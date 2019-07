Saulesbrilles vasarā: “must have” kā pieaugušajiem tā bērniem

Lai aizsargātu savas acis no saules kaitīgā ultravioletā starojuma, ir svarīgi valkāt saulesbrilles. Sniegs, smiltis un ūdens atstaro saules starus un pastiprina ultravioletā starojuma iedarbību, tā nodarot acīm īpašu kaitējumu. Tāpēc svarīgi saulesbrilles lietot ikdienā, un vietās, kur kaitīgais UV starojums sastopams īpaši augstā koncentrācijā: pludmalē, tuksnesī, uz ūdens un kalnos slēpojot. Bērnu acis uz saules gaismu ir vēl jutīgākas, nekā pieaugušo, tāpēc dodoties ģimeniskā atpūtā ir svarīgi atcerēties uzvilkt saulesbrilles arī savām atvasēm. Izjautājam Jelgavas OptiO optometristi Karīnu Beļikovu par saulesbrillēm un to valkāšanas noteikumiem bērniem un pieaugušajiem.

Saulesbrilles – tad, kad spīd saule. Vai pareizi?

Ne gluži, jo Latvijas platuma grādos arī mākoņainās dienās ir nepieciešamas saulesbrilles, jo mākoņi aiztur tikai aptuveni 80% ultravioletā starojuma. Savukārt, brilles ar pienācīgu UV starojuma filtru nobloķē 100% no starojuma. Diemžēl tumšs briļļu lēcu tonējums vēl nenozīmē, ka brillēm ir pienācīga UV aizsardzība. Ja par saulesbrillēm, kas kādu laiku stāvējušas uz plaukta, nav pārliecības, vai tās pilda aizsargfunkciju, dodoties uz kādu no optikas saloniem, to var noskaidrot. Tā, piemēram, OptiO optikas salonos visām saulesbrillēm, neatkarīgi no to ražotāja un cenas, ir 100% UV staru aizsardzība. Par tirdzniecības vietām, kas nav specializējušās briļļu pārdošanā, to apgalvot nevaru.

Šķiet, Latvijā saulesbrilles bērniem iegādājas salīdzinoši neliela daļa, vai tā ir tiesa?

Saskaņā ar pieejamajiem datiem, 73% no pieaugušajiem, kas paši ikdienā regulāri valkā saulesbrilles, 58% gadījumu tās iegādājas arī saviem bērniem.1 Diemžēl izplatīta tendence, ka bērnam saulesbrilles saplēšot vai saskrāpējot, vecāki nesteidz iegādāties tās atkārtoti. Rezultātā saulesbriļļu nēsāšanas laiks var izrādīties visai īslaicīgs. Tomēr, es aicinu vecākus tam pievērst uzmanību - bērniem valkāt saulesbrilles ir tikpat svarīgi kā pieaugušajiem, jo pārmērīgs UV starojums kaitēs gan acīm, gan ādai.

Vai saules staru un kaitīgā UV starojuma ietekme ir tāda pati uz bērniem kā uz pieaugušajiem?

Bērnu acis uz saules gaismu ir vēl jūtīgākas, nekā pieaugušo, jo bērna acs lēca ir dzidrāka, līdz ar to kaitīgais UV starojums vieglāk tiek tai cauri. Svarīgi zināt to, ka bērniem ar zilu acu krāsu ir lielāks ultravioletā starojuma bojājumu risks, nekā bērniem ar brūnām acīm. Tāpēc vecākiem ir svarīgi apzināties, ka zilas acu krāsas īpašniekiem nepieciešama papildus aizsardzība, īpaši saulainās dienās, atpūšoties pie atklātiem ūdeņiem. Zinātniski pētījumi liecina, ka jo vairāk dzīves laikā acis saskārušās ar kaitīgajiem UV stariem, jo lielāks risks ar gadiem saslimt ar tādām saslimšanām kā katarakta vai makulas deģenerācija.

Vai ir svarīgi saulesbrilles bērniem nēsāt ne tikai atpūšoties pludmalē, bet arī, teiksim, spēlējoties pagalmā?

Jā, pavisam noteikti, jo bērni ārā pavada vairāk laika nekā pieaugušie, un uzņemtais UV starojums ir krietni lielāks. Saskaņā ar pētījumu datiem, līdz 18 gadu vecumam cilvēks saņem vidēji pusi no visa savas dzīves laikā uzņemtā UV staru daudzuma.2 No tā var secināt, ka aizsargāt bērnu un pusaudžu redzes orgānu ir fundamentāli svarīgi. Viņi ir jutīgāki pret UV starojuma radīto bojājumu tīklenē, jo bērnu acu lēcas ir dzidrākas, un mazākos apmēros spēj bloķēt kaitīgo saules starojumu, līdz ar to kaitīgais starojums spēj ielauzties daudz dziļāk acs struktūrās.

