Siltumsūkņi ir viens no modernākajiem un rentablākajiem mājokļa apkures risinājumiem

Siltumsūkņi ir pieteikuši augstas pozīcijas apkures tirgus jomā balstoties uz iespējām un labajām kvalitātēm ko tie var sniegt mājokļa klimata kontrolē un Jūsu komfortā. Viens no modernākajiem un rentablākajiem mājokļa apkures risinājumiem. Plānojot Izvēlēties starp siltumsūkni un citu siltuma veidu eksperti iesaka ņemt vērā siltumsūkņa priekšrocības un to labās kvalitātes.

Plānojat izvēlēties apsildīt māju ar siltumsūkni, bet neesat pārliecināts, vai šī izvēle ir iegūldījuma vērta ? 5 praktiski iemesli, kādēļ vērts izvēlēties siltumsūkni:

1. Siltumsūkņi taupa enerģiju

Daudzi uzskata siltumsūkņus par dārgu ieguldījumu. Tiesa, kvalitāte maksā naudu. No otras puses, ja jūs nedaudz parēķināsiet ilgtermiņa izmaksas, taps skaidrs ,ka ieguldot līdzekļus kvalitatīvā siltumsūknī Jūs ietaupīsiet naudas līdzekļus. Aizstājot tradicionālos apkures risinājumu ar siltumsūkni var ietaupīt līdz pat 80 procentus enerģijas, ko mājsaimniecībā iepriekš ir izmantojuši apkurei un karstā ūdens ražošanai ar tradicionālo apkuri. Protams, cik daudz Jūs ietaupīsiet ir individuāls jautājums, jo dažādām mājām ir atšķirīgas vajadzības. Ietaupījums ir atkarīgs arī no mājas lieluma, izolācijas, klimata un siltumsūkņa modeļa. Viens no labākajiem Mitsubishi Electric siltumsūkņiem A+++ klases HERO-LN, kas ir pārsteidzoši energoefektīvs un jaudīgs. Ideāli piemērots mainīgajiem Ziemeļu klimata apstākļiem, kurš pateicoties infrasarkanajam staram atpazīst cilvēku klātbūtni telpā samazina/paaugstina temperatūru, lai panāktu maksimālu enerģijas ietaupījumu.

Siltumsūknis radīs lielāku ilgtermiņa finansiālu labumu,

pat ja sākumcena ir nedaudz augstāka!

Siltumsūknis parasti nodrošina 3–5 reizes vairāk siltuma nekā tas patērē jaudu, protams tas ir atkarīgs no tā, cik auksti ir laikapstākļi. Uzstādot siltumsūkni kā tradicionālās elektriskās apkures nomaiņu, nav nekas neparasts ietaupīt vairāk nekā 9000 kWh gadā.



2. Palīdzība ziedputekšņu sezonā

Ja kādam no mājiniekiem ir alerģija pret ziedputekšņiem, tad siltumsūknis ir pareizā izvēle ! Pārbaudes rāda, ka filtri var attīrīt gaisu par 94 procentiem no alergēniem. Tāpēc tie var būt praktiski pielietojami arī astmas un citu alerģiju gadījumos. Lai iegūtu maksimālu labumu no siltumsūkņiem gaiss-gaiss, filtri ir regulāri jātīra. Citiem vārdiem sakot, regulāra apkope un labas kvalitātes filtri ir labāki iekštelpu klimata apstākļi.



Ziedputekšņu alerģijas gadījumā filtrus

ieteicams nomainīt pirms katras sezonas!

3. Pareiza temperatūra visu gadu

Efektīvs gan ziemā, gan vasarā. Zem siltumsūkņa nosaukuma slēpjas ari, moderna gaisa kondicionēšanas sistēma. Dzesēsanai izmantojot gaiss-gaiss siltumsūkni, jums tas vienkārši jāiestata uz vasaras režīmu - dzesēšanu, moderna gaisa kondicionēšanas sistēma.



4. Pilnīga mājas apkure un karstais ūdens

Pilnīgai mājas apkurei un karstā ūdens ražošanai moderākais un ekonomiskākais risinājums no Mitsubishi Electric ir Gaiss-ūdens siltumsūknis Ecodan NEXT GENERATION ir aprīkots ar visu nepieciešamo, (siltummaini, cirkulācijas sūkni, izplešanās trauku utt.) lai saņemto enerģiju no ārējā bloka un atdotu to caur radiatoriem vai siltajām grīdām mājas apkurei, kā arī izmantojot iebūvēto tvertni sagatavotu karsto ūdeni līdz 60°C. Kompakts un pateicoties jaunajam papildus siltummainim, palielinās karstā ūdens daudzums, tvertnē satilpst 200 litri, ar efektīvāku ūdens sildīšanu. Visa sistēma tiek efektīvi kontrolēta ar iebūvētu vadības bloku.



Padomājiet par kvalitāti un dzīvi

Kvalitāte un kalpošanas laiks būs noteicošais pērkot

siltumsūkni, Ja vēlaties siltumsūkni, kas rūpēsies par

veselīgu mājas klimatu gadu no gada.

5. Videi draudzīgs

Videi draudzīgi siltumsūkņi ar jauno aukstuma aģentu R32, ļauj ietaupīt enerģiju palīdzot rūpēties par apkārtējo vidi!

Svarīgi izvēlēties kvalitatīvu zīmolu un piegādātāju. Profesionālu palīdzību un risinājumus izvēloties labāko siltumsūkni savam mājoklim sniedz Mitsubishi Electric Pārstāvniecība Latvijā.

