Toms Skujiņš un Jānis Šteins iesaka: izvēlies velosipēdu ikdienā!

Nevienam jau nav noslēpums - velosipēds ir lielisks pārvietošanās līdzeklis; bet kāpēc tad mēs visi neizmantojam velosipēdu, kā savu galveno pārvietošanās līdzekli ikdienā? Autovadītāju neuzmanība un neiecietība, Latvijas mainīgie laikapstākļi, neesoši veloceliņi un velosipēdu novietnes tiek minēti kā būtiskākie šķēršļi aptaujājot cilvēkus, tāpēc aicinājām profesionālu Latvijas šosejas riteņbraucēju Tomu Skujiņu un velokurjeru Jāni Šteinu dalīties savos viedokļos un ieteikumos, lai iedzīvotāju riteņbraukšanas vēlme un iespējas augtu.



Latvijā un īpaši Rīgā ik gadu pieaug velobraucēju skaits, un tomēr vēl arvien ir ļoti daudz braukt gribētāju, kuri to nedara. Lielai daļai sabiedrības velobraukšana ir izklaide, daļai – sports, bet laiks to pārvērst par ierastu ikdienas pārvietošanās iespēju. Kāpēc velosipēds ir ērtākais no pārvietošanās līdzekļiem jebkurā gadalaikā, daloties savos ieteikumos, mūs iedrošināt vēlas Toms Skujiņš un Jānis Šteins.

Veselība. Ar velosipēdu Tu vienmēr būsi kustībā. Tas, protams, uzlabo gan fizisko, gan garīgo veselību. Kā zināms, fiziskas aktivitātes arī veicina darba efektivitāti un prieku, sniedz papildu enerģiju un spēku.

Pozitīvais Toms Skujiņš ir profesionāls riteņbraucējs un viņš apstiprina, ka velosipēds ir viens no veselīgākajiem pārvietošanās veidiem, kas ļauj sirdij sisties straujāk, un līdz ar to arī justies labāk ikdienā.

Velosipēds ļauj ieekonomēt finanšu līdzekļus. Ikdienā izvēloties pārvietoties ar automašīnu vai sabiedrisko transportu nākas šķirties no zināmiem finansiālajiem līdzekļiem. Automašīnai nepieciešama ne tikai degviela, bet arī apkope un autostāvvieta, kas ir īpaši dārgi. Arī sabiedriskais transports prasa izdevumus, Rīgā tas ir viens no dārgākajiem pasaulē, turklāt tas bieži var radīt diskomfortu higiēnas apsvērumu un garnadžu dēļ. Daudzkārt ar vienu transportlīdzekli nevar nokļūt līdz nepieciešamajai vietai, pieturas atrodas tālu, kā arī tas var kavēties.

Jānis Šteins kā lielu velosipēda priekšrocību uzskata laika plānošanu, jo to izmainīt var tikai kāds neparedzēts un svarīgs notikums. Ja esi plānojis 10:00 nokļūt galamērķī, tad visticamāk tā arī būs.

Ar velosipēdu būsi visātrāk. Braucot ar velosipēdu, tāpat kā gājējiem vai skrējējiem, izdosies izvairīties no nemitīgajiem sastrēgumiem. Automašīna un sabiedriskais transports daudzos posmos pilsētā ir ļoti lēni. Ar velosipēdu iespējams sastrēgumu apbraukt un nekavēties neparedzētā satiksmes plūsmā. Un, kā novērots, Rīgā sastrēgumi neveidojas tikai no rīta un vakarā; konkrētās vietās tie veidojas regulāri.

Toms Skujiņš ir pētījis, novērojis un pēc savas pieredzes spēj apgalvot, ka velosipēds ir ātrākais pārvietošanās līdzeklis pilsētā.

Rūpējies par dabu. Pasaulē arvien vairāk tiek runāts par dabas aizsardzību. Tā vietā, lai gaidītu inovatīvus risinājumus dabas aizsardzībai no citiem, jāsāk ar sevi, un sākt iespējams izvēloties dabai draudzīgāko pārvietošanās līdzekli ikdienā.

Nebaidies no automašīnām, gājējiem un sniega. Daļa sabiedrības izvairās braukt ar velosipēdu, jo veloceliņi nav pilnīgi, taču tie tiek nemitīgi attīstīti. Gan Toms, gan Jānis norāda, ka Rīgā satiksmes plūsma nav pārlieku intensīva un autobraucēji Latvijā ir uzmanīgi, kā arī būtu vēl uzmanīgāki, ja velobraucēju skaits pieaugtu.

Gan Toms, gan Jānis novērojuši, ka veloceliņu infrastruktūra nu jau tiek mērķtiecīgi plānota un aizvien uzlabojas, īpaši tādos jaunattīstītajos rajonos kā Skanste. Skanstes ielā vijas būtībā maģistrāls veloceļš starp Mežaparku un Centru, kur plūsma visu laiku augs. Piemēram, plānojot jauno biroju kompleksu Skanste Elemental īpaši tiek pievērsta uzmanība riteņbraucēju ērtībām, mobilitātei un drošībai, ņemot par piemēru citu valstu labākos risinājumus, kā piemēram, velosipēdu zona tiek novietota apsildāmā pazemes stāvvietā, tiks izmantota divstāvīga velo novietne un skapīši ģērbtuvēs tiks integrēti ventilācijas sistēmā, turklāt tiks nodrošināts arī ērts velosipēdu pirmās nepieciešamības “remonta skapītis”, kas būs faktiski mūsdienīga mini velo darbnīca. Šie ir tikai daži no daudziem BREEAM sertifikācijas risinājumiem Skanste Elemental, kas nodrošinās velosipēda ērtu izmantošanu ikdienā. Gan Toms, gan Jānis piebilst, ka nevajag baidīties uzsākt braukt ar velosipēdu, jo tad arī infrastruktūra aizvien attīstīsies visur Latvijā. Taču īpaši Toms un Jānis vēlas uzteikt tos darba devējus, kas padomā par saviem darbiniekiem un izvēlas darba vietas ar pieejamām un drošām velo novietnēm, skapīšiem velo inventāram un drēbēm un dušām.