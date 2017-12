Kā sagatavoties ziemas pārgājienam?

Kad sniegs pārklāj zemi ar pūkainu, baltu segu, par spīti aukstumam, mēs tomēr priecājamies un izbaudām skaistos ziemas skatus. Vislabāk to darīt, protams, dodoties dabā. Pārgājieni nav tikai vasaras aktivitāte, un, pienācīgi sagatavojoties, tā var sniegt daudz prieka un pozitīvu emociju arī gada aukstajos mēnešos.

Uzvelc vismaz trīs apģērba kārtas

Daudzi noteikti ir dzirdējuši ieteikumu par to, ka ziemā prātīgāk ir ģērbties kārtās. Taču kādās un kāpēc? Pamata kārta ir tā, kas piekļaujas tavai ādai. Šajā gadījumā kokvilna nebūs labākā izvēle, jo, ja tā kļūs mitra, tāda arī paliks. Intensīvi ejot, tu sasvīdīsi, tādēļ jāmeklē sintētisks materiāls, piemēram, termo veļa vai merino vilnas apģērbs.

Vidējais slānis ir tas, kurš uzturēs siltumu. Tas varētu būt flīša džemperis. Savukārt virsējā kārta pasargās no vēja un nokrišņiem. Šajā gadījumā labāk izvēlēties mitrumu necaurlaidīgu jaku ar kapuci.

Nesaaukstējies

Ziemā ir ļoti viegli saķert iesnas un klepu, un parasti tas notiek tad, kad nosalstam. Ja, esot ārā, tev kļūst auksti, sasildīties ir visai grūti. Kā no tā izvairīties? Ļoti iespējams, ka pēc noieta garāka maršruta tu vēlēsies apstāties un novilkt kādu no daudzām apģērba kārtām, jo šķitīs, ka ir ļoti silti. Taču ņem vērā – nepārsteidzies, lai tava ķermeņa temperatūra strauji nepazeminātos!

Sagatavojies slidenām virsmām

Lai arī dodoties ziemas pārgājienā, tev šķiet, ka pa ceļam nebūs ledus, tu nekad nevari zināt, kas tevi sagaida mežos, kalnos un citās vietās, kurās cilvēki netīra un nekaisa. Sagatavojies šādām situācijām un parūpējies par to, lai tev līdzi būtu apavu uzmavas!

Sagatavojies šādām situācijām un parūpējies par to, lai tev līdzi būtu apavu uzmavas! Protams, parūpējies arī par to, lai tev kājās būtu piemēroti ziemas apavi.

Paņem līdzi liekus zeķu pārus

Nosalušas pēdas rada ne tikai ļoti nepatīkamu sajūtu, bet arī ir ļoti bīstamas veselībai. Pat tad, ja tavi zābaki ir biezi un silti, kājas tajos svīst un mitrums uzkrājas, saldējot pēdas. Lai atrisinātu šo problēmu, paņem līdzi vairākus zeķu pārus, kurus ik pa laikam nomainīt!Paņem līdzi pietiekoši daudz ēdiena

Kad ārā ir zema gaisa temperatūra, tavs ķermenis sadedzina vairāk kaloriju, lai uzturētu siltumu. No vienas puses, došanās pārgājienā ir lielisks veids, kā zaudēt svaru, taču, lai tev būtu enerģija iet uz priekšu, paņem līdzi pietiekami daudz ēdiena, kā arī siltu dzērienu termosā.

Uzmanies no dehidrācijas

Esot dabā vasaras laikā, mēs daudz ātrāk pamanām to, ka esam izslāpuši. Taču ziemas laikā dehidratācija piezogas daudz viltīgāk. Par spīti tam, ka šķietami negribas padzerties, paņem līdzi siltu dzērienu! Turklāt tu vari pagatavot savu mīļāko tēju ar citronu un ingveru vai upeņu karsto dzērienu ar krustnagliņām un apelsīna šķēlīti. Izvēle ir tavā ziņā!

Telts celšana ziemā

Ja jūties pietiekami drosmīgs un vēlies palikt pa nakti ārā ziemas laikā, ir svarīgi tam pienācīgi sagatavoties. Vispirms no sniega jāatbrīvo vieta, kur celsi telti. Ja to neizdarīsi, ķermeņa siltums sniegu izkausēs un viss zem telts būs slapjš. Tāpat pievērs uzmanību tam, lai telts neatrastos tiešā vēja ietekmē.

Protams, ja tev ir pietiekami daudz enerģijas un vēlmes, vari no sniega uzcelt “cietoksni”, kas pasargās no vēja. Rūpīgi nostiprini telts mietiņus, lai vējš tos neizkustinātu. Izmanto kokus un smagus akmeņus kā enkura punktus.

Nenosalsti nakts laikā

Visgrūtāk saglabāt siltumu būs tad, kad norietēs saule. Kad esi iekšā teltī, pārliecinies, ka tev ir vismaz divi spilveni. Tie pasargās tevi no aukstuma, kas nāk no zemes. Tas ir daudz bīstamāks, nekā aukstais gaiss ārā.

Sasildi savu guļammaisu ar ūdens pudeli, kurā iepildīts karsts ūdens. Pieliec to pie kājām. Protams, vari paņemt līdzi terfomoru, ja tev tāds ir. Lai arī tev ļoti gribēsies noslēpt savu seju guļammaisā, tā nav laba doma, jo tava izelpa uzkrāsies tā iekšienē, radot mitrumu.

