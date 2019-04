Uzņēmums, kam mežu pirkšana ir kaut kas vairāk par peļņas avotu

Noteikti būsiet pamanījuši, ka ikvienā jomā ir divu veidu uzņēmumi un divu veidu darbinieki – ir tādi, kuri pragmatiski izdara savu darāmo un par visu pārējo vai nu piestāda rēķinu vai atsakās palīdzēt, aizbildinoties, ka “man par to nemaksā”. Un tad ir tie otrie – tie, kuri strādā no sirds, jo lieta, ar ko viņi nodarbojas, viņiem pašiem šķiet svarīgāka ne tikai kā peļņas avots, bet kā daļa no dzīves, kā svarīga lieta, kā labā ir vērts tērēt savu laiku.

Pie otrā veida uzņēmumiem noteikti pieder “MRS Vidzeme”, kas nodarbojas ar mežu un cirsmu uzpirkšanu, kā arī konsultēšanu meža vērtēšanas jautājumos. Laikam jau būtu grūti nostrādāt vienā jomā teju trīsdesmit gadus (“MRS Vidzeme” savu darbību uzsāka tālajā 1991. gadā), ja šo darbu ļoti nemīlētu.

Gadu desmitu laikā ir uzkrāta pieredze un zināšanas, kas uzņēmumam “MRS Vidzeme” ļauj izvirzīties priekšplānā, piedāvājot labākās meža cenas par hektāru, kā arī izdevīgākos piedāvājumus cirsmu pirkšanā. Ja pārdodat mežu, pievērsiet uzmanību mežu cenām, kādas tiek piedāvātas – piemēram, “MRS Vidzeme” meža cena par hektāru svārstās no sešiem tūkstošiem līdz divdesmit tūkstošiem eiro. Apskatot citu firmu piedāvājumus, jums nāksies secināt, ka patiešām šis ir viens no pašiem labākajiem meža cenu piedāvājumiem.

Meža cenas Latvijā tik krasi atšķiras vairāku iemeslu dēļ – gan tāpēc, ka ikvienai firmai ir tiesības pilnīgi brīvi piedāvāt kādu cirsmu pārdošanas vai meža zemes cenu tā vēlas, gan tāpēc, ka paši mežu īpašumi ļoti krasi var atšķirties. Lai meža vai cirsmas pārdošanas gadījumā jūs tiktu pie vislabākās cenas, nepieciešams veikt meža novērtēšanu jeb, citiem vārdiem, dastošanu, kas sevī ietver gan koksnes kvalitātes rādītājus, gan koku sugu uzskaitījumu, gan citus būtiskus parametrus. “MRS Vidzeme” šajā jomā viennozīmīgi ir līderu pozīcijās, ko pierāda gan labās klientu atsauksmes, gan tas, ka arī citi uzņēmumi izvēlas palīdzību meklēt tieši pie “MRS Vidzeme” speciālistiem.

Meža īpašniekam meža zemes cena, protams, ir pats būtiskākais faktors, taču arī attieksmei un profesionālai konsultācijai citreiz ir izšķiroša nozīme, un arī šajā ziņā “MRS Vidzeme” sevi pierāda no labākās puses – firmas speciālisti ir pretimnākoši un zinoši ne tikai par mežu vērtēšanu, bet arī birokrātijas lietās – viņi būs jums uzticams sabiedrotais arī gadījumos, kad meža pārdošanas gadījumā nepieciešams sakārtot visu dokumentāciju.

Šie ir tikai daži no iemesliem, lai izvēlētos “MRS Vidzeme pakalpojumus” mežu pārdošanas gadījumā – sazinieties ar viņiem, lai pārliecinātos, ka esat nonācis gādīgās rokās!