Kas jāņem vērā, pirms uzsākat lāzerepilācijas kursu

Lāzerepilācija ir viena no mūsdienās efektīvākajām un mazsāpīgākajām nevēlamā apmatojuma likvidēšanas metodēm, ka sniedz ilgstošu efektu. Lāzerepilāciju šobrīd izvēlas ne vien ļoti daudzas sievietes, bet arī vīrieši, kuri vēlas atbrīvoties no apmatojuma dažādās ķermeņa vietās. Lāzerepilācijas laikā tiek iznīcināta tikai matiņa sakne, nebojājot apkārtējos audus. Lāzerepilācija ne tikai atbrīvo no matiņiem, bet arī palīdz cīnīties ar dažādām ādas nepilnībām – ieaugušiem matiņiem, pigmentāciju, nelīdzenu ādu u.c.

Vairāk par lāzerepilācijas priekšrocībām varat izlasīt:

Tomēr, uzsākot izmantot lāzerepilāciju, klientam ir būtiski zināt visus aspektus, arī to, kādi ir ierobežojumi un īpaši nosacījumi, lai procedūra būtu droša un sekmīga. Protams, par to visu ir jāinformē lāzerepilācijas klīnikas speciālistam, bet labāk pārliecināties vēlreiz, ka esat informēti par visu, kas attiecas uz lāzerepilāciju.

Lai sasniegtu paliekošu efektu, jāiziet pilns kurss

Lāzerepilācija spēs attaisnot klienta ekspektācijas par gludu ādu bez matiņiem tikai tad, ja būs iziets pilns sākumkurss, kas var būt no 3 līdz pat 6 reizēm. Kursa ilgums atkarīgs no katra klienta individuālajām matiņu un ādas īpašībām. To, cik daudz reizes būs jāveic procedūra, lai apstrādātu visus matiņus, varēs pateikt lāzerepilācijas speciālists tad, kad kurss būs uzsākts. Tā kā lāzers katrā reizē var iedarboties tikai uz tiem matiņiem, kas atrodas aktīvajā augšanas fāzē, nepieciešamas vairākas reizes, lai visus matiņus apstrādātu un iznīcinātu to saknes.

Lai saglabātu gludu ādu, regulāri jāveic profilakses procedūras

Tomēr ar laiku un līdzekļiem, kas veltīti sākuma kursam, vien nepietiks. Lai šie ieguldījumi atmaksātos, noteikti jārēķinās, ka vismas 1-2 reizes gadā vajadzēs veikt atjaunojošo procedūru, kas palīdzēs saglabāt iegūto gludās ādas efektu. Ja profilakses procedūras netiek veiktas, tad matiņi pēc kāda laika atkal sāks ataugt.

Lāzerepilāciju nedrīkst veikt grūtniecības laikā

Lāzerepilācija diemžēl nav tā procedūra, kas piemērota visiem bez izņēmuma. Viena no grupām, kam netiek veikta matiņu likvidācija ar lāzerepilācijas metodi, ir grūtnieces. Ja sieviete vēlas ar šo metodi atbrīvoties no matiņiem, viņai jāparēķina tā, lai līdz grūtniecībai jau būtu iziets sākuma kurss un iegūts paliekošs efekts, bet profilakses procedūras jāieplāno tieši pirms un pēc grūtniecības, jo māmiņas, kuras baro mazuli ar krūti, drīkst veikt procedūru. Vai arī jāieplāno uzsākt lāzerepilāciju tikai pēc mazuļa piedzimšanas.

Procedūru starplaikos matiņus nedrīkst izraut un traumēt to saknes

Lai lāzers sekmīgi varētu iznīcināt matiņu saknes, tās nedrīkst būt traumētas. Tas nozīmē, ka vairākas nedēļas pirms lāzerepilācas kursa uzsākšanas un starp procedūrām nedrīkst izmantot tādas matiņu likvidēšanas metodes, kas matiņus izrauj un traumē to saknes. Vislabāk izmantot skuvekli.

Lāzerepilācijas efektu ietekmē arī pacienta individuālie faktori

Visiem klientiem, kas veic lāzerepilāciju, var nebūt vienāds un vienādi ātri sasniegts efekts, jo procedūras rezultātu lielā mērā ietekmē tas, kādi ir matiņi un āda – tonis, matiņu biezums un daudzums. Zināma ietekme ir arī klienta hormonālajām iezīmēm, jo citam matiņi var ataugt ātrāk, citam lēnāk. Tāpēc arī procedūras norise tiek katrā gadījumā pielāgota individuāli, lai sasniegtu pēc iespējas labāko rezultātu.

Lāzerepilāciju nevar veikt, ja ir iekaisumi un ādas saslimšanas

Vēl viens indikators, kas norāda, ka lāzerepilāciju šobrīd nebūs iespējams veikt, ir ādas traumas, bojājumi, iekaisumi un slimības. Ar lāzeru drīkst apstrādāt tikai veselu ādu. Lai veiktu procedūru, ir jāveic ādas ārstēšana un jāgaida, kamēr brūces ir sadzijušas.

Lāzerepilācijas sākotnējās izmaksas būs lielākas

Pirms pieteikties lāzerepilācijai, noteikti vajag iepazīties ar procedūras izmaksām, lai zinātu ar ko rēķināties. Cenas par vienu procedūru nav mazas. Lielāku laukumu apstrāde var izmaksāt vairākus simtus eiro par vienu reizi. Un tad jāparēķina, cik izmakās pilns sākuma kurss. Protams, šo naudu nevajadzēs maksāt vienā dienā. Starp procedūrām ir vairāku nedēļu pārtraukums, tomēr labāk, ja summa budžetā jau ir rezervēta, lai nav tā, ka nākas finansiālu apsvērumu dēļ pārtraukt kursu, līdz ar to arī zaudējot sasniegtos rezultātus.