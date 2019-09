Vai jūs zināt sava bērna mīļākos multfilmu varoņus? 3 iemesli, kāpēc to noskaidrot

Diezin vai atradīsies bērns, kuram nepatiktu skatīties multfilmas. Tāpat bērni arī patērē dažādu saturu interneta vidē. Vai jūs zināt, ko skatās un par ko interesējas jūsu bērni? Kādi ir viņu iemīļotākie varoņi? Kāpēc vecākiem to būtu labi zināt? Tam ir vairāki būtiski iemesli, par kuriem varat šajā rakstā uzzināt.

1. Lai labāk izprastu savu bērnu

Zinot, ko skatās bērni, kādu saturu viņi patērē un ar ko aizraujas, vecākiem ir vieglāk viņus izprast, saskatīt dažādas cēloņsakarības. Varbūt arī saprast, no kurienes radušās kādas idejas vai uzvedības īpatnības. Ja vecāki īpaši neierobežo saturu, ko bērni patērē, tad tas palīdzēs piefiksēt, vai bērni neuzņem kādu viņiem nepiemērotu informāciju vai saturu un tomēr būtu nepieciešams domāt par stingrākām robežām attiecībā uz multfilmām, spēlēm un interneta lietošanu.





2. Lai būtu labs temats sarunām





Zinot, kas interesē bērnu, par kādiem multfilmu varoņiem viņš jūsmo, vecākiem ir iespēja aktīvāk iesaistīties ar bērnu sarunās, pārrunāt multfilmu saturu, notikumus, apspriest varoņu rīcību. Tas ir labs veids, kā vecāki var iesaistīt sarunās dažādus tematus, kas palīdzēs bērnam padomāt par uzvedību, attiecībām, emocijām. Paskatoties iemīļoto multfilmu kopā ar bērnu, vecāki būs gan pavadījuši ar viņu kopā laiku, gan ieguvuši iespēju pēc tam pārrunāt redzēto. Bērns to noteikti novērtēs. Vecākiem arī būs interesanti uzklausīt bērna domas par redzēto.





3. Lai nebūtu tālu jāmeklē pēc dāvanu idejām





Zināšanas par to, kādas multfilmas un to varoņi bērnam interesē, vecākiem būs zelta vērtē tajos brīžos, kad jāmeklē dāvana atvasei. Drīz būs klāt Ziemassvētki, tāpēc tas ir īpaši aktuāls temats. Veikalu plaukti ir pilni ar visdažādākajiem varoņiem, bet kas no tā visa patīk jūsu bērnam? Ja vecāki zina, ka šobrīd bērns aizrāvies ar, piemēram, Mecard multfilmu un jūsmo par tās varoņiem, tad dāvanu jau būs vieglāk izvēlēties. Veikalos ir nopērkamas dažādas Mecard automašīnas-transformeri . Varbūt bērns vēlas sakrāt visu Mecard rotaļlietu kolekciju, ar ko spēlēties kopā ar draugiem.





Bērnu intereses mainās ļoti ātri





Jāatgādina vecākiem, ka bērni aug ļoti ātri, kā arī viņu intereses mainās strauji. Ja pirms gada bērns jūsmoja par visu, kas saistīts, piemēram, ar Disney princesēm, tad šogad jau šī tēma var nebūt aktuāla. Tāpēc vecākiem nevajadzētu sēdēt uz lauriem, bet gan aktīvi sekot līdzi bērna interesēm. Ja bērna redzeslokā parādās jauna multfilma, tad vajadzētu noskaidrot, kas tā ir, kāds ir multfilmas saturs un vēstījums.





Vecāki var ievirzīt bērna intereses





Aktīvi interesējoties un sekojot līdzi tam, kādu saturu patērē viņu bērni, vecākiem ir lielākas iespējas ievirzīt viņus pozitīvā un izglītojošā gultnē. Arī tad, ja bērns interesējas par kaut ko, kas vecākiem īsti nepatīk, zinot to un saprotot, ka intereses ātri mainās, vecāki var labāk pārraudzīt, ar ko aizņemtas bērnu domas un ar ko viņi rotaļājas. Rotaļāšanās ir ļoti būtiska bērnu attīstībai, jo viņi izspēlē lomu spēles, situācijas, gūst pieredzi. Kad jūs pēdējo reizi noskatījāties bērna mīļāko multfilmu kopā ar viņu un to arī pārrunājāt?