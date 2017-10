Izvēlies, ko vēlies, – “VABOLE” ATVEDĪS!

Ne viens vien jelgavnieks jau, iespējams, pamanījis nasko “vabolīti”, kas braukā pilsētas ielās. Tagad jelgavnieki var pasūtīt, lai uz mājām, darbu vai jebkuru citu vietu tiktu nogādātas visdažādākās lietas. Izrādās, “vabole” ir gatava izpildīt teju visas vēlēšanās. Tā strādā visu diennakti un atved cilvēkiem nepieciešamo – pārtikas produktus, gatavas maltītes, zāles un dāvanas –, tāpat tiek piedāvāts izmantot alkometra pakalpojumu.

Uzņēmuma pārstāvis Raitis atzīst: “Pašlaik populārāko piegādes lietu līderi ir ātrās ēdināšanas uzkodas no uzņēmumiem “Mcdonald's” un “Hesburger”, arī ēdieni no “Riga Sushi”, kas atrodas tirdzniecības centrā “Valdeka”. Tāpat iecienīts ir alkometra pakalpojums. Īpaši tas bijis pieprasīts Līgosvētku laikā, bet arī tagad katru nedēļas nogali kādam šis pakalpojums noderot. Uzņēmumā novērots, ka cilvēki kļuvuši apzinīgāki un labāk samaksā, lai pārbaudītu alkohola līmeni, nevis riskē braukt pie automašīnas stūres reibumā. Šo pakalpojumu esot iespējams sarunāt arī pasākumu un ballīšu noslēgumā, lai to apmeklētāji būtu droši, ka var doties mājup ar savu transportlīdzekli.

Piedāvājumā ir arī zāļu piegāde no aptiekām, ko arī uzņēmuma klienti jau novērtējuši kā izdevīgu risinājumu, ja slimības dēļ pašiem nav iespējams doties tās iegādāties. Tāpat var pasūtīt pārtikas produktus no veikaliem, aizsūtīt apsveikumus visdažādākajos dzīves gadījumos, piemēram, apsveikt kādu dzimšanas dienā vai ar mazuļa nākšanu pasaulē, vai gluži vienkārši – kādu pārsteigt.

PIEGĀDE

Jelgavas robežās maksā 3 €

citur – atkarībā no atrašanās vietas.

Alkometra pakalpojums maksā 10 € par reizi.

Norēķināties iespējams gan ar pārskaitījumu,gan skaidrā naudā un ar bankas maksājumu karti.

Ar “vabolīti” var sazināties mobilajā lietotnē WhatsApp, Facebook.com lietotāja profilā “VaboleVabole” vai pa tālruni 23303333