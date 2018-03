Kā justies labāk savā ādā: palīdzēs dermatologs

Ādas veselības saslimšanas pēdējās desmitgadēs ir kļuvušas daudz izplatītākas. Tā ir problēma, kas neiet secen gandrīz nevienai ģimenei — gan pieaugušie, gan bērni sastopas ar vieglākām un smagākām ādas saslimšanām. Nu jau kļuvušas par normu tādas diagnozes kā atopiskais dermatīts, kontaktdermatīts. Arī psoriāze un citas nepatīkamas ādas saslimšanas kļūst daudz izplatītākas. Dermatologs kļuvis par vienu no pieprasītiem speciālistiem. Viņa darba lauks ir ļoti plašs — viss, kas saistīts ne tikai ar ādas, bet arī matu un nagu veselību.

VCA (Veselības centru apvienība), reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu un kopējo tendenci palielināties ādas saslimšanu izplatībai, rūpējas par to, lai dermatologs būtu vienmēr pieejams ne tikai specializētajā Ādas un seksuālās veselības centrā, bet arī citās VCA poliklīnikās.

Āda ir cilvēka lielākais orgāns. Tāpēc tās stāvoklis neizbēgami ietekmē dzīves kvalitāti visos aspektos. Ādas saslimšanas bieži arī saistītas ar kopējo veselības stāvokli, jo āda ir sava veida indikators. Visbiežāk tas attiecas uz dažāda veida alerģijām un pārtikas produktu nepanesībām, arī iekšējo orgānu saslimšanām. Tāpēc dermatologa darbs ir komplicēts un vērsts uz sadarbību ar citiem speciālistiem.

Ādas stāvoklis un izmaiņas tajā jāuztver nopietni

Tā kā dermatoloģija ir salīdzinoši jauna medicīnas nozare, kā arī pacientu izglītotība šajos jautājumos ne vienmēr ir pietiekama, tad rodas situācija, kad joprojām ļoti bieži ādas slimības un dažādi simptomi tiek ignorēti, uzskatīti par nenozīmīgiem, par ādas veselību netiek domāts profilaktiskā aspektā. Dermatologs tāpat kā citi veselības speciālisti būtu jāapmeklē regulāri, lai veiktu profilaktiskas apskates un izmeklējumus, jo ādas izmaiņas ne vienmēr ir pašiem pamanāmas, kā arī niecīgi simptomi var liecināt par kaut ko nopietnu. Jo ātrāk tas tiek diagnosticēts, jo sekmīgāka būs ārstēšana. Piemēram, saslimstība ar ādas vēzi jeb melanomu pēdējos gados ir strauji pieaugusi, kas liek ārstiem zvanīt traksmes zvanu un atgādināt, ka ikvienam jābūt atbildīgākam pret savu ādas veselību ilgtermiņā, jo šī ir viena no kaitēm, kas nerodas viena dienā.

Nieze, sausuma sajūta, izsitumi — to piedzīvo gandrīz katrs

Gandrīz katrs sastopas ar tādiem simptomiem kā ādas niezēšana, sausums, apsārtums, dažāda lieluma un intensitātes izsitumi, arī pūtītes un citas problēmas. Ierasts, ka ar šādām problēmām cīnās mājās, izmanto dažādus skaistumkopšanas produkts. Tomēr jāsāk būtu ar to, ka jāizvēlas dermatoloģijas klīnika un jāpieska vizīte pie dermatologa, jo ārsts:



veiks apskati un izmeklējumus, lai noteiktu problēmas cēloni;

izslēgs nopietnu saslimšanu iespējamību;

ieteiks speciālus kopšanas līdzekļus ādas stāvokļa uzlabošanai;

sniegs rekomendācijas pareizai ādas kopšanai katrā gadalaikā un katram ādas tipam;

sniegs rekomendācijas dzīvesveida izmaiņām, kas var palīdzēt uzlabot ādas veselību un kopējo pašsajūtu.



Ne tikai veselības, bet arī estētikas jautājums

Protams, ka mēs visi gribam būt veseli. Tomēr ne tikai veselība mūs satrauc. Gribam būt arī skaisti, jo tā ir daļa no vizuālā tēla, tas veido pašapziņu un ietekmē panākumus dzīvē. Āda būtiski ietekmē to, kā izskatāmies un kā jūtamies. Tāpēc ādas problēmu risināšana ir arī estētikas jautājums, jo gribam savā ādā justies labāk, gribam, lai spoguļattēls patīk gan pašam, gan citiem.

Ja ādas saslimšanas rada vizuāli nepievilcīgus simptomus, tad tas ietemē pašvērtējumu, var mudināt norobežoties no apkārtējiem, traucēt veidot intīmas attiecības, jo pacienti baidās, kautrējas, jūtas nepilnvērtīgi. Viena no hroniskām kaitēm, kas īpaši ietekmē dzīves kvalitāti, ir psoriāze. Simptomi ir vizuāli nepievilcīgi. It īpaši tad, ja pacients nesaņem atbilstošu ārstēšanu, kas tomēr var būtiski uzlabot ādas stāvokli un dzīves kvalitāti. Tāpat estētikas jautājums īpaši svarīgs pusaudžiem, kuri cīnās ar ādas problēmām. Ar to nav jāsamierinās, jo dermatologs var palīdzēt — gan ārstēt, gan sniegt rekomendācijas.

Dermatologa darba lauks ir ļoti plašs

Nedomājiet, ka dermatologs cīnās tikai ar pumpām un izsitumiem. Viņa darbības lauks ir tiešām plašs:

dažādi dermatīti (bērniem īpaši aktuāls atopiskais dermatīts)

psoriāze;

ādas un nagu sēnīte;

ādas parazitārās slimības (kašķis, utis utt.);

labdabīgi ādas veidojumi;

seksuāli transmisīvas slimības;

akne, ādas pigmentācija;

dažādi izsitumi un ekzēmas;

herpes un citas vīrusu infekcijas;

kārpas;

dzimumzīmes.

Doties ar savu problēmu pie dermatologa kavē mulsums, kauns un bailes. Bet tam nav nekāda pamata, jo vienīgais, ko pie dermatologa var iegūt — atvieglojums, pašsajūtas uzlabošanās un labāka dzīves kvalitāte. Atliek tikai izvēlēties savu speciālistu, kuram uzticaties.