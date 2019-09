Neparasts “aksesuārs” rudenim – krāsainās kontaktlēcas

Kad runa ir par aksesuāriem, iedomājamies par somiņām, rotaslietām, cepurēm, un citām lietām, ar kurām var piešķirt savam tēlam saskaņotu kopskatu, akcentēt un izcelt savu personību. Tomēr aksesuāru iespējas ar to nebeidzas. Šoreiz par kādu neparastāku “aksesuāru” – krāsainajām kontaktlēcām.





Lai gan kontaktlēcas ir medicīnas prece, kuras lietošana prasa īpašu piesardzību un zināmu nosacījumu ievērošanu, tomēr lēcas šodien ir kaut kas vairāk kā tikai redzes korekcijas līdzeklis. Krāsainās kontaktlēcas kļūst arvien populārākas visā pasaulē. Un skaidrs, ka tās izvēlas tieši tāpēc, ka tās spēj “pārvērst” cilvēka seju.





Krāsainās lēcas – paspilgtina vai maina acu krāsu

Krāsainās lēcas ir izveidotas tā, lai spētu paspilgtināt esošo acu krāsu vai pat pilnībā to nomainīt. Rezultāts atkarīgs no tā, kāda ir dabiskā acu krāsa un kādas krāsas lēcas tiek izmantotas. Viss atkarīgs no paša vēlmēm, kādu efektu grib iegūt.





Izvēloties nedabiskākas un košākas krāsas, protams, acis būs pamanāmākas un vairāk piesaistīs apkārtējo skatienus. Ar šādiem krāsu efektiem var piešķirt pamanāmu akcentu savam vizuālajam tēlam. Ja kopējo tēlu izvēlas veidot minimālisma stilā, tad krāsainas lēcas var izvēlēties kā vienu no dažiem akcentiem koptēlā.





Krāsaino lēcu klāsts kļūst arvien plašāks

Lēcu ražotāji, reaģējot uz arvien pieaugošo pieprasījumu, piedāvā arvien plašāku krāsaino lēcu klāstu. Lēcas iespējams iegādāties vairākos desmitos toņu. Atšķirtas ne tikai toņi un krāsas, bet arī zīlītes dizains, jo pieejamas arī tā saucamās crazy lēcas, kas atgādina dzīvnieku acis, mistiskus un mītiskus tēlus. Šādas lēcas visbiežāk izvēlas atsevišķiem gadījumiem un īslaicīgai lietošanai – ballītēm, karnevāliem, lomām.





Krāsainās lēcas, kas tikai paspilgtina vai izceļ dabisko acu krāsu, palīdzēs acīm izskatīties mirdzošākam, lielākām, radīs piesaistošāku skatienu. Savukārt krāsainās lēcas, kam ir izteiktas krāsas zīlītes, spēs panākt kā dabiskā acu krāsa zem tām nav redzama. Protams, var būt gadījumi, kad dabiskā acu krāsa, ja tā ir izteikti tumša, bet ieliktas gaišas lēcas, var nomākt lēcu radīto efektu. Lai atrastu sev piemērotāko risinājumu, labāk izmēģināt dažādus variantus.





Jārēķinās arī ar to, ka lēcas dabā var nebūt tika košas, kādas tās redzat uz iepakojuma. Iespējams iegādāties dažādu toņu un sajaukumu zilās, zaļās, pelēkās, brūnās un vēl citu krāsu kontaktlēcas.





Kā droši sākt lietot krāsainās lēcas

Krāsainās kontaktlēcas iespējams iegādāties ar un bez optiskās korekcijas funkcijas. Tas nozīmē, ka tās var izmantot ikviens, nav obligāti jābūt ar sliktu redzi.





Tomēr jāņem vērā, ka lēcas ir medicīnas prece, kuras lietošanā ir jāievēro īpaša piesardzība, tāpēc pirmais solis uz drošu lēcu lietošanu ir vizīte pai acu ārsta. Ārsts veiks pārbaudi un noteiks, vai jūsu acis ir veselas un piemērotas kontaktlēcām. Ja tā, tad izrakstīs recepti tiem, kam nepieciešamas lēcas ar korekcijas funkciju, vai arī sniegs citas rekomendācijas lēcu izvēlē tiem, kuri grasās izmantot lēcas bez optiskās korekcijas.





Tāpat ārsts arī konsultēs par pareizu lēcu ielikšanu, izņemšanu un kopšanu, ja gadījumā līdz šim nav bijusi saskare ar kontaktlēcām.





Kur un kā droši iegādāties krāsainās lēcas

Pēc vizītes pie acu ārsta var arī iegādāties krāsainās kontaktlēcas atbilstoši savai gaumei un mērķim, kam tās plānots izmantot – ikdienas lietošanai vai kādām atsevišķam pasākumam.





Krāsainās lēcas tāpat kā parastās iespējams iegādāties gan vienas dienas, gan divu dēļu, gan mēneša lietošanai. Kā arī to kopšana un uzglabāšana neatšķiras no parastajām lēcām.





Ja gribat izmantot krāsainās lēcas atsevišķam pasākumam vai ielikt tikai dažreiz, tad labākā izvēle ir vienas dienas lēcas, jo tās nebūs jāuzglabā, katrai dieni būs jauns lēcu pāris. Ja lēcas grib nēsāt ikdienā, tad var arī pirkt divu nedēļu vai mēneša lēcas, ko rūpīgi kopt un uzglabāt.





Krāsainās lēcas var iegādāties ikvienā optikas salonā, kā arī interneta vidē. Internetā jāizmanto tikai uzticamas tirdzniecības vietnes, kas sadarbojas ar vadošajiem ražotājiem. Lensor.eu ir viena no šādām vietnēm, kas piedāvā krāsainās lēcas plašā izvēlē un arī par izdevīgām cenām: https://www.lensor.eu/lv/lens/colored/ .





Pasūtot lēcas internetā, jābūt uzmanīgiem, ievadot pareizus datus no lēcu receptes, lai saņemtu tieši tādas lēcas, kādas izrakstījis ārsts. Kā arī jaunu lēcu pāri nepieciešams pasūtīt laikus, jo pārsniegt ražotāja norādīto lietošanas termiņu ir stingri aizliegts, tas apdraud acu veselību.