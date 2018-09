Kopā strādajam, kopā atpūšamies. Aizvadīti Balticovo ģimeņu sporta svētki.

2018. gada 25. augustā, Ķekavas novada z/s “Valmoniras” norisinajās A/S Balticovo ģimeņu sporta svētki, kuros piedalījās uzņēmuma darbinieki ar savām ģimenēm. Sporta svētku rīts iesākās nedaudz bažīgi- šodien līs vai nelīs? Naktī lietus bija lijis visai stipri un arī dienas prognozes nebija pārāk cerīgas, taču ilgi atbilde nebija jāgaida – lietus nelija un diena pati par sevi aicināt aicināja īstenot tās plānus. Mundrā un pozitīvā noskaņojumā uzņēmuma darbinieki kopā ar savām ģimenēm ieradās pārbaudīt meistarību dažādās aktivitātēs un atpūsties savējo lokā. Ar kopīgu rīta rosmi un iesildīšanos Latvijas olimpieša Jēkaba Nākuma vadībā tika atklāti sporta svētki, kuros sportisks gars un emocionāls pacēlums jau bija sajūtams pašā dienas sākumā.

Ģimeņu sporta svētkos nodarbi sev varēja atrast ikviens dalībnieks, jo svētku programmā tika piedāvātas gan sportiskas, gan radošas, gan izklaidējošas aktivitātes. Ģimeņu komandas varēja piedalīties dažādās stafetēs, orientēšanās spēlēs un volejbol turnīrā, kā arī doties nūjošanas pārgājienā instruktora vadībā. Radošo izklaižu cienītājiem bija iespēja piedalīties perkusiju meistarklasē, sietspiedes darbnīcā izgatavot T- kreklus un sapņu darbnīcā izveidot savu sapņu ķērāju, savukārt paši mazākie dalībnieki varēja nodoties izklaidēm bērnu pilsētiņā, izbaudot lēkāšanas priekus piepūšamajā atrakcijā, pūšot lielos ziepju burbuļus, dodoties apciemot zemnieku saimniecībā esošos dzīvniekus un veikt dažādus uzdevumus. Lietus pavadībā, bet saliedētā gaisotnē, diena noslēdzās ar komandu apbalvošanu un skaļu perkusionistu apvienības “Pulsa efekts” bungu šovu, kurā tika iesaistīti pilnīgi visi pasākuma dalībnieki.

Kā vienu no uzņēmuma vērtībām nosakot tieši darbinieku un cilvēkus, ar ģimeņu sporta svētkiem A/S Balticovo iedibina jaunu uzņēmuma tradīciju, lai darbinieki iepazītu viens otru labāk arī ārpus ierastās darba vides, lai savā starpā iepazītos arī darbinieku līdzcilvēki un bērni, un, lai kopā interesanti un aizrautīgi izbaudītu skaistus svētkus.

Par AS „Balticovo”

AS „Balticovo” ir uzņēmums ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi olu un olu produktu ražošanā. Strādājošo skaits 2018.g. – 283 darbinieki. Uzņēmums ir orientēts uz darbību Latvijas un starptautiskos tirgos, eksportējot līdz pat 70% no saražotās produkcijas. Uzņēmuma apgrozījums 2016. gadā – 44,6 milj. eiro. AS „Balticovo” atrodas Latvijā, Iecavas novadā.