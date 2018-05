Aicina jauniešus no reģioniem tiesāt “Yonex Latvia International” badmintona spēles

Lai nodrošinātu pasaules reitinga badmintona turnīra “Yonex Latvia International” veiksmīgu norisi, Jelgavā būs nepieciešami vismaz 60 līnijtiesneši, kuri nomainot viens otru, tiesātu 307 aizraujošas badmintona spēles četru turnīra dienu garumā, informē organizatori.



Šogad pasaules reitinga badmintona turnīra “Yonex Latvia International” spēles notiks vienlaicīgi uz sešiem, nevis pieciem badmintona laukumiem, jo turnīram pieteicās rekordliels spēlētāju skaits – 340 badmintonisti no 40 valstīm. Tāpēc šogad būs nepieciešami arī vairāk līnijtiesnešu nekā iepriekšējos turnīros.

Pasaules reitinga badmintona turnīra rīkošanas noteikumi nosaka, ka katru turnīra spēli ir jānotiesā vismaz 2 līnijtiesnešiem. Aizvadot turnīru uz 6 laukumiem, vienlaicīgi spēles tiesās 12 līnijtiesneši, bet vēl tikpat jābūt gatavībā doties tiesāt nākamo spēli. Tādējādi procesā vienlaicīgi ir iesaisti 24 līnijtiesneši.

Līnijtiesnešu darbs tiek organizēts vairākās maiņās, jo pēc četrām vai piecām spēlēm tiek zaudēta modrība. Pērn līnijtiesneši darbojās divās maiņas, katra no tām tiesāja spēles aptuveni 3 stundas pēc kārtas, bet pēc tam devās trīs stundu atpūtā. Šogad ir padomāts par to, lai jauniešiem būtu vēl interesantāk, tāpēc pārtraukumos ir sarunāta došanās uz Jelgavas pili un “Karameļu darbnīcu”.

“Citus gadus “Yonex Latvia International” kā līnijtiesneši darbojās jaunie badmintonisti no sporta treniņu grupām, jauniešu vecāki un badmintona entuziasti, bet šogad ir plānots šo sarakstu papildināt ar jauniešiem no skolām, kur tikai nesen sākuši darboties badmintona pulciņi. Te nav no svara, vai trenējas vien pirmo gadu vai ir daudzkārtējs jauniešu turnīru medaļnieks, jo tiesājot spēles, visiem jauniešiem ir vienādas iespējas,” stāsta badmintona turnīra “Yonex Latvia International” direktors Kristians Rozenvalds.

Uz Jelgavu tiesāt spēles tiek īpaši aicināti jaunieši no mazajām skolām Latvijas reģionos. “Tā būtu iespēja arī šiem jauniešiem izbaudīt Pasaules reitinga turnīra atmosfēru un pašiem ņemt dalību tajā. Tā ir iespēja klātienē redzēt pasaules līmeņa badmintona spēles un pašiem iepazīties ar spēlētājiem no tik tālām valstīm kā Taiti, Malaizija vai Indija, aicina Kristians Rozenvalds.

Arī šogad līnijtiesnešiem pirms turnīra tiks noorganizēta mācību sapulce. Pērn turnīra interneta lapā tika sagatavots līnijtiesnešu darbības apraksts, kuru visiem līnijtiesnešiem pirms tam gan ir jāizlasa. “Bet gribu mierināt, ka nekā pārmērīgi sarežģīta šajā darbā nav. To var, manuprāt, ikviens. Vien uzmanīgi jāskatās, vai trāpīts laukumā vai autā,” uzmundrina Kristians Rozenvalds.

Līnijtiesneši no “Yonex Latvia International” saņems T-kreklu ar turnīra logo, kā arī turnīra sponsoru dāvanas, savukārt labākie, kas tiks izraudzīti tiesāt finālspēlēs turnīra ceturtajā dienā, saņems arī “Yonex” sporta formas kreklus. Līnijtiesnešiem tiks nodrošināta ēdināšana, bet atbraukušiem no tālākām vietām arī nakšņošana.

Jaunieši, vecāki, skolotāji un badmintona spēlētāji, kas vēlas kā līnijtiesneši līdzdarboties badmintona turnīrā “Yonex Latvia International”, kas notiks Jelgavā no 31.maija līdz 3.jūnijam, tiek aicināti sazināties ar turnīra rīkotājiem e-pastā: yli@badminton.lv vai zvanīt 26624466.





FOTO: "yli.lv"