Vēlies izmēģināt krāsainās kontaktlēcas? Lūk, kas Tev jāzina!

Krāsainās kontaktlēcas ir mūsdienīgs un oriģināls veids, kā vienlaikus uzlabot redzi (ja tas nepieciešams) un pārveidot savu izskatu, lai pārsteigtu apkārtējos. Tur neticēsi, cik ļoti Tavu tēlu spēj pārvērst cita acu krāsa! Pateicoties tam, ka krāsainās lēcas ir nopērkamas gan internetā, gan specializētajos optikas veikalos, cilvēki arvien biežāk sāk izmēģināt jaunus dizainus un krāsas gan ikdienā, gan īpašos gadījumos vai pat karnevālos. Ja arī Tu vēlies paeksperimentēt un izmēģināt, kā Tavās acīs izskatītos krāsainās lēcas vai crazy kontaktlēcas ar dažādiem dizainiem, vispirms ielūkojies šajā rakstā, lai noskaidrotu, kas jāņem vērā tiem, kuriem lēcas nepieciešamas arī redzes korekcijai.



Ievēro krāsaino lēcu maksimālo pieļaujamo nēsāšanas ilgumu

Neatkarīgi no tā, vai iegādājies krāsainās lēcas vai klasiskās (bez toņa), vienmēr ņem vērā redzes speciālista un ražotāja norādījumus par to, cik ilgi konkrēto lēcu pāri drīkst lietot bez pārtraukuma. Katram lēcu veidam var būt atšķirīgs lietošanas ilgums, turklāt krāsainās kontaktlēcas var būt piemērotas ikdienas lietošanai, gan arī neregulārai izmantošanai, piemēram, karnevālā vai citā īpašā notikumā. Ir jāņem vērā, ka lielākā daļa krāsaino kontaktlēcu ir veidotas no mazliet atšķirīga materiāla kā šobrīd populārākās kontaktlēcas, kas nav tonētas, to skābekļa caurlaidība var nebūt tik augsta kā standarta kontaktlēcām, līdz ar to, nēsājot krāsainās kontaktlēcas ikdienā ilgas stundas, tās var radīt diskomfortu. Parasti hidrogēla krāsainās lēcas ieteicams lietot ne ilgāk par 8 līdz 10 stundām, savukārt silikona hidrogēla krāsainās kontaktlēcas var izmantot pat līdz 14 stundām dienā. Dodoties gulēt, lēcas jāizņem (apmēram stundu, divas pirms miega). Tāpat atceries, ka krāsainās lēcas ikdienā jākopj tāpat kā standarta lēcas.

Regulāri apmeklē redzes speciālistu

Vienalga, vai lieto standarta kontaktlēcas vai krāsainās kontaktlēcas, Tev reizi pusgadā ir jādodas pie Tava redzes speciālista. Speciālists pārbaudīs acu veselību, kā arī redzi, lai noteiktu, vai nav jāmaina lēcu stiprums (dioptrijas). Redzes speciālistu nepieciešams apmeklēt arī tad, ja sastopies ar problēmām, piemēram, sāpēm, graušanas sajūtu vai infekciju. Ja parādās šādi simptomi, kontaktlēcu lietošana jāpārtrauc. Arī tad, ja sūdzību nav, ir veselīgi ik pa laikam dot savām acīm “brīvdienas” no lēcu izmantošanas.

Iegādājies lēcas pie uzticama tirgotāja

Mūsdienās kontaktlēcas – gan standarta, gan krāsainās - pārdod dažādi interneta veikali un specializētās tirdzniecības vietas. Pirms izvēlies, kur iepirkties, pārbaudi citu pircēju atsauksmes, kā arī tirgotāja uzticamību. Viens no drošiem un augstu novērtētiem kontaktlēcu interneta veikaliem ir Manaslecas.lv, kas sadarbojas ar daudziem optikas saloniem Latvijā, kā arī piedāvā profesionālu un sertificētu optometristu konsultācijas. Ienāc un aplūko piedāvājumu vai arī piesakies uz redzes pārbaudi jau šodien!