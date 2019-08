Lietuvā, Pakrojas muižā visas vasaras garumā pirmo reizi norisnās vasaras ziedu festivāls “Sapnis vasaras naktī”!

Šovasar netālu no Latvijas, nieka stundas braucienā no Jelgavas, atklāts vērienīgs un līdz šim lielākais vasaras ziedu skulptūru festivāls “Sapnis vasaras naktī” Pakrojas muižā, Lietuvā, kas ir lielākais muižas komplekss Baltijas valstīs. Majestātiskais un atjaunotais muižas komplekss sastāv no 26 ēkām, kurās katrā, arī ziedu festivāla laikā, ir iespēja baudīt 19. gadsimta pērles – no smaržu veidošanas un aušanas darbnīcam dāmām, senu spēkratu izstāde un moku kambaris, kas īpašu interesi raisa kungos, bērni ik brīvdienas tiek aicināti vizināties zirgu pajūgos, senos spēkratos, griezties karuseļos un kopā ar hercogienēm izstaigāt muižas plašumus. Pils parka teritorijā slejas 5 metrus augsts ēzelītis, kurš, runājot mīlas pilnos Šekspīra sonetus, velk ziedu paklāju, pils pakājē mīlnieku skulptūra atgādina par nerimstošām kaislībām, kas liek sirdīm pukstēt straujāk, sirds formu aleja īpaši uzrunā mīlētājus visos vecumos un dāmas. Parka teritorijā apskatāmas dažādas ziedu kompozīcijas – ziedu laiva, ornamenti, ziedos ietērpti dāmu figūru atveidi, ziedu gulta jaunlaulātajiem, majestātiski vārtu sargi, viens otram mūžīgi uzticīgie gubji un citas ziedu kompozīcijas. Kopskaitā pils teritorijā darbus radījuši divdesmit seši mākslinieki, kopumā iestādot vairāk nekā pusmiljons ziedu no 150 ziedu šķirnēm, kas pakāpeniski ziedēs visas vasaras garumā. Pils teritorijā viesus uzņem Baltā zāle, kurā iespējams baudīt tradicinālos lietuviešu ēdienus un klausīties kamermūziku, pils aptiekā iespējams baudīt muižā gatavotus uzlējumus. Festivāla rīkotāji piedāvā arī Šekspīra lugu uzvedumus un koncertus, kas gan norisinās tikai lietuviešu valodā. Festivāla izklaides programma darbojas piektdienās, sestdienās un svētdienās, bet muižas teritorija, kurā apskatāmas skulptūras, ziedu ornamenti un kompozīcijas, atvērta visas nedēļas garumā.

Pakrojas muiža atrodas tikai nedaudz vairāk kā stundas braucienā no Jelgavas, Bauskas, Jūrmalas un Rīgas!

Vairāk informācijas

http://events.pakruojo-dvaras.lt/lv/geliu-fest vai

https://www.facebook.com/events/2147256898734906/

Biļešu cenas: 6,00 – 16,00 EUR

https://tickets.paysera.com/lv/step/geliu-festivalis-vasarvidzio-nakties-sapnas/select

Darba dienās biļešu cenas zemākas - 8 EUR

Festivāla teritorijas darba laiks:

I- IV 12.00-20.00

V 12.00- 22.00

VI 12.00- 22.00

VII 12.00- 20.00

Festivāla izklaides programmas norišu laiki

V 17.00- 22.00

VI 14.00- 22.00

VII 14.00- 20.00