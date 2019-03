Palielinās lauksaimnieku interese par sējumu apdrošināšanu

Sējumu apdrošināšana pēdējā laikā raisījusi arvien lielāku interesi lauksaimnieku vidū Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk BTA) to skaidro ar 2017.gada lielajām lietavām un 2018.gada nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, kas aizvien vairāk satrauc zemniekus. 2018. gada laikapstākļu radītie zaudējumi mērāmi aptuveni 700 000 eiro apmērā.

Nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ 2017./2018.gada ziemā sapuvušas un izsalušas ievērojamas labības sējumu platības, tāpēc BTA lauksaimniekiem apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja gandrīz 30 reizes lielāku summu nekā iepriekšējā sezonā. Problēmas sākās jau lietainajā rudenī. Traktoru darbs pielijušajos laukos bija apgrūtināts, tādēļ ziemāju sēja aizkavējās un augi nepaspēja sagatavoties ziemai. Labāk neklājās arī tiem, kuriem izdevās iesēt labību, jo mitruma dēļ daļa sējumu sapuva jau līdz pirmajam salam. Lielākie zaudējumi tika radīti lauksaimniekiem, kuri sējumos audzēja ziemas rapsi un ziemas kviešus.

“Pērn lauksaimnieku interese par ziemāju apdrošināšanu bijusi lielākā, kādu esam līdz šim novērojuši, kas skaidrojams ar to, ka, pēc iepriekšējās ziemas liela daļa lauksaimniecības kultūras izsala un pie mums vērsās aptuveni 70 procenti no BTA apdrošināto zemnieku saimniecību, kurām par ziemas sējumu izsalšanu tika izmaksāts gandrīz 700 000 eiro. Kopumā apdrošinātas 173 saimniecības ar kopējo platību 53 000 hektāru. Salīdzinot ar 2017.gadu, tas ir gandrīz trīs reizes vairāk. Lielas ziemāju platības skāra kailsals, tāpēc lauksaimniekiem to vietā nācās sēt vasarājus, kurus vēlāk arī apdrošināja. 2018.gadā vasarājus apdrošinājuši 106 zemnieki, apdrošināti 14 500 ha uz vasaras riskiem, piemēram, krusu, lietu un vētru, un kopējā apdrošināšanas summa sasniedza 20,5 miljonus eiro ” stāsta BTA Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče.

Lielākā interese par ziemāju apdrošināšanu bijusi Zemgalē: apdrošināti 66 lauksaimnieki un sējumu kopējā platība sasniedz 27 000 hektāru; Vidzemē – 50 lauksaimnieku un aptuveni 10 000 hektāru; Latgalē – 34 lauksaimnieku apdrošinājuši aptuveni 7 000 hektārus un Kurzemē 22 lauksaimnieki – teju 9 000 hektārus. Zemnieki visvairāk apdrošinājuši ziemas kviešus – aptuveni 30 000 hektārus – un ziemas rapšus, aptuveni 17 000 hektāru apjomā, taču apdrošināti arī 6 000 hektāru rudzu un miežu sējumu.

Par vasaras sējumiem apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāti 162 000 eiro, galvenokārt par krusas un lietus nodarītajiem postījumiem, lielākoties Zemgalē un Latgalē. Lauksaimnieku pašu ieguldījums par vasaras rapšu apdrošināšanu atkarībā no apdrošinājuma summas un izvēlētā risku varianta vidēji izmaksāja 12 eiro par hektāru. Vasaras kviešiem atkarībā no apdrošinājuma summas un izvēlētā risku varianta tie bija vidēji 4 eiro par hektāru.