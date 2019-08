Vai novecojusi grāmatvedības programmatūra jums prasa laiku un naudu?

Īsā atbilde uz šādu jautājumu ir – jā. Tomēr, ja apskatām šo Latvijā izplatīto problēmu sīkāk, paveras samērā drūma aina. Liela daļa uzņēmēju lieto vai nu novecojušas programmas vai arī savu grāmatvedību vēl joprojām veic fiziskās grāmatās. Ņemot paraugu no dāņu kolēģiem, varam apskatīt vietni Regnskabsprogrammerne.dk, kurā ir publicēts apkopojums par modernām un visiem pieejamām grāmatvedības programmām, kuras palīdzēs sava uzņēmuma darbību pacelt nākamajā līmenī.

Neatkarīgi no tā, vai ikgadējā ienākumu deklarācija bija jūsu pirmais nodokļu satraukums, vai arī šī jau ir kļuvusi par ikgadēju lietu, varam derēt, ka nepietiekami efektīva vai novecojusi grāmatvedības sistēma ir bijusi liela daļa no problēmas. Viena no lielākajām kļūdām, ko mazo uzņēmumu īpašniekiem gadās pieļaut, ir nesaņemt visus iespējamos apskatus, jo viņi neiegulda pienācīgā grāmatvedības sistēmā. Neregulāri saņemtas vai nepilnīgas atskaites ir tikai viena no pazīmēm, kas liecina, ka nepietiekamā grāmatvedības sistēma jums jau tagad prasa laiku un naudu.

Daudzu mazo uzņēmēju problēmas var viegli atrisināt, izmantojot uzskaites sistēmu, kurai ir automatizētas samaksu plūsmas un kvīšu izrakstīšanas iespējas. Vietnē Regnskabsprogrammerne.dk/billy-vs-dinero atrodamās programmas ir piemērotas dažādu lielumu uzņēmumiem – mazajiem uzņēmumiem pietiks ar bezmaksas programmām, kuras nodrošina visas grāmatvedības pamatvajadzības, bet lielajiem uzņēmumiem ir pieejamas programmas ar izvērstām iespējām par draudzīgām cenām.

Ja jūs vairāk laika pavadāt ar savu grāmatvedības programmatūru nekā vadāt savu biznesu un strādājat naktīs un nedēļas nogalēs, lai pabeigtu galvenos grāmatvedības sakārtošanas uzdevumus, tad noteikti ir laiks mainīt programmu. Lielākā daļa no jūsu laika, kas pavadīts grāmatvedības pienākumiem, ir smaga datu ievadīšana. Galvenie grāmatvedības uzdevumi, piemēram, alga un rēķinu piesūtīšana, attur jūs no sava biznesa izaugsmes veicināšanas noderīgākos veidos. Kāpēc šāda laika šķērdēšana ir problēma? Grāmatvedības programmatūra (un faktiski gandrīz visa biznesa programmatūra) ir jāveido tā, lai ietaupītu jūsu laiku. Tātad, ja grāmatvedības rīks nedod jums laika ietaupījumu, ko varat izmantot sava biznesa attīstīšanai, tas nedara savu darbu.

Kā jums var palīdzēt jauna grāmatvedības programmatūra? Pirmkārt, tā dod jums brīvību strādāt no jebkuras vietas, kur jums ir pieejams interneta savienojums, jo visi dati tiek glabāti tiešsaistē, kur tiem piekļūt varat jebkurā laikā, bet pašreizējās paaudzes grāmatvedības rīki var ietaupīt jūsu laiku daudzos veidos, sākot ar čeku skenēšanu izdevumu pārvaldībai līdz ikdienas procesu automatizēšanai, piemēram, rēķinu izrakstīšana un klientu samaksas automātisku pieprasījumu izsūtīšana. Ja esat manuāli vadījis algas aprēķinu, jūs, iespējams, katru nedēļu pavadāt vairākas stundas, lai to paveiktu. Grāmatvedības programmatūras izmantošana ar integrētu algas pārskatu varētu visu jūsu darbadienas struktūru, dodot vairāk laika ideju ģenerēšanai un uzņēmuma paplašināšanai.