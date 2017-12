Lai ziemas prieki izdotos – padomi drošai braukšanai ar ragavām

Ja šajā sezonā tev paveiksies piedzīvot kārtīgu sniegu, kas visai apkārtnei liek izskatīties kā ziemas pasakai, tu vai tavi bērni vēlēsies pa īstam izbaudīt skaisto laiku, un kāpēc gan to nedarīt, braucot ar ragaviņām? Protams, lai arī šī aktivitāte nodrošina jautrību un labi pavadītu laiku, ir jāuzmanās no iespējamiem traumu riskiem.

Vai tu zināji, ka katru gadu tūkstošiem bērnu un pieaugušo nokļūst slimnīcā, jo guvuši ievainojumus, braucot ar ragaviņām pie mājas, vietējā parkā vai kur citur? Tā kā ir vairāki faktori, kas šo tik iecienīto nodarbi padara par diezgan bīstamu, vecākiem ir jāapzinās sava loma bērnu drošības uzturēšanā.

Pirms braukšanas ar ragavām

Lai pati aktivitāte būtu drošāka, vsipirms ir jāizvēlas piemērota vieta, kur braukt ar ragaviņām. Šim mērķim noteikti nedrīkst izmantot vietas, kur tuvumā ir ceļi, jo nevar zināt, cik tālu ragavas aizslīdēs.

Izvēlies apkaimi, kur parasti nestaigā cilvēki, nebrauc transportlīdzekļi un nav šķēršļu. Laba izvēle ir pļava, taču jāpārliecinās, ka ceļā negadīsies kāds liels akmens, aka, bedre utt. Pirms sākat braukt ar ragaviņām, pārliecinies, ka tās ir drošas – nejūk ārā un nav saplīsušas. Tāpat pastāsti savām atvasēm par to, kas jāievēro, braucot no kalna. Viņiem jāzina, kā veikt pagriezienus un bremzēt.

Labākā izvēle ziemas prieku baudīšanai ir ragavas ar stūrēšanas mehānismu. Plastmasas paliktņi jeb tā saucamie “ābolīši” vai sniega diski ir bīstami, jo tos nav viegli kontrolēt, kā arī triecienu rezultātā tie salīdzinoši ātri var saplīst.

Tāpat uzmanība jāpievērš arī tam, kā bērni ir ģērbušies, dodoties ārā. Vārtīšanās pa sniegu paātrina drēbju samitrināšanos, tādēļ labākā izvēle šajā gadījumā būs ūdensnecaurlaidīgs kombinezons, siltie, garie zābaki, kā arī mitrumu un vēju necaurlaidīga jaka, cimdi, šalle un cepure. Mitrums un aukstais vējš ātri vien nosaldēs mazos ķiparus, un viņi saaukstēsies, tādēļ, lai no tā izvairītos, nepieciešams atbilstoši sagatavoties.

Svarīgākie nosacījumi, kas jāievēro, lai braukšana ar ragavām būtu droša:



Bērniem ar šo aktivitāti vajadzētu nodarboties tikai pieaugušo uzraudzībā;

Uz ragavām nedrīkst sēsties vairāk cilvēku nekā norādīts ražotāja ieteikumos;

Vienmēr sēdi uz ragaviņām tā, lai kājas būtu priekšā;

Nesien ragavas kopā citu ar citu un nestiprini pie transportlīdzekļiem;

Praktizējies bremzēšanā, kā arī mācies pagriezt ragavas, izmantojot kājas;

Vienmēr sēdi ar skatu uz priekšu, nevis uz aizmuguri;

Pagaidi, kamēr viens braucējs ir atbrīvojis ceļu un tikai tad laidies lejā no kalna;

Neslidinies ārpus iebrauktā ceļa.

Aktivitātes laikā

Kamēr tavi bērni baudas ziemas priekus uz ragaviņām, centies viņus pieskatīt, vai vismaz norīkot kādu citu pieaugušo, kas to varētu izdarīt. Pievērs uzmanību tam, lai ceļā, kur bērns šļūc ar ragavām, nebūtu citu šķēršļu, kā arī citu bērnu, kas vēl nav pagājuši malā. Ja pārliecināsies par to, ka ceļš ir brīvs, nodrošināsi veiksmīgāku braucienu un ievērojami samazināsi traumu risku. Iemāci bērnam, ka, esot uz kalna ar citiem, ir jābūt uzmanīgam un jāskatās, vai kāds viņam pēkšņi nebrauc tieši virsū. Runā ar bērniem par drošības noteikumiem, jo tie ir ļoti svarīgi.

Papildus noteikumu izvirzīšana ir tavā ziņā, taču pamata drošības nosacījumi ir jāizstāsta un jāzina visiem. Turklāt rūpes par drošību attiecas ne tikai uz braukšanu ar ragavām, bet arī slēpošanu, slidošanu utt.

Pēc braukšanas

Ir ļoti iespējams, ka pēc šādām nodarbēm bērniem būs nosalušas rokas un kājas, tādēļ svarīgi jau iepriekš sagatavot siltas un sausas drēbes, kuras mazais ķipars varēs uzreiz pārvilkt, ienākot istabā. Tāpat prātīgi ir uzvārīt siltu tēju, kas palīdzēs sildīties un pasargās no saaukstēšanās, kas šajā laikā ir ļoti izplatīta.

Kur meklēt labas ragavas?

