast, kurš no finanšu pakalpojumiem ir izdevīgāks un vai tādi vispār maz ir.





Teorētiski atrast lētāko naudas aizdevumu nevajadzētu būt grūti. Jāsalīdzina vairāki piedāvājumi un jāskatās, kurš no tiem ir izdevīgāks. Atšķirībā no īstermiņa aizdevumiem ilgtermiņa kredīti patēriņa vajadzībām parasti ir krietni lielāki un mēdz nereti pārsniedz vairākus tūkstošus eiro. Atmaksas termiņš variē robežās no viena līdz pat pieciem gadiem, kas ir saprātīgs termiņš lielākas naudas summas atmaksai. Izvēloties aizņemties ilgtermiņā, būtu jāsaprot, ka, palielinoties atmaksas termiņam, palielinās arī kopējā summa, ko laika gaitā samaksāsiet par finanšu līdzekļu piesaisti.





Šobrīd Latvijas likumdošana nosaka, ka ikvienam kredītņēmējam ir tiesības atmaksāt parādu pirms termiņa bez papildus komisijas. Tas nozīmē, ka aizņēmējs drīkst paņemt kredītu uz vairākiem gadiem, bet atmaksāt pat nākamajā mēnesī. Tiesa, jārēķinas, ka šādā gadījumā kreditors var prasīt samaksāt procentus par tekošo mēnesi. Ja šādi rīkotos daudzi, kredītiestādēm un nebanku kreditoriem būtu jāmaina stratēģija, jo to peļņa drastiski samazinātos. Praksē lielākā daļa aizņēmēju šādu iespēju izmanto reti un parādus maksā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. Brīvie līdzekļi Latvijas mājsaimniecībām ir nelieli, līdz ar to iespējas ātrāk atbrīvoties no parādsaistībām nav daudz.





Patēriņa aizdevumu procentu likmes tradicionāli ir krietni augstākas nekā auto līzingam vai hipotekārajiem kredītiem. Atšķirībā no abiem pēdējiem kredīts patēriņa vajadzībām tiek piešķirts bez ķīlas un aizņēmējs to var izlietot pēc saviem ieskatiem. Nodrošinājuma neesamība automātiski nozīmē, ka kreditori būs piesardzīgāki un arī procentu likmes būs augstākas. Tajā pat laikā ir jāņem vērā, ka ne visi piedāvājumi ir vienādi. Daļa aizdevēju regulāri rīko dažādas akcijas, kuru ietvaros aizdevumi tiek piešķirti ar samazinātu procentu likmi vai ar atlaidi komisijas maksai. Ja pēdējos gados šādu praksi pielietoja, galvenokārt, nebanku kreditori, tad šobrīd savus pakalpojumus sāk reklamēt pat Latvijas lielākās komercbankas. Patērētājiem tas nozīmē, ka palielinās iepējas iegūt maksimāli izdevīgu darījumu, bet kreditoriem tas liek apmierināties ar mazāku pelņās procentu.





Vai aizņemtiet ir droši?





Katram, kas gatavojas ņemt jebkādu kredītu vispirms būtu jāatbild uz šādiem jautājumiem:

Vai man ir nepieciešams aizdevums?

Vai es spēšu atmaksāt parādu līgumā noteiktajā termiņā?

Ko darīšu, ja radīsies steidzami papildus izdevumi, vai tas nekavēs kredīta atmaksu?





Jautājumi nav sarežģīti, taču ir ļoti svarīgi. Paļaujoties uz reklāmu valdzinājumu un neizvērtējot savas reālās iespējas atmaksāt parādu, vēlāk var nākties nožēlot. Soda nauda par saistību nepildīšanu visiem kreditoriem ir ietverta jau līguma nosacījumos. Daļa kreditoru piedāvā problēmu gadījumā uz laiku atcelt procentu maksājumus, taču tas nav ilgtermiņa risinājums un ir būtiski pirms aizņemšanās rūpīgi izvērtēt savu maksātspēju.





Kur iegūt informāciju par naudas kredītiem?