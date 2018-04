Salīdzināšanas portāls tiem, kuri vēlas ietaupīt

Ikvienam cilvēkam gribas saņemt pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu par pēc iespējas zemāku cenu. Nozarēs, kur valda liela konkurence, tas ir iespējams, taču potenciālam klientam jātiek galā ar cita veida sarežģījumiem. Kā salīdzināt visus piedāvājumus, nepalaižot garām svarīgas detaļas? Kur meklēt visus esošos piedāvājumus, nevis tikai tos, kas parādās meklētāja pirmajās lappusēs? Atbildi sniedz salīdzināšanas portāls – speciāla mājaslapa, ko var izmantot, lai padarītu pakalpojumu salīdzināšanu daudz vienkāršāku un efektīvāku. Vai tas ir arī Tavs mērķis? Tad lasi tālāk un uzzini, ko piedāvā Comparo.lv!

Salīdzināšanas portāls aizņēmējiem un ne tikai

Comparo.lv liek uzsvaru uz pakalpojumiem, ko cilvēki izmanto gan ikdienā, gan īpašās situācijās. Šajā mājaslapā atradīsi noderīgu informāciju par nebanku finanšu pakalpojumiem, apdrošināšanu privātpersonām, kā arī par ceļošanu. Kopumā Comparo.lv portālā lietotājiem ir pieejamas trīs lielas sadaļas.

Finanšu pakalpojumi:



ātrie kredīti;

patēriņa kredīti;

mājokļa kredīts;

auto līzings;

kredītkarte;

kredītlīnija;

kredītu apvienošana;

kredītsuzņēmumiem.

Apdrošināšana



automašīnas apdrošināšana;

ceļojumu apdrošināšana.

Ceļojumi:



auto noma;

viesnīcas;

aviobiļetes.



Tuvā nākotnē Comparo.lv sniegs informāciju arī par mobilā pieslēguma, televīzijas un hostinga pakalpojumiem, tāpēc vērts ne tikai apmeklēt šo mājaslapu, bet arī pierakstīties jaunumiem un pievienot Comparo.lv savam grāmatzīmju krājumam.

Nav nozīmes, ko tieši vēlies salīdzināt – ātros kredītus, aviobiļetes vai KASKO polises piedāvājumus. Produktu salīdzināšana ar Comparo.lv ir ātra un vienkārša – lasi tālāk un uzzini, kā strādā salīdzināšanas portāls!

Pakalpojumu salīdzināšana tuvplānā

Comparo.lv mājaslapā visi pieejamie pakalpojumi ir apvienoti parocīgās salīdzināšanas tabulās. Tabulas satur galveno informāciju par pakalpojumu sniedzējiem un nodrošina pārskatāmu priekšrocību un trūkumu uzskaiti. Piemēram, apmeklētāji, kurus interesē patēriņa kredīti, var atlasīt kreditorus pēc šādiem parametriem:



kredītlimits;

kredīta termiņš;

procentu likme;

naudas pārskaitīšanas ātrums;

kreditora darba laiks;

lietotāju vērtējums.

Kad būsi izvēlējies piemēroto pakalpojuma variantu, vari uzreiz pāriet pakalpojuma sniedzēja mājaslapā vai iepazīties ar uzņēmuma profilu Comparo.lv portālā. Comparo.lv mērķis ir nodrošināt ne tikai pakalpojumu salīdzināšanu, bet arī lietotāju informatīvu atbalstu. Kā tas notiek, un kāpēc vērts izmantot Comparo.lv, lasi raksta noslēgumā!

Comparo.lv priekšrocības

Comparo.lv ir tiešsaistes salīdzināšanas portāls, tāpēc to var ērti izmantot jebkurā vietā un laikā. Neatkarīgi no tā, vai salīdzināsi pakalpojumus mājas komfortā vai braucot no darba uz mājām, varēsi būt pārliecināts par Comparo.lv mājaslapas stabilu darbību. Salīdzināšanas portālam ir uzlabota mobilā versija, tāpēc droši izmanto Comparo.lv arī savā viedtālrunī.

Comparo.lv ir arī citi plusi, piemēram:



pilns pakalpojumu sniedzēju klāsts. Paļaujoties uz savu atmiņu un Google pirmās lapas rezultātiem, izdevīga pakalpojuma meklējumi var būt neveiksmīgi. Lai veiktu zinošu izvēli, Tev nepieciešama informācija, un ar Comparo.lv varēsi būt drošs, ka Tavā acu priekšā ir pilna nozares aina;

Paļaujoties uz savu atmiņu un Google pirmās lapas rezultātiem, izdevīga pakalpojuma meklējumi var būt neveiksmīgi. Lai veiktu zinošu izvēli, Tev nepieciešama informācija, un ar Comparo.lv varēsi būt drošs, ka Tavā acu priekšā ir pilna nozares aina; pakalpojumu apraksti. Meklējot izdevīgu pakalpojuma piedāvājumu, cilvēks var iegūt papildu informāciju un mainīt savu sākotnējo mērķi. Vienkāršs piemērs – Tu meklē ilgtermiņa aizdevumu un domā, ka Tev ir nepieciešams patēriņa kredīts. Taču pēc iepazīšanās ar kredītu aprakstiem, Tu saproti, ka daudz izdevīgāka ir kredītlīnijai, un piesakies tai.

Salīdzināšanas portāls sniedz iespēju ātri izskatīt visus nozares piedāvājumus, nemeklējot informāciju uzņēmumu mājaslapu dziļumos. Ar Comparo.lv Tu ietaupīsi naudu un iegūsi noderīgas zināšanas par dažādiem pakalpojumiem – ienāc un pārliecinies pats!