SPA Rīgā — 5 idejas, kur pēc ziemas doties palutināt ķermeni un garu

Pēc garās un tumšās ziemas jau gaisā jūtams pavasaris. Tūlīt, tūlīt būs — saule, putni, zaļums. Bet šis mirklis, kad vēl esam tā visa gaidās, bieži vien sasaucas ar pavasara nogurumu, kas tā vien mudina gulēt, īgņoties un cīnīties ar nespēku. Ko darīt, lai uzmundrinātu gan garu, gan ķermeni un ļautu sev godam sagaidīt pavasari? Jādodas uz kādu SPA, kur var izbaudīt ūdens un skaistumkopšanas procedūras, siltumu un gādīgas skaistuma meistaru rokas. Dāvanu serviss “Lieliska Dāvana” apkopojis piecus SPA Rīgā, kuri katrs piesaistīs ar kaut ko atšķirīgu un savam apmeklētāju lokam aktuālu.

1) SPA centrs “Aquadream”

SPA centrs “Aquadream” ir atpūtas vieta, kur par pieejamām cenām varēsiet atpūsties gan vienatnē, gan kopā ar ģimeni. Apmeklētāji var izbaudīt baseinu, kurā ir kaskāde un masāžas strūkla kājām un ķermenim. Tāpat var apmeklēt gan somu, gan turku pirti, kas ļaus atslābināties, attīrīties un uzlabot savu pašsajūtu. Džakuzi var regulēt temperatūru pēc savām vajadzībām, tāpat var apmeklēt arī infrasarkano staru kabīni, sāls istabu, arī paēst gardu maltīti kafejnīcā. Nesteidzīgu atpūtu SPA centrā “Aquadream” varat izbaudīt gan darba dienās, gan brīvdienās, izvēloties sev un ģimenei tīkamāko laiku.

2) ESPA Rīga

ESPA Rīga ir kļuvis tiešām iecienīts sava plašā piedāvājuma un patīkamās atmosfēras dēļ. Tajā ir ne tikai ūdens relaksācijas zona, bet arī dažādas procedūras, ar kurām palutināt savu ķermeni, var veikt arī manikīru un pedikīru, ir aktīvās atpūtas zona, kur ir ne tikai baseini, pirtis un saunas, bet arī fitnesa studija. Ja jāiesaka labs SPA Rīgā, tad ļoti bieži izskan tieši ESPA vārds. Šeit var izbaudīt mierīgu un pilnvērtīgu atpūtu plašās un ļoti ērtās telpās, kur tiešām padomāts par apmeklētāju komfortu. ESPA piedāvā arī savus sejas un ķermeņa kopšanas produktus, kuros apvienots labākais no dabas un zinātnes.

3) Sporta un atpūtas komplekss “Ķeizarmežs”

Ja jums interesē, kurš SPA Rīgā piedāvā apvienot atpūtu ar sportiskām nodarbēm, tad atbilde ir “Ķeizarmežs”. Šajā kompleksā ir trenažieri, grupu nodarbības, nodarbības baseinā, lielais un mazais baseins, kā arī džakuzi. Atpūta šajā vietā ļaus vairot enerģiju, lai atvairītu pavasara nogurumu un ātrāk sajustu vasarīgas noskaņas, palutinot ķermeni siltā baseinā, izbaudot pirti vai džakuzi. Tāpat var arī laikus jau padomāt par sportiskām aktivitātēm, kas palīdzēs labākā formā sagaidīt pludmales sezonu. Tā būs laba vieta, kur brīvdienā doties kopā ar draugiem, otro pusīti vai ar visu ģimeni. Pieejamas arī peldētapmācības nodarbības bērniem, ko vada sertificēti instruktori.

4) “Wellton SPA Centrum”

Tas ir SPA Rīgā, kas ir tiešām pašā pilsētas sirdī, tāpēc apmeklējums būs īpaši ērts. Šeit varēsiet izbaudīt skaistuma procedūras, kas ļaus palutināt nogurušo ķermeni. Pieejams slēgta tipa peldbaseins, burbuļvanna, sauna un pirts. Īpašs piedāvājums ir SPA bērniem (no 10 līdz 16 gadiem) un mātēm. Jūs jau sen esat pelnījuši atpūtas un relaksācijas pilnu dienu, kas uzlabos noskaņojumu un vairos skaistumu. Dažādas masāžas, pīlinga procedūras, ietīšanās, karsto akmeņu un aromterapijas procedūras un daudzi citi pakalpojumi pieejami ikvienam. Lai saņemtu īpaši izdevīgus piedāvājumus, jāseko jaunumiem “Wellton SPA Centrum” mājaslapā vai arī izmanto īpašo piedāvājumu apmeklēt “Wellton SPA Centrum” no Lieliska Dāvana.

5) “Elizabetes SPA”

Mieru, labsajūtu, nesteidzīgu sava ķermeņa lutināšanu saņemsiet “Elizabetes SPA”, kas uzsvaru liek uz dabisko, ekoloģisko, veselīgo, strādā tikai ar īpaši kvalitatīviem skaistumkopšanas produktiem, kas iegūti no labākajām dabas veltēm. Šis SPA Rīgā izceļas ar to, ka piedāvā tiešām neparastas un vilinošas skaistuma procedūras ne tikai dāmām, bet arī kungiem. Pakalpojumu klāstā ir gan dažādas atsevišķas procedūras, gan kompleksi skaistumkopšanas rituāli, kuros ietilpst vairākas procedūras. Katrā no rituāliem izcelta kāda īpaša dabas velte vai aromāts, lai sniegtu visu labāko, ko tas piedāvā. Apmeklētāji var izbaudīt arī skaistuma vannas un pirtis. Tā ir iespēja jebkurā laikā Rīgas burzmu un steigu nomainīt pret mieru un dabas spēku, ko atradīsiet “Elizabetes SPA”. Iepazīsties ar “Elizabetes SPA” piedāvājumiem no Lieliska Dāvana.