MySport.lv – sporta preces ikvienam

Sporta preču veikals internetā ir lieliska iespēja iegādāties visu nepieciešamo aktīvam un sportiskamdzīvesveidam. Specializētais sporta preču internetveikals MySport.lv darbojas kopš 2011.gada un pelnīti atzīts par vienu no labākajiem savā tirgus nišā. MySport.lv izvēlas gan sporta profesionāļi, gan amatieri, gan aktīva dzīvesveida cienītāji.

Iespējams, viens no MySport.lv veiksmes stūrakmeņiem ir pašas darbinieku komandas aizrautība ar sportu. Teju visi veikala darbinieki vairāk vai mazāk ir saistīti ar sportu arī ikdienā - sports ir viņu vaļasprieks, aizraušanās un sirdslieta. Veidojot preču sortimentu, tiek izvēlēta tikai pārbaudīta, augstas kvalitātes produkcija, ko ar pilnu pārliecību var ieteikt citiem un lietot paši. Produkcija no labākajiem pasaules ražotājiem, preces, ko izmanto profesionāli augsta līmeņa sportisti un kuru zīmoli komentārus neprasa. MySport.lv piedāvā visu nepieciešamo tādiem sporta veidiem kā skriešana, riteņbraukšana, distanču, kalnu un rollerslēpošana, piedāvājumā plašs sporta inventāra piedāvājums dažādām sportiskām aktivitātēm, apģērbs, apavi un sporta uzturs. Iepazīstināsim ar dažām mūsu pircēju iecienītākajām preču grupām.

Kalnu slēpes

Neraugoties uz to, kāda ziema būs pie mums Latvijā, pasaulē vienmēr būs vietas, kur var slēpot. MySport.lv piedāvājumā ir kalnu slēpes plašā klāstā gan pieaugušajiem, gan bērniem. Slēpošanai pa iepriekš sagatavotu kalna nogāzi būs piemērotas kalnu slēpes ar tradicionālu slēpes karkasu, kur platums slēpes vidusdaļā nav mazāks par 86mm. Šāda tipa kalnu slēpes nodrošina labāku saķeri un vieglāku kontroli. Dažāda veida trasēm (ledainām, nesagatavotām u.c.) paredzētas tā dēvētās all mountain kalnu slēpes. Šīs slēpes irnedaudz platākas un ar nedaudz uzliektiem galiem. Pateicoties īpašām tehnoloģijām, šīs kalnu slēpes ļauj baudīt slēpošanu pa pūderi un tās ir salīdzinoši viegli vadāmas sagatavotā trasē. Azartisku piedzīvojumu cienītājiem noderēs freeride kalnu slēpes, kas paredzētas pieredzējušiem slēpotājiem. Freeride kalnu slēpes ir platākas, to gali ir vairāk uzliekti, to tehnoloģijas un karkass ļauj vieglāk kontrolēt slēpes traucoties pa dziļu, mīkstu sniegu. Savukārt slēpošanas triku meistariem piedāvājam freestyle kalnu slēpes. Freestyle slēpēm ir būtiski uzliekti gali, lai ar tām var slēpot un piezemēties abos virzienos. Šīs kalnu slēpes paredzētas lietošanai cietā, iepriekš sagatavotā trasē.

Distanču slēpes

Mūsu internetveikalā plašā klāstā pieejamas distanču slēpes gan lieliem, gan maziem slēpotājiem ar dažādām prasmēm. Ja esat "svētdienas slēpotājs", piemērotas būs klasiskā stila distanču slēpes. Ar tām parasti slēpo pa sagatavotām trasēm, iemītām takām vai ceļiem, pa pļavām vai gar jūru iebrauktām slēpju sliedēm. Slēpošanai gan klasiskajā solī, gan slidsolī paredzētas universālās distanču slēpes, bet tiem, kam patīk pārgājieni uz slēpēm, jāraugās pēc pārgājienu slēpēm. Šīs distanču slēpes ir platākas, paredzētasslēpošanai pa nesagatavotām trasēm. Starp citu, tās labi noder iesācējiem. Sportiskā slidsoļa cienītājiem piedāvājam vairāku modeļu speciālās slidsoļa distanču slēpes. Plašā klāstā pie mums atradīsiet distanču slēpes bērniem – gan pašiem mazākajiem, kas tikai šoziem pirmo reizi nostāsies uz slēpēm, gan lielākiem bērniem un tiem, kas jau piedalās slēpošanas sacensībās.

