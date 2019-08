Situācijas, kad būs noderīgs hipotekārais kredīts pret nekustamo īpašumu

Arvien vairāk tiek runāts par to, ka iedzīvotājiem jāuzlabo sava finanšu pratība un kreditēšanas pakalpojumi jāizmanto daudz apdomīgāk, izvairoties no spontāniem lēmumiem, kas var novest pie nepatīkamām sekām. Tomēr ir reizes, kad kredīts nav tas sliktākais risinājums, tā ir iespēja, kas var palīdzēt atsperties un īstenot nozīmīgus plānus vai vajadzības.

Šoreiz par to, kādās situācijās noderīgs var būt hipotekārais kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu. Tas pieejams ikvienam, kuram pieder māja, zeme vai mežs, ko var izmantot kā ķīlu aizdevumam. Šī kredīta galvenā priekšrocība ir tā, ka var aizņemties lielāku naudas summu, kas ir pat 50-80% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības. Citi aizdevumu veidi var neparedzēt tik lielas naudas summas izsniegšanu.

Nekustamā īpašuma iegādei

Hipotekārais kredīts ir viens no biežāk izmantotajiem instrumentiem, kā iegādāties savu nekustamo īpašumu. Īpašums, kuru kredītņēmējs pērk, arī kļūst par ķīlu šim aizdevumam. Tādā veidā ģimenes var tikt pie sava mājokļa un beigt pārvākties no viena īres dzīvokļa uz nākamo. Sava māja vai dzīvoklis sniedz stabilitāti, drošību un sirdsmieru. It īpaši, ja ir bērni, kuriem vajag drošu vidi, ko saukt par savām mājām.

Tāpat nekustamā īpašuma iegāde aktuāla ir arī uzņēmumiem, kuri vēlas paplašināties un attīstīt savu darbību. Kredīts ir iespēja, kas, apdomīgi izmantota, patiešām var paveikt daudz.

Esošā īpašuma remontam un labiekārtošanai

Ēkām ir tāda īpašība, ka tās noveco, tās ietekmē laika apstākļi un dažādi citi faktori. Arī ērtību kritēriji ar laiku mainās un pieaug, tāpēc māja, kas varbūt pirms dažām desmitgadēm skaitījās labi iekārtota un droša, šodien tāda nemaz vairs neizskatās.

Bet tas nenozīmē, ka īpašums būtu kļuvis nevērtīgs. Nē, tam tikai ir vajadzīgi uzlabojumi, kas ir jāveic savlaicīgi, kamēr tas vēl neprasa pārāk lielus ieguldījumus. Tāpēc hipotekārais kredīts ir labs risinājums, kā iegūt lielākus naudas līdzekļus jau esošā īpašuma sakārtošanai. Tāda veidā var uzlabot gan īpašuma izskatu, gan komfortu, gan tā vērtību, ja vēlāk plānojat īpašumu pārdot.

Īpašuma būvniecības darbiem

Ja savu ideālo māju ceļat pašu spēkiem, arī tad hipotekārais kredīts var būt noderīgs palīgs, ja esošās finanses nav pietiekamas, lai pabeigtu būvi. Būvniecības procesā nav nekāds retums situācijas, kad pēkšņi sadārdzinās izmaksas, parādās kādas problēmas, kuru risināšana prasa papildu līdzekļus. Tādā situācijā arī jaunbūve var kļūt par ķīlu aizdevumam, kas ļaus pabeigt ieplānotos darbus.

Komunālo parādu segšanai

Nav nekāds noslēpums, ka Latvijā komunālie maksājumi ir tiešām augsti, it īpaši ziemas mēnešos, kad jārēķinās ar vairākiem simtiem eiro par apkures izmaksām vien. Tāpēc daudzi mājokļu īpašnieki mēdz nokļūt nepatīkamā situācijā, kad nav nomaksāti komunālie rēķini. Šāda situācija var draudēt ar īpašuma zaudēšanu. Tāpēc ir pēc iespējas ātri nepieciešams komunālos parādus dzēst. Hipotekārais kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu var būt pieņemams risinājums, kā atbrīvoties no parāda sloga.

Ātro kredītu dzēšanai vai kredītu apvienošanai

Arī tad, ja esat nonācis situācija, kad par smagu kļuvis jau esošo kredītu slogs, tad hipotekārais aizdevums ar nekustamā īpašuma ķīlu var kļūt par risinājumu, kas ļaus īsā laikā nokārtot visas kredītsaistības, izvairoties no soda procentiem un pat tiesu darbiem. Ar hipotekārā kredīta līdzekļiem visas esošās saistības var pavienot vienā jaunā aizdevumā, par kuru turpmāk būs jāveic viens fiksēts maksājums reizi mēnesī. Ātro kredītu dzēšana arī ļaus uzlabot kredītvēsturi un samazināt slogu ikmēneša budžetam.

Kas jāzina, noformējot hipotekāro kredītu pret nekustamā īpašumam ķīlu

Lai varētu noformēt hipotekāro kredītu pret nekustamā īpašuma ķīlu, protams, ir nepieciešams savs īpašums. Kā arī jābūt vismaz 18 gadus vecam, bet ir aizdevēji, kuri sadarbojas ar klientiem no 21 gadu vecuma.

Pirms kredīta izsniegšanas aizdevējs veiks īpašuma novērtēšanu, lai noteiktu tā tirgus cenu. No šīs vērtības un citiem faktoriem atkarīgs aizdevēja lēmums un arī naudas summa, ko var izsniegt. Tāpat aizdevējs arī pārbaudīs klienta kredītvēsturi un maksātspēju, kas ir būtiski faktori lēmuma pieņemšanā.

Kamēr spēkā ir aizdevuma līgums, īpašums ir ieķīlāts par labu aizdevējam. Gadījumā, ja kredītņēmējs nevar īstenot savas saistības un arī nevēršas pie aizdevēja ar vēlmi risināt situāciju, var nākties zaudēt īpašumu. Protams, ka to neviens nevēlas, tāpēc lēmums ieķīlāt īpašumu, lai saņemtu hipotekāro kredītu, ir rūpīgi jāapdomā, izvērtējot savu maksātspējas situāciju ilgtermiņā.