Te var piebilst, ka gandrīz visas augstas enerģijas zilās gaismas (viedierīces) sasniedz gan bērnu, gan pieaugušo tīklenes, jo acs radzene un lēca nav spējīga absorbēt šos starus. Kā rezultātā, tiek bojātas acs struktūras (tīklenes fotosensitīvās šūnas).



Ja vecāki bērniem dod lietot viedierīces, pirmais noteikums – ir jāievēro pauzes. Turklāt biežās, īsās pauzes ir vērtīgākas nekā pēc tam ilgāka pauze dažu stundu garumā. Pirmsskolas vecuma bērniem viedierīces nevajadzētu lietot vairāk par 30–40 minūtēm dienā, bet sākumskolas vecumā ieteicamais laiks ir divreiz pa 40 minūtēm dienā.



Vecākiem jāņem vērā arī tas, ka redze pasliktinās daudz mazākā mērā tiem bērniem, kuri vismaz divas stundas dienā pavada ārā - dabīgā apgaismojumā, un aktīvi nodarbojas ar sportu.



Bērni ir aktīvi! Ko darīt, ja viņš saulesbrilles atsakās lietot, jo tās traucē?

Es ieteiktu vecākiem būt par paraugu – pašiem regulāri valkāt saulesbrilles un izglītot bērnus par to, cik svarīgi tomēr acis pasargāt. Var brilles “piemērīt” uz bērna mīļākajām mantām, iedrošinot, ka tās labi izskatās un nodrošina to, ka actiņas nežilbs. Skaidrošanas procesā var parādīt fotogrāfijas vai video klipus, kur redzami “elki”: pazīstami aktieri un mūziķi, kas redzami saulesbrillēs. Ja bērnu neizdodas pierunāt valkāt saulesbrilles, tad nepieciešama cepure ar platāku maliņu jeb “nadziņu”, lai kaut nedaudz aizsegtu spilgto saules staru gaismu, un samazinātu to nokļūšanu acīs.

Manam bērnam ir optiskās brilles, kā tādā gadījumā pasargāt redzi no kaitīgā UV starojuma?

Šī problēma ir risināma, izgatavojot optiskās saulesbrilles vai arī fotohromās briļļu lēcas, kas maina savu toni atkarībā no UV starojuma daudzuma. Atrodoties telpās, fotohromās briļļu lēcas būs caurspīdīgas, bet izejot ārā, atklātā gaismā, lēcas ietonēsies. Piemērotu risinājumu speciālistu pavadībā var atrast teju jebkurai situācijai un vēlmei.

Kas ir svarīgākais, ko ņemt vērā, iegādājoties bērnam saulesbrilles?

Kā jau mēs noskaidrojām, pats svarīgākais ir, lai brillēm būtu gan 100% UVA, gan UVB staru aizsardzība. Pretējā gadījumā, valkājot brilles, kam nav minēto aizsarg-filtru, acīm nodarītais kaitējums var izrādīties vēl lielāks, nekā gadījumos, ja saulesbrilles nelieto vispār. Uzliekot tumšas saulesbrilles, acu zīlītes paplašinās, kā rezultātā, ja saulesbrillēm nav aizsardzības, UV starojums nonāk acs struktūrās vēl lielākos apmēros.

Ļoti svarīgi, lai bērnam pašam konkrētās brilles patiktu, tāpēc nepieciešams viņu iesaistīt briļļu krāsas izvēlē. Bērnu saulesbrillēm ļoti svarīgs ir arī materiāls, no kā tās izgatavotas: vēlami mīksti, gumijoti ietvari, kas ērti sēž, nespiež, nelūzt, un polikarbonāta briļļu lēcas, kas, mazajiem aktīvistiem kūleņojot, neplīsīs un nesavainos acis. Visos Optio veikalos ir pieejamas dažādu stilu saulesbrilles dažāda vecuma bērniem. Ir iespējams iegādāties arī sporta saulesbrilles tiem bērniem, kam ir aktīva ikdiena, sportiskas nodarbes. Kā arī lietot speciāli pielāgotas gumijas vai aukliņas, kas stiprinās uz saulesbriļļu kājiņām, lai noturētu brilles pareizā pozīcijā.



Esiet laipni aicināti uz Jelgavas OptiO optiku t/c “Vivo Centrs” (Katoļu ielā 18), kur iespējams veikt redzes pārbaudi kā pieaugušajiem, tā bērniem. Papildus, optikas veikalā iespējams pārbaudīt, vai jūsu saulesbrillēm ir UV pārklājums, kas nodrošinās aizsardzību no kaitīgajiem saules stariem.