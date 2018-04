Vai zini, kādi apdrošināšanas veidi Tev pieejami?

Mūsdienās apdrošināt iespējams teju jebko – sākot ar dzīvību un beidzot ar ceļojuma bagāžu. Taču, lai labāk orientētos apdrošināšanas piedāvājumos un zinātu, ar ko atšķiras, piemēram, nelaimes gadījumu apdrošināšana un veselības apdrošināšana, turpini lasīt šo rakstu – Tu saņemsi atbildes uz nepieciešamajiem jautājumiem!

Kādi ir Latvijā pieejamie apdrošināšanas veidi?

Vai zināji, ka arī tad, ja visus apdrošināšanas veidus apkopotu vairākās kategorijās, to joprojām būtu vairāk nekā 10? Ja vēlies zināt, kam katrs no apdrošināšanas veidiem nepieciešams un kā tas var palīdzēt tieši Tev, iepazīsties ar zemāk esošo informāciju!

Automašīnai – OCTA un KASKO apdrošināšana

Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē norādīts, ka 2017. gada 3. ceturkšņa beigās Latvijā bija reģistrēti teju 689 000 vieglo automašīnu, vairāk nekā 87 000 kravas automobiļu, 22 464 motocikli un 4 699 autobusi. Kopā – vairāk nekā 800 000 motorizētu transportlīdzekļu, līdz ar to vidēji teju katram otrajam iedzīvotājam pieder automašīna, autobuss vai motocikls. Šādos gadījumos neizbēgama ir OCTA jeb obligātā civiltiesiskās atbildības polises iegādāšanās, kas atlīdzina ceļu satiksmes negadījuma zaudējumus, ja izraisīsi ceļu satiksmes negadījumu; tā ir arī lētākā auto apdrošināšana. Taču ņem vērā – ja vēlies, lai atlīdzību šādā gadījumā saņemtu arī Tu pats, kā arī gribi būt drošs, ka zādzības, dabas stihijas, huligānu uzdarbošanās vai citu situāciju rezultātā radušos zaudējumus Tev nav jāsedz no savas kabatas, neiztikt bez KASKO – tā ir salīdzinoši dārgāka, bet daudz advancētāka auto apdrošināšana ar virkni papildu segumiem. Piemērotāko polisi atrast palīdzēs IIZI auto apdrošināšanas kalkulators.

Vai zināji?

Kā liecina Latvijas Sabiedrisko Mediju sagatavotā infografika, OCTA apdrošināšana Latvijā parādījās 1997. gada 1. jūnijā, un pirmo polisi iegādājās dzeltenas ZAZ automašīnas īpašnieks.

Dzīvības apdrošināšana, veselības apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana – ar ko tās atšķiras?

Lai gan šī frāze ir visai “novalkāta”, nav iespējams nepiekrist – veselība ir visa pamatu pamats, tāpēc viens no izplatītākajiem apdrošināšanas veidiem ir veselības apdrošināšana privātpersonām, kas palīdz gadījumos, ja radušās pēkšņas veselības problēmas. Nelaimes gadījumu apdrošināšana, kā jau iespējams spriest pēc tās nosaukuma, pasargā no izdevumiem, kas radušies nelaimes gadījumos (lūzumi, sakropļojumi, invaliditāte, atsevišķu ķermeņa daļu zudums, paralīze, darba spēju zudums, nāve u.c.), savukārt dzīvības apdrošināšana paredz, ka nāves gadījumā ģimenes locekļi saņems finansiālu atbalstu. Arvien iecienītāka kļūst arī dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu – tādējādi uz noteiktu termiņu tiek veiktas iemaksas ar paša izvēlētu summu, un pēc termiņa beigām iemaksātā nauda tiek atgūta vai arī, ja iestājas nāve – tā tiek izmaksāta mirušā ģimenes locekļiem. Turklāt, kamēr tiek veikta līdzekļu uzkrāšana, Tu saņem nodokļu atlaides līdz pat 20% apmērā no iemaksātās summas!

Vai zināji?

Latvijā privātā veselības apdrošināšana kļūst arvien izplatītāka – 2016. gadā šāda veselības apdrošināšanas polise bija vairāk nekā 291 000 tūkstotim iedzīvotāju.

Lai atpūtu būtu droša, nepieciešama ceļojumu apdrošināšana

Dodoties ceļojumā, Tu noteikti nevēlies domāt par problēmām, kas Tevi varētu piemeklēt, taču diemžēl dažādas likstas ceļojuma laikā ir visai ierasta lieta. Ceļojumu apdrošināšana šādās situācijās var lieti noderēt, jo palīdzēs tikt galā ja ne ar pašu problēmu, tad vismaz finansiālajiem zaudējumiem – pavisam noteikti. Šis apdrošināšanas veids, līdzīgi kā KASKO, sevī ietver virkni dažādu segumu, kurus vari izvēlēties pats, piemēram:



Nelaimes gadījumi; Juridiskā palīdzība (ja nu neapzināti būsi veicis kādu prettiesisku darbību); Civiltiesiskā atbildība – trešajai personai vai tās mantai neapzināti veiktu bojājumu atlīdzināšana; Bagāžas apdrošināšana; Sportiskās aktivitātes, un daudzi citi.

