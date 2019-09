Satiekamies! Kā izturēties iepazīšanās portālos?

Tiešsaistes iepazīšanās uzsākšanas laikā varat justies nedaudz nedroši, jo šī vide ir sveša, taču tas ir lielisks veids, kā satikt jaunus cilvēkus. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties kādu no Latvijas portāliem, vai, piemēram, dāņu vietni Kærlighed247.dk, jums ir iespēja satikt savu īsto un vienīgo. Lai uzlabotu izredzes atrast to, ko meklējat, vispirms izveidojiet profilu, kas atspoguļo jūsu personību. Pārlūkojiet pieejamos kandidātus un uzsāciet dažas sarunas. Kad esat sajutis saikni ar kādu personu un vēlaties satikties, izlemiet par labu kādai drošai, publiskai vietai, lai tur tiktos draudzīgam randiņam.

Izvēlieties pielāgotu vietni, lai iegūtu jums vairāk piemērotu pieeju. Daudzas iepazīšanās vietnes izmanto algoritmus, kuru pamatā ir jūsu atbildes uz jautājumiem un aptaujām, lai radītu potenciālas atbilstības ar citiem. Ja vēlaties, lai jūs savienotu ar kādu, kam ir līdzīgas intereses un uzskati, bet lai jums vispirms nav jātērē laiks un jāpārmeklē viņu profili, tas jums var būt lielisks risinājums.

Ir plaša portāli, kur reģistrējas pilnīgi visi, kā arī ir vietnes, kas koncentrējas uz noteiktu nišu (piemēram, atrašanās vietu, vecumu, reliģiju, ienākumiem un citiem aspektiem). Iespējams, vēlēsities izveidot profilus gan plaša mēroga vietnē, gan nišas vietnēs, lai optimizētu to, cik daudz cilvēku satiksiet.

Katra cilvēka profila apraksts ir ļoti svarīgs. Izceliet savu unikālo personību, nevis uzskaitiet to, ko vēlaties. Gandrīz visās iepazīšanās vietnēs ir nepieciešams, lai jūs pats uzrakstītu savu profila aprakstu, un šī ir lieliska iespēja parādīt, kas jūs esat. Aizpildiet lielāko daļu, iepazīstinot ar sevi, un tikai salīdzinoši mazu daļu, rakstot par to, ko vēlaties atrast savā partnerī. Kāds jums varētu būt ļoti piemērots, taču varētu izlemt izlaist jūsu profilu, ja viņiem šķiet, ka esat pārāk izvēlīgs vai ja viņš precīzi neatbilst tam, ko jūs rakstījāt. Katrā portālā ir atšķirīgas profila vadlīnijas, tāpēc uzrakstiet unikālu, pielāgotu biogrāfiju katrai no jūsu izmantotajām iepazīšanās vietnēm.

Ir labi minēt piemērus, kas jums patīk vai nepatīk, taču ņemiet vērā, ka jūs varat netīšām kādu atturēt, pārāk detalizējot visas savas vēlmes, kas galu galā nav tik svarīgas. Izmantojiet arī optimistisku valodu – mēs visi vēlamies redzēt un dzirdēt ko pozitīvu, un šis attiecas arī uz iepazīšanās portāliem. Jo vairāk lietosim vārdus ar pozitīvu nokrāsu, jo vairāk cilvēku par mums iegūs labu iespaidu un vēlēsies mūs uzrunāt. Mūsdienās ir ļoti svarīgi sevi prast pasniegt un tiešsaistes iepazīšanās portāli nav izņēmums. Reģistrējieties, izmēģiniet savu veiksmi un iespējams, ka jūsu otrā puse jau jūs gaida!