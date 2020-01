14. janvārī Jelgavā notiks Bērnu vieglatlētikas festivāla reģionālais posms

Janvārī ar pieciem reģionālajiem posmiem tiks atklāta Bērnu vieglatlētikas programmas otrā sezona. Festivāla sākums Jelgavas sporta hallē (Mātera ielā 44A) pulksten 11, informē Latvijas Vieglatlētikas savienības komunikācijas vadītāja Ieva Bļusina.

Līdz šim festivālā piedalījās 2. klašu komandas. Lai turpinātu programmas attīstību, jaunajā sezonā piedalīsies 3. klašu komandas nākamā līmeņa aktivitātēs un disciplīnās, savukārt programmai pievienosies jaunas 2. klašu komandas.

Dalību Zemgales posmā Jelgavas sporta hallē apstiprinājušas 10 otro klašu komandas un 11 trešo klašu komandas no Bauskas, Iecavas, Jelgavas, Vecumniekiem un Aizkraukles.

Katrā no reģionālajiem posmiem dalībnieku komandām būs iespēja iekļūt finālā, kas notiks 13. maijā Rīgā, “Elektrum” Olimpiskajā centrā. Ceļazīmi izcīnīs četras labākās komandas no katra reģiona katrā klašu grupā. Līdz ar to finālā kopā tiksies 40 komandas.

Nākamie reģionālie posmi notiks 15. janvārī Daugavpilī, 16. janvārī Valmierā, 22. janvārī Saldū un 23. janvārī Rīgā.

Bērnu vieglatlētikas programmu apgūst jau aptuveni 13 miljoni bērnu vairāk nekā 130 pasaules valstīs, un 2018. gadā tā tika ieviesta arī Latvijā. Bērnu vieglatlētikas aktivitātes interesantā un bērniem saprotamā veidā ļauj izprast vieglatlētikas pamatdisciplīnas – skriešanu, lekšanu un mešanu – jebkurā vietā (stadionā, rotaļlaukumā, sporta zālē, u.c.), kā arī attīsta bērnu vispārējo fizisko attīstību.

2019. gadā, piedaloties vairāk nekā 650 skolēniem, noslēdzās programmas pirmā sezona. Sportiskākās klases titulu ieguva komanda no Jelgavas 4. vidusskolas.

Programmas otrā sezona Latvijā tiek īstenota ar uzņēmuma “Maxima Latvija” un Latvijas Sporta federāciju padomes atbalstu.

Foto: Latvijas Vieglatlētikas savienība