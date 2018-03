Ko dāvināt mazai meitenei jeb rotaļlietas, kas vienmēr aktuālas

Kādas rotaļlietas izvēlēties mazai meitenei, ja gaidāma jubileja vai kādi citi svētki? Pieaugušie zina, ka mazi bērni dāvanu jautājumā ir ļoti prasīgi. Runa gan nav par rotaļlietas materiālo vērtību, bet tās pielietojumu, spēju patiešām iepriecināt, jo pieaugušajiem nereti ir vēlme dāvināt kaut ko noderīgu un praktisku, kas nebūt nesaskan ar bērna viedokli par to, kas ir laba dāvana.

Ja jums jāizvēlas dāvana meitenei līdz 10 gadu vecumam, tad noderēs veikalu tīkla “XS Rotaļlietas” apkopotā informācija, kuras tad ir tās rotaļlietu kategorijas, kas meitenēm ir vienmēr cieņā.

Lego konstruktori

Lego noteikti viena no iecienītākajām rotaļlietām gan meitenēm, gan puišiem. Lego tādā formā, kā to pazīstam šodien, radījuši dāņi jau pagājušā gadsimta vidū. Lego fenomens ir tajā, ka tas ļauj darboties fantāzijai, ka visi klucīši vienmēr sader ar jebkuru citu, tāpēc katrs nākamais komplekts ir ideāls papildinājums jau mājā esošajiem.

Mazākajām meitenēm, kuras vēl tikai mācās darboties ar šo konstruktoru, piemērotāks būs Lego Duplo, kam ir lielāka izmēra klucīši. Tos ir vieglāk satvert, savienot, tie arī nav bīstami, jo nav norīšanas riska. Meitenes jau no četru gada vecuma var sākt darboties ar standarta Lego komplektiem. Meiteņu favorīti ir Lego Friends, Lego Elves un Lego Princess sērijas. Nopērkami dažāda izmēra komplekti, tāpēc šī noteikti ir dāvana, ko var pieskaņot savām finansiālajām iespējām. Šeit variet iepazīties ar lego piedāvājumu no “XS Rotaļlietas” interneta veikala.

Lelles un to aksesuāri — leļļu rati, leļļu mājas

Lelles ir mazo meiteņu vienmēr mīlēta rotaļlieta, kas nekad neapnīk. Protams, ka leļļu mode ik pa laikam mainās, bet nemainīgi pieprasītas un mīlētas ir Bārbiju tipa lelles un lelles, kas atgādina īstus mazuļus, tos var apkopt un aprūpēt tāpat kā īstus mazuļus kā, piemēram, Baby Born lelle. Vēlme spēlēties “mammās” ir viens no dabiskiem mazo meiteņu attīstības posmiem, tāpēc rotaļlietu ražotāji ir padomājuši par ļoti plašu preču klāstu šajā segmentā. Var nopirkt gan dažādas lelles, gan visu iespējamo to aprūpei.

Leļļu rati ir neiztrūkstošs aksesuārs mazas meitenes rotaļlietu klāstā. Ja viņai tādu vēl nav, tad leļļu rati būs ļoti piemērota dāvana, kas tiks novērtēta un aktīvi izmantota. Pārdošanā pieejami gan vieglāki lietussarga tipa leļļu rati, kurus var arī paņemt līdzi automašīnā, lai “mazā mamma” savu mazuli varētu vizināt arī laukos pie vecmāmiņas vai pastaigas laikā. Bet var pirkt arī daudz nopietnāku aprīkojumu — leļļu rati, kas ir identiski īstiem bērnu guļamajiem ratiņiem, tikai tie ir mazākā izmērā. Šāda veida ratus variet iegādāties no labi zināmā “Baby Born” brenda un tie ir pieejami XS Rotaļlietas mājaslapā.

Protams, vēl jau ir leļļu mājas, kas arī ir elements, kurš iederēsies jebkuras meitenes istabā. Tajā radīs mājvietu ne tikai lelles, bet arī daudzas citas rotaļlietas. Darbošanās leļļu mājā rosina fantāziju un ļauj izdomāt visdažādākās spēles, kas būs lieliska nodarbe gan pašām mazākajām meitenēm, gan pirmo klašu skolniecēm.

Rotaļu virtuves un aprīkojums

Meitenēm patīk spēlēt ne tikai mammas, kuras rūpējas par mazuli, bet arī darboties virtuvē. Tas ir dabiski, ka bērns atdarina pieaugušos. Ja mazai meitenei īstā virtuve ir pārāk bīstama zona, lai tajā spēlētos un darbotos, tad lieliska alternatīva būs spēļu virtuve ar visu vajadzīgo aprīkojumu. Ja virtuve jau ir, tad var dāvināt kādus noderīgus elementus — traukus, iekārtas, spēļu dārzeņus, augļus un citas noderīgas lietas, kas bērnu rotaļlietu plauktos ir tiešām plašā izvēlē un dažādās cenu kategorijās.

Profesiju komplekti

Gan meitenēm, gan puišiem vienmēr arī paticis iejusties dažādās profesijās, jo tādā veidā viņi izzina pasauli, identificējas ar pieaugušo tēliem, ko redz sev apkārt. Tas arī viņiem ļauj izprast savas intereses un varbūt pat izmēģināt savu nākotnes profesiju. “XS Rotaļlietas” veikalos pieejami komplekti un rīki, kas ļauj iejusties ārstes, zinātnieces, pārdevējas, frizieres vai kādā citā lomā. Atliek tikai izvēlēties to, kas katrai meitenei būs vairāk saistošs, jo sen jau vairs profesijas netiek dalītas puišu un meiteņu profesijās.

Multfilmu tēli

Multfilmu industrija un visi tās radītie tēli nenoliedzami ir vieni no meiteņu favorītiem. Šie tēli tiek izmantoti dažādos veidos un formās — gan kā atsevišķas rotaļlietas, gan kā apdruka apģērbam, aksesuāriem un citām mantām. Mazās meitenes iecienījušas tādus tēlus kā Anna un Elza no “Frozen”, visas pasaku princeses (Pelnrušķīte, Bella, Ariela, Salātlapiņa utt.), cūciņa Pepu, poniji no “My Little Pony”, mīlīgie sunīši no multfilmas “Ķepu patruļa” un vēl daudzi citi. Ja zināt, kuri multfilmu tēli vistuvākie mazajai jubilārei, tad varat izvēlēties rotaļlietas ar šo tēlu elementiem, varbūt kādu jaunu eksemplāru jau iesāktajai figūriņu kolekcijai.