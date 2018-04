Kas jāņem vērā, izvēloties bērna pirmo gultiņu

Gādājot visas nepieciešamās lietas mazulim, gultiņas izvēle ir ļoti svarīgs lēmums, kas jāizdara pārdomāti, izvērtējot visus aspektus, lai izdotos atrast vislabāko gultiņu tieši jūsu mazulim un jūsu mājoklim. Par to, kas jāņem vērā un par ko jādomā, izvēloties gultiņu, konsultē viens no vadošiem un pieredzējušiem bērnu preču ražotājiem “Chicco”, kas savā preču klāstās piedāvā arī bērnu gultas, kas ir ērtas lietošanai jau no mazuļa pirmajām dzīves dienām.

Drošība

Pirms sākt gultiņu izpēti, jāapzinās visi aktuālie drošības aspekti. Gultiņai jābūt stabilai, izturīgai, ja ir redeles, to starpas nedrīkst būt lielākas par 10 cm. Gultiņas apdarē nedrīkst būt izmantoti kaitīgi materiāli, labāk izvēlēties ekoloģiskas krāsas un citus materiālus, kas neradīs bērna veselībai apdraudējumu.

Telpa un tās ietilpība

Bērnu gultas pieejams dažādos izmēros un komplektācijās. Tāpēc, lai neapjuktu un saprastu, uz kuru pusi skatīties, jāizdomā, kurā telpā un kurā vietā gultiņa atradīsies. Vēlams veikt mērījumus, lai zinātu, kādi ir maksimālie izmēri, ko varat izvēlētajā vietā ielikt. Ja ir neliels mājoklis, kā arī pagaidām netiek plānots iekārtot mazulim atsevišķu istabu, tad labāk skatīties uz kompaktām gultiņām.

Pirmajam pus gadam laba izvēle ir bērnu gultas, kas ir mazākas par standarta izmēru. Vai arī šūpulītis. Tāda guļvieta būs ērti pārvietojama un transformējama, novietojama līdzās vecāku gultai, atvieglojot mazuļa aprūpi pirmajos mēnešos.

Tradicionālā redeļu gultiņa, kas ir standarta izmērā (140/70 cm) ir drošais vidusceļš, kas ļaus nodrošināt guļvietu no dzimšanas līdz pat divu un pat vairāk gadu vecumam, ja izvēlas modeli ar regulējamu augstumu un noņemamām sānu malas redelēm.

Finansiālās iespējas

Arī cenu amplitūda bērnu gultiņām ir ļoti plaša. Tas atkarīgs gan no ražotāja, gan materiāliem, gan komplektācijas. Ģimenei jāizvērtē, cik daudz naudas var novirzīt šim pirkumam. Ekonomiskāks un tālredzīgāks risinājums būs daudzfunkcionāla un lielāka gultiņa, kas vēlāk būs pārveidojama un derēs ilgāk.

Ja finanses nav šķērslis, tad mazuļa pirmajiem mēnešiem var iegādāties kompaktu gultiņu, ko novietot savā guļamistabā vai pārvietot tajā mājokļa vietā, kur tas konkrētajā brīdī ir aktuāli. Pieejami modeļi, kas aprīkoti ar riteņiem, ir ērti saliekami un viegli. Tādas bērnu gultas atrodamas arī “Chicco” preču klāstā.

Vēlamais materiāls un kopējais interjers

Praktiskā puse un funkcionalitāte ir bērnu gultas izvēlē ļoti svarīgi faktori, tomēr arī dizainam un materiālām ir nozīme. Laba un bērnam draudzīga izvēle, kas labi iederēsies interjerā, būs koka gultiņa. Tā ir pārbaudīta vērtība, kas joprojām ir viena no populārākajām. Tomēr izvēle ir plaša, piejami arī citi materiāli, kas nodrošina, ka gultiņa ir viegla un ērti transformējama, tāpēc noteikti ir vērts izpētīt dažādus gultiņu modeļus.

Ceļojumu gultiņa — pirkums, kuru nenožēlosiet

Ja esat aktīvi, bieži braucat ciemos, ceļojat ar bērniem, tad noteikti nenožēlosiet, ja jau laikus nopirksiet arī ceļojumu gultiņu, ko var ērti pārvadāt, nodrošinot mazulim piemērotu guļvietu jebkurā vietā un laikā.