Ja vēlies par segumiem uzzināt vairāk, kā arī noskaidrot ceļojumu apdrošināšanas cenas, ieskaties IIZI kalkulatorā – tajā vien pāris minūšu laikā atradīsi sev piemērotāko ceļojumu apdrošināšanu, kā arī atradīsi informāciju par visiem pieejamajiem segumiem.

Vai zināji?

Kā atklājies pagājušā gada septembrī apdrošināšanas sabiedrības BALTA aptaujā, 72% respondentu neiegādājas apdrošināšanu, dodoties uz kaimiņvalstīm. Taču tā tam nevajadzētu būt, ņemot vērā, ka arī tad, ja kāda no likstām Tevi piemeklēs tepat kaimiņos, vari iedzīvoties pamatīgos izdevumos, bet polises cena parasti ir vien daži eiro.

Tava māja ir Tava pils

Ko Tu vēlies darīt pēc garas darba dienas? Ļoti iespējams, ka atbilde uz šo jautājumu ir – doties uz savām mājām. Un tajās Tu droši vien vēlies pavadīt laiku ar ģimeni, noskatīties kādu filmu un sporta pārraidi vai pagatavot gardas vakariņas, nevis cīnīties ar dabas stihiju, ūdens noplūdes vai vandāļu radītām problēmām. Tieši tāpēc izveidota īpašuma apdrošināšana – lai gan tā nespēj pasargāt no mājokļa bojājumiem, tomēr varēsi dzīvot ar mierīgu sirdi par to, ka, ja nu arī atgadīsies kāds negadījums, par izdevumiem nevajadzēs uztraukties pašam. Īpašuma apdrošināšana pasargā no izdevumiem, kas radušies ugunsgrēka, dabas stihijas, trešo personu, elektrības padeves traucējumu un citu iemeslu dēļ.

Vai zināji?

Lai uzlabotu drošību mājās, no 2020. gada visos mājokļos jābūt ierīkotiem dūmu detektoriem. Tas atsaucas arī uz apdrošināšanu – pie daļas no apdrošinātājiem polises cena ir zemāka, ja īpašumā jau esi uzstādījis detektorus.

Kredītu apdrošināšana – tālredzīga darbība

Gadījumā, ja izmanto kredīta pakalpojumus, noteikti zini, cik svarīgi ir laicīgi veikt katru no maksājumiem, taču dažādu nopietnu problēmu rezultātā (bezdarba iestāšanās, smagas veselības problēmas vai nāve) maksājumu veikšana var tikt apgrūtināta. Šādām situācijām paredzēta kredītu apdrošināšana.

Dažāda veida apdrošināšanas risinājumi biznesam

Ar neparedzētiem atgadījumiem ne mazāk bieži nākas saskarties arī biznesa sektorā, tāpēc dažādi risinājumi tiek piedāvāti arī šajā lauciņā – sākot ar kiberrisku apdrošināšanu un beidzot ar īpašiem risinājumiem konkrētas nozares uzņēmumiem. Izplatīts pakalpojums šajā lauciņā ir arī galvojumu apdrošināšana, tādējādi pasargājot savu biznesu no negodīgiem sadarbības partneriem.

Kādi apdrošināšanas veidi ir pieejami pie IIZI?

Ja esi nolēmis iegādāties kādu no apdrošināšanas polisēm, ļoti iespējams, ka labāko risinājumu varēsi atrast pie viena no lielākajiem apdrošināšanas brokeriem Latvijā – IIZI. Šeit pieejami tādi apdrošināšanas veidi kā:



Tāpat izveidota arī atsevišķa sadaļa biznesam, kurā pieejami risinājumi gan konkrētu nozaru uzņēmumiem, gan arī atsevišķi pakalpojumi, piemēram, dronu vai kiberrisku apdrošināšana. Turklāt virknei apdrošināšanas pakalpojumu pieejams arī kalkulators, kurā, ievadot svarīgākos datus saistībā ar konkrēto apdrošināšanas veidu, jau pēc pavisam neilga brīža saņemsi tieši Tev īpaši pielāgotus piedāvājumus no vairāk nekā 10 apdrošināšanas kompānijām, ar kurām mēs sadarbojamies.

IIZI – Tavs gids apdrošināšanas pasaulē

Ienāc mūsu mājaslapā iizi.lv un atrodi Tieši Tev piemērotāko apdrošināšanu dažu minūšu laikā. Apdrošināšana – tas ir IIZI!