Pareizā matrača izvēle saldam miegam

Vairums ārstu apgalvo, ka viens no galvenajiem veselīga dzīvesveida noslēpumiem ir ciešs miegs. Tas atjauno un atslābina gan prātu, gan ķermeni, kā arī palīdz sakārtot domas un sagatavoties jaunai dienai. Tomēr labs miegs nav iespējams bez ērtas un katra cilvēka prasībām pielāgotas guļvietas. Kā pareizi izvēlēties gultas matraci stāsta matraču interneta veikals e-matrači.lv.

Viens matracis nekad nebūs piemērots visiem cilvēkiem. Kāds jūtas ērtāk uz cieta matrača, savukārt citam patīk iegrimt pavisam mīkstā matracī, kāds nespēj iztēloties sevi guļam uz atsperu matrača, bet citam tas ir ērtākais risinājums. Neatkarīgi no tā, vai matracis ir mīksts vai ciets, ar atsperēm vai bez, pats galvenais, lai tas balstītu ķermeni un “elpotu”, nodrošinot gaisa cirkulāciju un novēršot svīšanu, kā arī lai zem ķermeņa svara neciestu asinsvadi un tiktu nodrošināta asins cirkulācija, svarīgi, lai matracis ir elastīgs.

Putu matrači

Putu matrači ir vieni no populārākajiem matraču veidiem tiem piemītošo ortopēdisko un antialerģisko īpašību dēļ (tajos neveidojas mikrobi un baktērijas). Spiedienam samazinoties, tie atgūst savu sākotnējo formu, tādēļ matracis ilgi saglabā savas īpašības. Tāpat putu matrači bieži vien ir budžetam draudzīgs risinājums.

Izvēloties putu matraci jāņem vērā, ka ķermeņa siltuma ietekmē putas matracī kļūs mīkstākas. Tas nozīmē to, ka ilgāk atrodoties uz matrača, tas kļūs vēl padevīgāks un var neatbilst tai mīkstuma pakāpei, kādu izvēlējāties iegādājoties matraci. Šī mīkstuma izmaiņa ir svarīga, jo tas ietekmē to, cik lielu atbalstu ķermenim matracis nodrošinās visas nakts garumā.

Putu matračiem piemīt arī dažādi blīvumi, gan cietāki, gan mīkstāki, atbilstoši katra cilvēka prasībām. Ne mazāk svarīgi – šo matraču sastāvā mēdz būt dažādi ķīmiski piejaukumi, kuri nav vēlami guļvietā. Tādēļ, iegādājoties matraci, nepieciešams detalizēti apskatīt preces aprakstu.

Atsperu matrači

Atsperu matrači ir vieni no senākajiem un klasiskākajiem matraču veidiem. Visplašāk pieejami ir divu veidu atsperu matrači – matrači ar atsperu blokiem un matrači ar kabatas tipa atsperēm. Vienā variantā atsperes ir savstarpēji savienotas, ātrāk nolietojas un sāk čīkstēt, savukārt otrā – tās ievietotas atsevišķās auduma kabatiņās, nodrošinot pilnvērtīgu muguras atbalstu un garantējot matracim ilgāku dzīvi. Atšķirībā no citiem matraču veidiem atsperu matrači spēj pielāgoties cilvēka ķermeņa svaram, sadalot to pa visu matrača platību, tādēļ bieži vien atsperu matračus izvēlas pāri, jo tas palīdz mazāk just partnera kustības naktī.

Porolona matrači

Porolons ir ļoti piemērots materiāls matraču izgatavošanai – līdzīgi kā putu matrači, porolona matrači noderīgi tiem, kas cieš no alerģijas, jo šajā materiālā neieviešas putekļu ērcītes. Tāpat tas neuzsūc aromātus, un tam ir ļoti laba gaisa un mitruma caurlaidība. Porolona matrači ir izturīgi, nepakļaujas deformācijai, nemaina formu, kā arī nolietojas daudz lēnāk, jo tiem nav, atsperu.

Izgatavojot matračus, porolonu bieži vien apvieno ar citiem materiāliem, piemēram, kokosa koiru vai lateksu, kas matracim piešķir elastību. Tāpat porolonu izmanto arī virsmatraču ražošanai. Virsmatračus izmanto, ja nejauši sanācis nopirkt pārāk mīkstu vai cietu matraci vai lai nodrošinātu lielāku atbalstu mugurai, guļot vecajā dīvānā. Porolonu izmanto arī medicīnā – pretizgulējumu matraču ražošanā.

Izvēloties matraci, nav vienas pareizās atbildes. Svarīgi ir atrast tādu guļvietu, kas atbilst katra individuālajām prasībām. Tomēr, ja matracis tiek pirkts senioriem vai slimniekiem, kuriem ilgstoši ir jāuzturas gultā, vēlams izvēlēties mīkstāku matraci, lai samazinātu asins cirkulācijas problēmas. Savukārt maziem bērniem un pusaudžiem vairāk piemērots ir cietāks matracis, kas nodrošinās lielāku atbalstu vēl pilnībā nenostiprinātajam mugurkaulam.