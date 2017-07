Velosipēdu izvēle pilsētas izbraucieniem – kurš piemērotākais?

Velosipēdu sezona jau sākusies! Tos iespējams izmantot dažādiem mērķiem – no vakara izbraucieniem ģimenes lokā līdz tūrisma objektu apskatei vairāku dienu garumā. Vai arī Tu plāno apskatīt Latvijas skaistākās pilsētas, bet vēl neesi izlēmis, kurš velosipēdu veids tam ir piemērotākais? Raksta turpinājumā iepazīsties, kādi vīriešu un sieviešu velosipēdi ir pieejami un kuru pilsētu apskatei tie ir piemēroti!

Vai zināji, ka velosipēda pirmsākumi meklējami jau tālajā 15. gadsimtā, kad tika radīts mūsdienu velosipēda priekštecis ar četriem riteņiem un tos darbināja virve, kas savienoja zobratus? Pēdējo divu gadsimtu laikā velosipēda attīstībā ir sperti plati soļi, un mūsdienās ir vairāk nekā desmit velosipēdu veidi! Kurš šovasar ir atbilstošākais Tev?



Kalnu velosipēdi (MTB)

Nenoliedzami – kalnu velosipēdi šobrīd ir vieni no populārākajiem. Kalnu velosipēdi ir piemēroti gan asfalta segumam, gan grants ceļiem un meža takām.

Ar ko kalnu velosipēdi izceļas?



Ar amortizatoriem – tie braucienu padarīs patīkamāku, ja brauksi pa nelīdzenu ceļu; Spēcīgām bremzēm, kas nepieciešamas, lai varētu ātri apstāties; Ātrumu skaitu – pārsvarā kalnu velosipēdiem ir 18 vai vairāk ātrumu, kas nepieciešami, lai Tu varētu gan uzbraukt kalnā, gan attīstīt lielu ātrumu, braucot pa līdzenu ceļu.

Tomēr der atcerēties, ka:



kalnu velosipēdi ir piemērotāki meža takām un kalniem un tādēļ mēdz būt smagāki, kā arī to riepas ir ar izteiktu protektoru. Ja plāno braukt tikai pa asfalta segumu, izvēlies citu, tam atbilstošāku velosipēda veidu;

kalnu velosipēdu cenas ir ļoti dažādas, un tās ir atkarīgas no rāmja materiāla, kā arī aprīkojuma kvalitātes. Ja vēlies brīvdienās ar ģimeni vai draugiem doties izbraukumos pie dabas, izvēlies lētāku modeli, bet, ja plāno piedalīties kalnu riteņbraukšanas sacensībās vai mērot lielus attālumus, apskatot skaistākās Latvijas pilsētas, dod priekšroku modernākam modelim.

Iesakām!

Kalnu velosipēdi var būt lielisks sabiedrotais vairāku Latvijas pilsētu apskatē:

Talsi – deviņu pakalnu pilsēta ar unikālo ainavu, kā arī netālu esošā Sabile un tās vīna dārzi ir kā radīti, lai uz turieni dotos ar velosipēdu.

Sigulda – ar Turaidas muzejrezervātu, Gūtmaņalu, Gleznotājkalnu un citām apbrīnas vērtām vietām, kuras visvieglāk sasniegt varēsi ar kalnu velosipēdu. Kalns, kas ved uz Turaidas pili, ne visiem ir pa spēkam. Un kā ir ar Tevi? Izmēģini!



Pilsētas velosipēdi

Tie ir izstrādāti, ņemot vērā pilsētas specifiku. Pilsētas velosipēdi ir piemēroti gan cietiem grants segumiem, gan asfaltam.

To komplektācija mēdz sevī ietvert aksesuārus, kas ļauj ērti un droši pārvietotos pa pilsētu. Tajā mēdz ietilpt:



apgaismojums. Gandrīz visu pilsētas velosipēdu komplektācijā ir iekļauts gan priekšējais, gan aizmugurējais gaismas lukturis, kas diennakts tumšajā laikā Tev uz ceļa ļaus justies drošāk; groziņš un bagāžnieks. Groziņā vai bagāžniekam speciāli paredzētā kastē varēsi ielikt somu, veikalā nopirktos produktus vai jebko citu; ķēdes un dubļu sargi. Komplektācijā parasti ir iekļauti ķēdes un dubļu sargi, kas pasargās Tevi no drēbju sasmērēšanas; īpašs rāmis. Parasti pilsētas velosipēdus mēdz dēvēt par sieviešu velosipēdiem, tomēr tā nav. Tiem ir gan sievietēm, gan vīriešiem paredzēti rāmji.



