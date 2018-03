Tikai 10 minūtes jūsu laika finanšu situācijas uzlabošanai

Jūs esat aizņemti cilvēki un arī mēs esam aizņemti. Lai ko jaunu mums kāds arī nepiedāvātu darīt, mūsu pirmais instinkts ir atrunāties ar aizņemtību. Protams, mēs visi esam apkrauti ar visdažādākajām lietam un pienākumiem, kas katru dienu jāpaveic. Tomēr, jo ilgāk mēs kaut ko atliekam ka nedarītu, jo mazāka ir iespējamība, ka mēs to jebkad izdarīsim. Un mazie uzdevumi, kas ilgtermiņā spēj būtiski un pozitīvi ietekmēt mūsu finansiālo līdzekļu plūsmu, reizēm ir tieši to uzdevumu vidū, kurus mēs atliekam visbiežāk. Apzinoties mūsdienu cilvēka aizņemtību, esam apkopojuši dažādus mazus pasākumus, kurus var uzsākt darīt brīžos, ja jums ir tikai 10 minūtēs brīvā laika. Jo, kuram gan nenoderēs ātra nauda jeb snabba pengar, vai ne?

• Iztīriet savu maka saturu un ieviesiet tanī kārtību

Pavadiet dažas minūtes, iztukšojot savu maka saturu no veciem čekiem un citiem nevajadzīgiem papīriem, atlaižu kuponiem un piedāvājumiem iepirkties ar atlaidi, kuru termiņš izbeidzies jau pirms pāris mēnešiem. Tīrs naudas maks noved līdz tīram prātam.

• Iekārtojiet uzkrājumu burciņu (naudas krājkasītes vietā)

Pieņemiet pavisam vienkāršu un patiesībā – arī pavisam nesāpīgu, nodomu: no šī brīža pārtraukt tērēt 5 eiro banknotes vai sīknaudu, kas dienas beigās atrodama jūsu maciņa. Tā vietā šīs naudas vienības glabājiet burciņā un ļaujiet tām uzkrāties. Caurspīdīgā burciņa ar naudu tanī iedvesmos jūs darīt visu, lai tā pēc iespējas ātrāk uzpildītos, jo nauda piesaista naudu. Pēc dažiem mēnešiem vai gada, jūs varētu viegli kļūt par pāris simtiem eiro bagātāki, kas būs lielisks ieguldījums ārkārtas izdevumiem. Jūs uz burciņas sāniem varat arī pielīmēt savu sapņa uzkrājuma mērķi – fotoattēlu ar māju, auto, ceļojumu, ģimeni utt., kas noderēs kā papildus iedvesma.

• Motivējiet paši sevi

Ja jūs esat no tiem cilvēkiem, kuriem katru mēnesi ir grūtības ievērot sastādītā budžeta limitu, jums ir nepieciešams papildus stimuls. Mēģiniet izdomāt sev nelielu atlīdzību, ja izdodas konkrētajā mēnesī pieturēties pie uzstādītajiem finanšu mērķiem. Piemēram, iegādājieties savus mīļākos eklērus vai ziedu pušķi kā atlīdzību, ja izdevies konkrētajā mēnesī uzkrājumiem novirzīt pilnus 10 procentus no darba algas. Šī “atlīdzība” jeb sevis palutināšanas kampaņa nedrīkst būt pārlieku dārga; tas ir vairāk kā veiksmes simbols, lai jūs turpinātu iesākto.

• Iztīriet savu e-pastu un pasta kastīti no komercijas piedāvājumiem

Mēs pastāvīgi tiekam appludināti ar dažādiem reklāmas materiāliem un centieniem likt mums tērēt naudu par mums nevajadzīgām lietām (skrejlapas, katalogi, ikdienas “jaunumu” e-pasti utt.). Bieži vien vislabākais veids, kā neļauties kārdinājumam un reklāmas trikiem, ir maksimāli izslēgt tos no sava redzesloka. Kad tuvojas svētki, tad mūsu virtuālajās un fiziskajās pasta kastītēs ir vairāk piedāvājumu no veikaliem nekā ziņu no tuviniekiem, tāpēc dariet visu, lai atteiktu šādu ziņu abonēšanu. Un kas attiecas uz fizisko pastkastīti – tiklīdz redzat, ka iekritis kārtējais reklāmas materiāls – izmetiet to miskastē un pat nenesiet iekšā savā dzīvoklī. Rezervējiet savu e-pasta iesūtni tikai tiem e-pastiem un jaunumiem, kas patiešām pievieno vērtību jūsu dzīvē.

• Uzstādiet finansiālos mērķus mēneša griezumā

Personīgo finansiālo mērķu sasniegšana šķitīs vieglāka, ja “saskaldīsiet” to mazākos laika posmos. Pamēģiniet sadalīt savus mērķus pa mēnešiem. Piemēram, vienu mēnesi jūs varat koncentrēties uz savu veselību, veicot veselīgus ēšanas paradumus, bet citu mēnesi jūs varat koncentrēties uz savu karjeras izaugsmi, uzņemoties lielāku atbildību darbā, vēl citā – uzsākt ārkārtas līdzekļu fonda izveidi.

Atbrīvojušās 10 minūtes brīva laika jūsu ikdienas skrējienā? Tad izmēģiniet sekot kādam no augstākminētajiem piemēriem