Sporta apavi

Viena no pirktākajām preču grupām MySport.lv internetveikalā ir sporta apavi. Kā zināms, sporta apavi ir ar visnotaļ universālu pielietojumu. Atkarībā no modeļa tos izmanto skriešanai, aktīvai atpūtai, pārgājieniem, ikdienas aktivitātēm un pat ejot uz darbu vai pasākumiem. Mūsu sortimentā sev piemērotāko atradīs gan vīrieši, gan sievietes, gan bērni. Piedāvājumā tādi pasaulē vadošo zīmolu sporta apavi kā Nike, Reebok,Asics, Adidas, Salomon un citi.

Velosipēdi

Pārvietošanās ar velosipēdu gadu no gada kļūst arvien populārāka. Mūsdienīgi runājot, tas ir stilīgi, ekonomiski, videi un veselībai draudzīgi. Neraugoties, vai esat aktīvs velo cienītājs ikdienā, sportisks braucējs, tūrists vai vienkārši entuziasts, MySport.lv atradīsiet sev atbilstošāko velosipēdu. Piedāvājumā bērnu velosipēdi, sieviešu velosipēdi, kalnu velosipēdi, pilsētas un tūrisma velosipēdi, kross tipa velosipēdi, šosejas velosipēdi, Gravel tipa un elektrovelosipēdi, kā arī līdzsvara braucamie mazuļiem.

Bērnu velosipēdi

Kuram bērnam gan nepatīk braukt ar velosipēdu? Saņemt dzimšanas dienā divriteni ir daudzu zēnu un meiteņu sapnis līdz pat pusaudžu vecumam. Mūsu piedāvājumā ir dažādām vecuma grupām paredzēti bērnu velosipēdi. Tie jāizvēlas atbilstoši bērna vecumam un augumam. Atšķirībā no pieaugušajiem, bērnu velosipēdi tiek klasificēti pēc riteņu diametra. Tas ir tāpēc, ka rāmis un visas detaļas bērnu velosipēdam proporcionāli pielāgotas riteņu diametram. Bērnu riteņus parasti iedala šādos izmēros: 12”, 16”, 20”, 24”, kā arī ir pieejami 26" bērnu velosipēdi. 12"-16" velosipēdi paredzēti bērniem, kuri apgūst prasmes braukt ar pedāļu velosipēdiem. Ar 20" velosipēdu bērns apgūst prasmes pārslēgt ātrumu. 24" un pusaudžu velosipēdi ir gandrīz kā pieaugušo velosipēdi, tikai izmēros mazāki.

Sieviešu velosipēdi

Sieviešu velosipēdi atšķiras ar dizainu un īpaši sievietēm piemērotu rāmi. Mūsu piedāvājumā iekļauti pilsētas, komforta, pludmales, tūrisma un kalnu sieviešu velosipēdi. Atšķirīgākie ir pilsētas divriteņi – tiem ir zems rāmis, augstāka sēdēšanas pozīcija un praktiska aprīkojuma iespējas – ķēdes aizsegs, groziņš, atbalsta "kāja", bagāžnieks, zvaniņš. Nereti tieši sieviešu velosipēdi, kas paredzēti pilsētai, kalpo par dāmas individualitātes apliecinājumu un ir kā savdabīgs stila aksesuārs. Savukārt kalnu vai tūrisma sieviešuvelosipēdi ir svara ziņā vieglāki nekā vīriešiem domātie, tiem ir mazāki izmēri, tie ir vieglāk manevrējami un kopumā tie nav tik "agresīvi".

Kalnu velosipēdi

Kalnu velosipēdi jeb MTB velosipēdi paredzēti braukšanai pa dažādiem segumiem – sākot no gludas šosejas līdz meža takām, grants ceļiem un nelīdzenām virsmām. Kalnu velosipēdi ir piemēroti gan aktīvai ikdienai, gan tūrismam, gan sacensībām. Starp citu, Latvijā MTB sacensības notiek no pavasara līdz rudenim un tajās var piedalīties ikviens riteņbraukšanas entuziasts. Tikai vispirms jāizvēlas sev piemērotākais kalnu velosipēds. Mūsu piedāvājumā ir kalnu velosipēdi ar trīs dažādu izmēru ratiem: 26”, 27,5” un 29”. Pieredze liecina, ka Latvijas apstākļiem vispiemērotākie ir kalnu velosipēdi ar 29” ratiem. Ar lielākiem ratiem kalnu velosipēds ripo vieglāk, tas ir stabils un droši tiek pāri dažādiem nelīdzenumiem.

