Kā ievērojami samazināt ceļojuma izmaksas?

Ceļošana, jau kopš seniem laikiem, ir bijis viens no labākajiem atpūtas veidiem. Tā ir iespēja iepazīt jaunas kultūras, gūt nebijušu pieredzi, aplūkot skaistas ainavas un vienkārši baudīt mirkli. Diemžēl, daudziem ceļošana ir neaizsniedzams sapnis, jo tā sasitās ar lielām izmaksām. Tālu, eksotisku zemju apceļošana izmaksā simtiem un pat tūkstošiem eiro. Pat dažu dienu ceļojumam, piemēram, uz netālu esošo Dāniju varēt būt nepieciešams 3000 dāņu kronu aizdevums jeb lån 3000. Tomēr, ja tiek ievēroti daži noteikumi, ceļošana var kļūt pieejama ikvienam. Šeit būs daži padomi, kā ievērojami samazināt ceļošanas izmaksas.

Lētas aviobiļetes

Lielāko daļu no visa ceļojuma budžeta nereti sastāda transporta izmaksas. Vispopulārākais transporta veids ceļojumiem ir tieši gaisa transports. Lidmašīnu biļetes nudien var izmaksāt dārgi, bet labā ziņa ir tā, ka uz tām var ietaupīt ievērojamas summas, ļoti dažādos veidos. Visvairāk izdosies ietaupīt tad, ja jums būs elastīgs ceļojuma laiks. Tātad, ja varat pielāgot ceļojuma datumus, tad vispirms ir jāsāk ar lētāko biļešu meklēšanu. To varat paveikt, gan aplūkojot atsevišķu aviokompāniju mājaslapas, gan arī izmantojot aviobiļešu cenu salīdzinātājus. Biļešu cenas vienas nedēļas ietveros var variēt pat par pāris simtiem eiro, līdz ar to, ietaupījums būs milzīgs. Ja tomēr jums jau ir noteikti datumi, kad varat doties ceļojumā, meklējiet biļetes naktīs, jo tad mazāk cilvēku veic aviobiļešu meklēšanu un cenas tiek pazeminātas.

Lētas alternatīvas viesnīcām

Vēl ļoti lielu ceļojuma budžeta daļu sastāda izmitināšana. Viesnīcu cenas ir ļoti augstas, tāpēc budžeta ceļotājiem noteikti vajadzētu painteresēties par lētākām alternatīvām. Viens no variantiem ir jauniešu hosteļi. Tie ir līdzīgi viesnīcām, tikai hosteļos parasti visas labierīcības ir kopējas un tiek maksāts par gultasvietu, nevis numuru. Tas, protams, nav tik pat ērti kā viesnīcās, taču arī cenas hosteļos ir daudz zemākas. Vēl viens variants ir naktsmītņu meklēšanas platformas, kā, piemēram, Airbnb, caur kurām iespējams atrast privātpersonas, kas ir ar mieru izīrēt savas istabas vai visus mājokļus ceļotājiem. Tas nereti izmaksā vēl daudz lētāk nekā hosteļi, turklāt tā ir lieliska iespēja iepazīt vietējo kultūru un uzzināt daudz ko interesantu no vietējiem iedzīvotājiem.

Lēts ēdiens

Trešā lielākā izdevumu kategorija ceļojumos nereti ir ēdināšana, jo ceļotāji pārsvarā ēd kafejnīcās un restorānos, kur ēdienam ir ievērojamas uzcenojums. Ir tikai saprotams, ka ceļotāji vēlas ieturēt siltu maltīti, bet pagatavot to pašam viesnīcā parasti nav iespējams. Ja esat apmeties naktsmītnē, kurā nav virtuves vai vismaz elektriskās plītiņas, izeja ir lētu ēdināšanas iestāžu meklēšana. Visvieglāk tās būs atrast tad, ja kontaktēsieties ar vietējiem. Kaut vai pajautājiet naktsmītnes darbiniekiem par iespējām lēti papusdienot tuvākajā apkārtnē. Viņi noteikti zinās vietas, ko apmeklē vietējie, bet kuras netiek ietvertas ceļojumu aprakstos. Ja tomēr, jums ir pieejama virtuve, noteikti pēc iespējas vairāk gatavojiet ēdienu pats, jo tad ēdināšana izmaksās vismaz uz pusi mazāk.

Izdevīgi kreditēšanas pakalpojumi

Nereti ceļojumiem tiek ņemti arī kredīti un svarīgi ir par tiem nepārmaksāt. Ja jums pietiek ar ātro aizdevumu, kura summa nepārsniedz dažus simtus eiro, tad noteikti vajadzētu meklēt bezprocentu kredītus. Nereti kredītiestāžu jaunajiem klientiem tiek piedāvāts bezprocentu kredīts uz 30 dienām jeb lån rentefrit i 30 dage. Tas nozīmē, ka paņemot aizdevumu ar atmaksas termiņu viens mēnesis, jums būs jāatdod tieši tik pat daudz naudas, cik aizņēmāties. Protams, arī ņemot bezprocentu kredītu, vispirms ir jāizvērtē savas iespējas to atmaksāt. Ja saprotat, ka naudas kredīta atmaksai jums nebūs, kredītu ņemt nedrīkst.

Ceļošana nav tikai bagāto cilvēku privilēģija. To var darīt ikviens, kam piemīt gribasspēks un izdoma. Ir neskaitāmi daudz viedu, kā ievērojami samazināt ceļojuma izmaksas, tikai ir jāprot tās saskatīt un izmantot. Ja ņemsiet vērā visu minēto, pat vistālākie galamērķi būs sasniedzami bez problēmām.