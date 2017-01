Ziemā saslimt ar gripu nav nemaz tik grūti, it īpaši tad, ja organisma imunitāte ir novājināta un netiek ievēroti gripas profilakses pasākumi. Visiem zināms, ka pārpildīts sabiedriskais transports un plaši apmeklēti publiskie pasākumi var būt īsts gripas perēklis, taču patiesībā ar šo slimību varam saslimt arī mājās vai birojā, paņemot kādu priekšmetu, kuram esat pieskāries ar nemazgātām rokām, vai pirms jums jau pieskārusies ar gripu inficēta persona.

Ar padomiem, kā izvairīties no saslimšanas ar gripu un stiprināt organisma aizsargspējas, dalās aptieku tīkla Apotheka sertificēta farmaceite Ivanda Krastiņa.Pievērsiet vairāk uzmanības roku mazgāšanai

Tieši gripas sezonas laikā būtu jācenšas roku mazgāšanu padarīt par rutīnu un veikt biežāk, kā ierasts. Zinātniski pierādīts, ka regulāra roku mazgāšana un personīgās higiēnas ievērošana, samazina elpceļu infekciju izplatīšanās un saslimšanas risku par 20%. Lielākoties, infekcija no rokām cilvēka organismā var nonākt to norijot vai netīšām ieberzējot deguna vai acu gļotādā, kas parasti notiek, vienkārši pieskaroties ar rokām sejai.

Īpaši liela uzmanība roku mazgāšanai būtu jāpievērš pirms ēdienreizēm, pēc labierīcību apmeklējuma, kā arī pēc šķaudīšanas vai atrašanās vienā telpā ar cilvēku, kurš šķauda un pēc sabiedrisku vietu apmeklējuma. Ja nav iespējas rokas nomazgāt ar siltu ūdeni un ziepēm, noslaukiet tās ar mitrajām salvetēm vai izmantojiet speciālu līdzekli, kas paredzēts roku dezinfekcijai. Ziemas laikā šādus līdzekļus būtu vēlams turēt pa rokai.

Vērojiet savu pašsajūtu

Tā kā pilnībā izvairīties no infekciju pārnēsātājiem nav iespējams, pievērsiet pastiprinātu uzmanību savai pašsajūtai. Gadījumā, ja parādās kāds no gripai raksturīgajiem simptomiem, piemēram, muskuļu un galvas sāpes, drudzis, iekaisis kakls, klepus un spēku izsīkums, nekavējoties doties pie sava ģimenes ārsta, lai kopīgi atrastu efektīvāko ārstniecības metodi un medikamentus.

Organisma aizsargspējas var mazināt stress un nesabalansēts uzturs, tāpēc ziemas periodā atrodiet laiku atpūtai un piedomājiet pie savas ikdienas ēdienkartes. organismu palīdzēs stiprināt C, A, E un D vitamīni, kā arī selēns un cinks. Tiem piemīt īpaša pretvīrusu iedarbība, kas ļauj cīnieties gan ar gripu, gan citām ziemas periodam raksturīgajām slimībām.

Sakopiet savu darbgaldu

Virusi un infekcijas mitinās arī uz virsmām, kuras mēs vai kāds cits aizskaram ikdienā. Vai atceraties, kad pēdējo reizi notīrījāt savu telefonu, datora tastatūru un galdu. No šīm virsmām vīrusi itin vienkārši var nonākt uz rokām un organismā. Īpaši svarīgi notīrīt vietu, kurā ēdam. Virsmu dezinfekcijai varat izmantot dezinfekcijas aerosolus vai salvetes. Šādā pat veidā neaizmirstiet attīrīt bērna mēbeles un virtuves galdu, kā arī dezinficēt ārdurvju rokturus. Noteikti nevajadzētu ieslīgt galējībās un dezinficēt katru virsmu pirms tai pieskaraties, taču ziemas periodā, kārtīga uzkopšana ik pa pāris dienām, noteikti nenāks par ļaunu.

Stipriniet organisma aizsargspējas

Cilvēka organisms pats cīnās pret visdažādākajām slimībām, taču, lai cīņu uzvarētu, tam nepieciešam stipra imunitāte. Viens no stipras imunitātes pamatakmeņiem ir veselīgs un pietiekams miegs. Pieaugušiem cilvēkiem dienā jāguļ vismaz 8 stundas, savukārt bērniem, atkarībā no to vecuma, 9 līdz 12 stundas. Miega laikā organisms var atpūsties, atjaunoties un uzkrāt spēkus jaunai dienai, tāpēc tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība nekā sākumā varētu šķist. Ja ir problēmas iemigt vai lielā stresa dēļ miegs ir saraustīts, talkā var nākt zāļu tējas ar nomierinošu efektu, turklāt, ja novājinātas imunitātes dēļ parādījušies slimības simptomi, zāļu tējas ir līdzeklis ar ko tos atvieglot.

Imunitāti iespējams stiprināt arī ar dažādu ziemai svarīgu uzturvielu palīdzību. Ziemas laikā papildus sabalansētam uzturam varat uzņemt ehinācejas ekstraktu, propolisu, kā arī priežu un greipfrūtu ekstraktus saturošus produktus. Tāpat neaizvietojams līdzeklis imunitātes stiprināšanai ir taukskābes, kuras satur zivju eļļa. Visas šīs vielas iespējams uzņemt no dabīgiem produktiem, piemēram, augļiem un dārzeņiem, vai arī ar aptiekās nopērkamo preparātu palīdzību.

Stiprinot imunitāti, noteikti nevajadzētu aizmirst arī par fiziskām aktivitātēm un svaigu gaisu, kas ir vitāli nepieciešams ikvienam organismam.

Informācijas avots: http://aptiekas.apotheka.lv/5-padomi-ka-izvairities-no-saslimsanas-ar-gripu/