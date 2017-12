Jauns mājoklis – kā izvēlēties labāko santehniku?

Jaunas santehnikas iegāde ir process, kuram nepieciešams pieiet pārdomāti, izvēloties pašus piemērotākos variantus tieši savam mājoklim. Gadījumā, ja esi ieplānojis celt savu māju vai veikt remontu jau esošajā, esam sagatavojuši vairākus vērtīgus padomus, kas noteikti noderēs, iegādājoties piemērotāko santehniku tieši savam mājoklim.

Kāda veida santehnika nepieciešama?

Katram mājoklim nepieciešams pielāgot santehnikas izvēli. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no tā, cik daudz vietas ir tavā mājā. Noteikti ir nepieciešams tualetes pods, duša vai vanna, kā arī izlietne. Šīs ir pamatlietas, kuras nepieciešamas ikvienā mājoklī. Viens no veikaliem, kuros pieejama santehnika, ir Prof.lv. Šajā interneta veikalā tev ir iespēja pēc saviem ieskatiem izvēlēties pašu piemērotāko santehniku par draudzīgām cenām.

Tualetes podu izvēle

Prof.lv veikalā ļoti plašā piedāvājuma klāstā pieejama pati labākā santehnika tieši tavam mājoklim. Ir iespējams iegādāties brīvi stāvošos tualetes, podus, iebūvējamos tualetes podu rāmjus, piekaramos tualetes podus, ka arī bidē un pisuārus. Tā ir iespēja izvēlēties tieši savām vajadzībām piemērotāko variantu.

Vannas izvēle

Visbiežāk cilvēki nevar izlemt, vai iegādāties vannu vai tomēr duškabīni. Protams, ļoti daudz kas atkarīgs arī no tā, cik daudz brīvas vietas ir telpā. Ja tajā ir gana daudz brīvas vietas, tad, protams, vari izvēlēties vannu, savukārt, ja vannasistabā nav tik daudz vietas, tad vari izvēlēties duškabīni.

Prof.lv veikalā iespējams ļoti plašā piedāvājuma klāstā iegādāties dažāda veida vannas. Ir pieejamas taisnstūra, asimetriskās, brīvi stāvošās, ka arī apaļās vai stūra vannas. Tev ir iespēja izvēlēties tieši savam mājoklim piemērotāko variantu, ņemot vērā gan to, cik daudz brīvas vietas ir tavā vannasistabā, gan arī to, kurš no variantiem tev liekas modernāks un piemērotāks tavai gaumei.

Dušas izvēle

Šajā veikalā tev ir iespēja izvēlēties arī kādu no dušas veidiem. Plašā klāstā pieejamas dušas kabīnes, dušas durvis, dušas paliktņi, kā arī dušas pievadi. Arī šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību vairākām lietām, kuras ir ļoti svarīgas, lai varētu iegādāties piemērotāko variantu tieši savam mājoklim. Noteikti nepieciešams ņemt vērā arī to, vai konkrētā duškabīne ir piemērota tavam auguma. Tajā ir jājūtas labi nevis jāizjūt diskomforts, tāpēc ir svarīgi izvēlēties tieši sev piemērotāko variantu.

Izlietnes izvēle

Protams, nevienā mājoklī nevar iztikt arī bez izlietnes. Prof.lv vari izvēlēties dažāda veida izlietnes. Plašā piedāvājuma klāstā iespējams iegādāties virtuves izlietnes, vannas istabas izlietnes, stūra izlietnes, izlietnes ar skapīti, kā arī izlietnes virs veļasmašīnas.

Tā ir tava iespēja izvēlēties tieši tavai gaumei piemērotāko variantu. Protams, ļoti noderīgi ir iegādāties izlietni ar skapīti, jo tādā veidā varēsi būt pārliecināts, ka skapīšos varēsi salikt dažādas nepieciešamas lietas, kuras ikdienā izmanto.

Vannas istabas mēbeles

Šeit varēsi iegādāties ne tikai kvalitatīvu santehniku, bet arī vannas istabas mēbeles. Tev ir iespēja izvēlēties kādu no nepieciešamajām mēbelēm – skapīšus, vannas istabas plauktus, izlietnes ar skapīti, vannas istabas mēbeļu komplektus, kā arī dažādas citas mēbeles.

Izvēloties piemērotāko santehniku un mēbeles, noteikti ir vērts pievērst uzmanību vairākām lietām, arī santehnikas un mēbeļu krāsai. Mēbeles vislabāk, protams, pieskaņot kopējam interjeram, lai radītu harmonisku kopējo tēlu visā mājā.