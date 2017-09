Noderīgi padomi, kas ļaus ietaupīt par sporta nodarbībām

Tie kuri ikdienā sporto, noteikti aizdomājas par to, vai iespējams kādā veidā sportot izdevīgāk. Savukārt, tie kuri tikai domā par sportiskām aktivitātēm, mēģina atrast veidus, kā uzsākt sportiskas aktivitātes nemaksājot par to pārāk lielu naudas summu.

Šajā rakstā mēģināsim tevi pārliecināt, ka, lai nodarbotos ar sportu, nav nepieciešamas milzīgas investīcijas, un treniņi ir pieejami ikvienam.

Sporta tērpa iegāde

Protams, ikviena apņemšanās sportot sākas ar sporta tērpa iegādi. Lai iegādātos labu un kvalitatīvu sporta tērpu, ir nepieciešams ieguldīt mazliet naudas, jo nepieciešamas gan kvalitatīvas bikses, gan arī jaka un apavi.

Ieejot sporta apģērbu veikalā mēs bieži vien redzam, ka cenas par šādu apģērbu ir astronomiskas. Lai varētu iegādāties apģērbu par izdevīgākām cenām, mēs tev iesakām pagaidīt izpārdošanu laiku, jo tad varēsi iegādāties visas šīs preces pat ar 70% atlaidi, un nebūs nepieciešami aizdevumi, lai iegādātos tērpu vai ekipējumu.

Savukārt, ja nevēlies gaidīt, tad vari iegādāties šīs preces interneta veikalos, jo tajos bieži vien iespējams sporta apģērbu iegādāties par daudz izdevīgākām cenām. Apsver arī dažādas domubiedru grupas un sludinājumu portālus, kuros cilvēki pārdod dažādas preces un apģērbu, kuru viņi dažādu iemeslu dēļ pārdod. Tā ir lieliska iespēja iegūt sporta apģērbu par pārsteidzoši zemu cenu, lai varētu uzsākt savu treniņu sezonu jau tūlīt!

Izvēlies sporta veidu

Kad sporta tērps ir iegādāts, nepieciešams saprast, kāds sporta veids tev vislabāk patīk. Pārsvarā cilvēki izvēlas skriešanu vai sporta zāles apmeklēšanu. Lai saprastu, kurš no sporta veidiem ir piemērotākais tieši tev, ir jāsaprot, vai vēlies trenēties āra apstākļos vai arī iekšā.

Tāpat ir nepieciešams saprast, vai ir kāda ķermeņa daļa kuru jo īpaši vēlies trenēt. Protams, Latvijas laikapstākļi mūs nelutina visu cauru gadu, tāpēc populārāki ir dažādi iekštelpu treniņi. Ir cilvēki, kuriem nepatīk skriet, tāpēc viņi izvēlas, piemēram, riteņbraukšanu. Vīrieši visbiežāk dodas uz sporta zāli, lai varētu trenēt muskuļus.

Kā jau minējām, viss ir atkarīgs no tavām interesēm. Atceries vien to, ka ir nepieciešams izvēlēties tādu sporta veidu, kas patīk tev pašam, jo tikai tādā veidā varēsi sevi motivēt ilgtermiņā ar to nodarboties.

Abonementa iegāde

Ja esi izvēlējies, piemēram, doties uz sporta zāli, tad noteikti nepieciešams saprast, cik regulāri uz turieni esi apņēmies doties. Piemēram, ja esi apņēmības pilns regulāriem treniņiem, tad vislabāk iegādāties abonementu, tādā veidā varēsi ietaupīt diezgan lielu naudas summu, jo abonementa iegāde būs daudz izdevīgāka.

Tāpat vari meklēt arī dažādus sludinājumus, kuros cilvēki piedāvā iegādāties viņu dāvanu kartes sporta nodarbību apmeklēšanai, tādā veidā nebūs nepieciešami aizdevumi sapņa īstenošanai! Arī tas ir viens no veidiem kā iespējams ietaupīt uz tēriņu rēķina.

Lejuplādē aplikācijas

Kā zināms, ikvienam no mums patīk palielīties saviem draugiem ar saviem sportiskajiem sasniegumiem. Tādiem mērķiem lieliski noder dažādas bezmaksas aplikācijas, kas pieejamas ikvienam.

Viena no šādām aplikācijām ir, piemēram, Endomondo, kas fiksē tavu treniņa procesu, kā arī parāda, cik ilgā laikā to veici, cik daudz kalorijas sadedzināji u.c. Tādā veidā tu varēsi sekot līdzi savam progresam, kā arī palielīties draugiem ar dažādiem sportiskiem sasniegumiem.

Piemēram, ja nodarbojies ar skriešanu, tad Endomondo fiksēs, cik ilgā laikā noskrēji distanci, kā arī salīdzinās to ar citām treniņu reizēm, tādā veidā varēsi saprast, kurā reizē rezultāts bija labāks un kurā sliktāks, varbūt ko darīji citādāk, kam pievērst uzmanību u.tml.

Piedalies sacensībās

Mūsdienās tiek rīkotas dažādas sporta sacensības, kuru laikā vari parādīt, ko pa visu šo laiku esi izdarījis. Tā ir lieliska iespēja sacensties kopā ar citiem, lai pierādītu, ka esi labākais. Viens no labākajiem piemēriem ir maratons, kas dažādās Latvijas pilsētās notiek regulāri. Maratoni ir ar dažādu distanču garumu, tādā veidā ikviens var izvēlēties savām spējām piemērotāko.

Tāpat notiek arī dažādi velomaratoni, kuru laikā riteņbraucēji var parādīt savu progresu un pārspēt savus personiskos rekordus. Tā ir lieliska iespēja arī iesaistīt visu savu ģimeni, lai kopīgi nodotos sportiskām aktivitātēm.

Kā jau minējām, lai sportotu mūsdienās nav nepieciešams milzīgs finansiālais ieguldījums. No sākuma vari iegādāties sporta tērpu un tad pamazām sākt domāt par to, kurš sporta veids varētu būt piemērotāks tieši tev.

No sākuma pat vari nodarboties ar vairākiem sporta veidiem vienlaicīgi, lai tādā veidā varētu saprast, kurš no šiem sporta veidiem ir pats piemērotākais tieši tev. Un tad, kad būsi sapratis, kurš no sporta veidiem vislabāk pie sirds iet tieši tev, vari pievērsties šim vienam sporta veidam un attīstīt sevi šajā jomā, piedaloties dažādās sacensībām un pārspējot savus personiskos rekordus.

Tāpat ir vērts atcerēties, ka mūsdienās ļoti daudzi rīko dažādus kopīgus bezmaksas āra treniņus, kuru laikā kopā ar dažādiem cilvēkiem kopā vari trenēties!