Iesakām!

Pilsētas velosipēdi piemēroti gandrīz jebkurai Latvijas pilsētai, tomēr jāatzīst, ka visatbilstošākā noteikti būs viena:

Rīga – mūsu galvaspilsēta. Tā kā pilsētas velosipēdi veidoti tā, lai braukšana pilsētā būtu pēc iespējas ērtāka īsās distancēs (ātrumā līdz ~15km/h), tie lieliski iederas Rīgā un tās ikdienas ritmā.



Šosejas velosipēdi

Lielākoties šosejas velosipēdi paredzēti sacensībām, kā arī sportiskai atpūtai. Principā šosejas velosipēdi piemēroti tikai asfalta segumam.

To aprīkojums ir ļoti minimāls, un šosejas velosipēdiem svarīgas ir dažas iezīmes:



rati. Tie ir šaurāki un lielāki, lai ar velosipēdu varētu traukties ātrāk; papildaprīkojums. Šosejas velosipēdu iespējams aprīkot ar gaismas lampām un dubļu sargiem, tomēr šāda komplektācija parasti netiek piedāvāta; izmērs. Šosejas velosipēds jāizvēlas atbilstoši auguma parametriem, lai braukšana ar to būtu ērta un patīkama. Jāatceras, ka ir divu veidu modeļi – tādi, kas paredzēti, lai attīstītu pēc iespējas lielāku ātrumu, un tādi, kas domāti lielu attālumu veikšanai.

Iesakām!

Šis velosipēdu veids, kā jau noproti, vairāk paredzēts nevis konkrētu pilsētu apskatei, bet to sasniegšanai. Piemēram, ja Tev jānokļūst no Siguldas līdz Līgatnei vai no Rīgas līdz Jūrmalai, lai apskatītu sen plānotus tūrisma objektus, šis velosipēdu veids būs piemērotākais.



Krosa velosipēdi

Lielisks zelta vidusceļš starp kalnu velosipēdu un šosejas velosipēdu, apvienojot labāko no abiem. Krosa velosipēdi ir viegli vadāmi un paredzēti ikdienas braukšanai pa visdažādāko segumu – no asfalta līdz pat grants un smilšu ceļiem.

Krosa velosipēdiem raksturīgas šādas pazīmes:



platākas riepas, kas braukšanu padarīs komfortablāku. Tomēr ne visiem šī veida velosipēdiem riepu platums atšķiras no kalnu velosipēdiem; rāmja veids, kas braucot ietekmē sēdēšanas leņķi – mugura ir taisnāka nekā braucot ar kalna velosipēdu. Pieejami gan sieviešu velosipēdi, gan vīriešu velosipēdi krosam.

Iesakām!

Šis velosipēdu veids ir piemērots daudzām Latvijas pilsētām, bet visvairāk atbilst dažām:

Liepājai, Jūrmalai un Saulkrastiem, kā arī citām piejūras pilsētām, jo krosa velosipēdu riepu platums un protektors padarīs patīkamu jebkuru braucienu gar jūras krastu.



Velosipēdi un to priekšrocības

Velosipēdi pēc uzbūves un izskata ir ļoti dažādi, tomēr to funkcija ir viena – pārvietošanās no punkta A uz punktu B. Papildus tam, vīriešu un sieviešu velosipēdi ir ar vairākām priekšrocībām, piemēram:



riteņbraukšana uzlabo veselību. Aktīva atpūta stiprina muskuļu darbību, kā arī attīsta un rūda organismu; tas ir dabai draudzīgs pārvietošanās veids. Ja vēlamais tūrisma objekts nav tālu no mājām, padomā – varbūt labāk ar ģimeni doties kopīgā izbraucienā uz to ar velosipēdu, nevis automašīnu?

Ja Tev šķiet, ka īstais velosipēds Tev un Tavai ģimenei ir atrasts, dodies uz interneta veikala 1a.lv mājaslapu un ieskaties, kādi vīriešu un sieviešu velosipēdi tiek piedāvāti, kā arī pasūti to jau šodien, lai jau nākamajās brīvdienās ar jauno velosipēdu dotos apskatīt kādu no skaistākajiem Latvijas tūrisma objektiem!