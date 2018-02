Ziedu piegāde - kā tā darbojas un ko ņemt vērā, pasūtot ziedus internetā

Ziedu piegāde pēc pasūtījuma ir pakalpojums, kas jau sen zināms un pieprasīts visā pasaulē. Parasti šis bizness veiksmīgi attīstās tieši pilsētās, kur ir liela cilvēku plūsma un ikdiena ir steigas pilna.

Arī Latvijā ziedu piegāde ir plaši pieejams pakalpojums — visvairāk Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē, kur koncentrējas liela daļa iedzīvotāju, kā arī maksātspējīgākie klienti. Bet vairums uzņēmumu par atbilstošu samaksu ziedu piegādi nodrošināta arī pārējā Latvijas teritorijā.

Kā darbojas ziedu piegāde

Tagad ir interneta laikmets. Un ziedu piegādātāji kā savas pamata platformas izvēlējušies mājaslapas, kur klienti var iepazīties ar piedāvājumu un izvēlēties ziedus pēc savas gaumes. Mājaslapās arī veicama ziedu pasūtīšana un pasūtījumu apmaksa.

Vairumam ziedu piegādātāju sortiments ir plašs un tradicionāls, tomēr daži izkopuši savu unikālo sortimentu, kurā atrodami ekskluzīvi ziedi. Magnolijas Zieds ir viens no tiem ziedu tirgotājiem, kurš savus klientus piesaista un pārsteidz ar to, ka piedāvā ne tikai sezonas ziedus, bet arī ekskluzīvus ziedus — augstākās kvalitātes rozes no vadošajām ziedu audzētavām Kenijā un Ekvadorā.

Vairums piegādātāju pasūtījuma izpildi nodrošina apmēram divus stundu laikā, bet jārēķinās, ka svētku dienās, kas tiek plaši atzīmētas, piegādes laiks var tikt pagarināts lielās slodzes dēļ.

Ziedu pasūtīšana internetā ir tikpat vienkārša kā jebkura cita pirkuma veikšana interneta veikalā. Vienīgi jāpievērš uzmanība tam, ka pie norādītās ziedu cenas vēl būs klāt piegādes maksa, kas tiek aprēķināta tikai tad, kad tiek ievadīta konkrēta piegādes adrese. Bet ar aptuvenajām piegādes cenām katrā teritorijā jau var iepazīties ziedu piegādātāja mājaslapā.

Lai gan visbiežāk ziedu piegāde tiek nodrošināta pasūtījumiem, kuri veikti internetā, piegādātāji joprojām nodrošina arī citus pasūtījumu pieņemšanas veidus — zvanot pa tālruni vai sūtot e-pasta vēstuli.

Pēc tam, kad pasūtījums pieņemts, piegādātājs nosūta informāciju par pasūtījuma saņemšanu un izpildes detaļām. Un tad jau patīkamākā daļa — svaigi ziedi tiek nogādāti līdz durvju slieksnim. Ja ziedu piegāde nav nepieciešama, tad pēc pasūtītajiem ziediem var ierasties arī personīgi.

Nianses, par kurām vajadzētu atcerēties, pasūtot ziedus



Ne vienmēr ziedi, ko saņemsiet, 100% atbildīs tam, ko redzat attēlos mājaslapā. Labs fotogrāfa darbs var panākt, ka attēlā ziedu tonis izskatās košāks vai nedaudz savādāks. Ja gribat pārliecību, ka iegādājaties tieši to ziedu toni vai pušķi, ko esat iztēlojušies, visdrošāk ir pirkt ziedus klātienē.

Vienmēr norādiet precīzu piegādes adresi, arī nozīmīgu papildu informāciju, ja tas var būt svarīgi kurjeram, kurš veic piegādi. Diez vai gribat, ka ziedu piegāde nokavē īsto brīdi, jo nav iespējams atrast norādīto adresi. Tā kā adrešu sistēma daudzviet ir diezgan neloģiska un haotiska, tad — jo precīzākas norādes, jo mazāk pārpratumu piegādes procesā.

Ja ziedu piegāde nepieciešama Valentīna dienā, 8. martā vai citās plaši svinamās dienās, tad labāk pasūtīšanu veikt jau laikus, pat vairākas dienas iepriekš, lai garantētu, ka ziedi būs pieejami un arī tiks piegādāti jums vēlamajā laikā.

Vienmēr uzreiz ar piegādātāju vienojieties par specifiskām pasūtījuma detaļām un arī papildu izmaksām, ja tādas rodas, lai nav pārsteigumu, ieraugot rēķinu un arī pašus ziedus.

Ja negribi vilties, izvēlies zināmu ziedu piegādātāju

Ziedu tirgotāju un arī piegādātāju ir tiešām daudz. Tāpēc, ja ziedu piegāde tiek izmantota pirmo reizi, tad var būt grūtības saprast, kuru piedāvājumu izmantot. Sekot lētākajām ziedu cenām? Meklēt, kam izdevīgāka piegādes cena? Protams, ka arī šie ir būtiski faktori, tomēr par prioritāti jāizvēlas kvalitāte — gan pašu ziedu, gan piegādes pakalpojuma.

Ja negribat nepatīkamus pārsteigumus un vilšanos, tad meklējiet ziedu piegādātāju ar labu reputāciju un atpazīstamību, pameklējiet atsauksmes vai uzklausiet ieteikumus no draugiem un paziņām.

Ir taču dzirdēts, ka klienti piedzīvo nepatīkamus mirkļus, jo piegādātie ziedi ne tuvu neatbilst tai kvalitātei un izskatam, kādai par samaksāto cenu vajadzēja būt. Vai arī saņemtie ziedi acīm redzami nav svaigi. Tādas lietas tiešām var sabojāt īpašus dzīves mirkļus. Profesionāls ziedu piegādātās vienmēr bez ierunām nomainīs ziedus, ja klients nebūs apmierināts ar to kvalitāti. Bet ziedu tirgotāji, kuri savam pakalpojumam izvirzījuši pašus augstākos kvalitātes standartus, nemaz nepieļaus, ka šāda situācja vispār būtu iespējama.