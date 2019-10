Airēšanas Zemgales maratonā simpātijas gūst Zigmārs Cinovskis, kas cīnās līdz galam (FOTO)

Ap 200 smaiļotāju un kanoe airētāju no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Somijas saulainajā svētdienā Lielupē sacentās tradicionālajā Zemgales rudens maratonā, kas reizē ir Baltijas čempionāts garajās distancēs. Sacensībās sievietes, juniores, jaunietes un meitenes, kā arī zēni un veterāni veica astoņu kilometru distanci, bet vīri, juniori un jaunieši –16 kilometru distanci.

No jelgavniecēm vislabākos panākumus guva smaiļotājas Katrīna Smiltniece (uzvarētāja starp juniorēm), Antuanete Bāra (uzvarētāja starp meitenēm), Melānija Čamane (otrā starp meitenēm). Jelgavas ūdens sporta klubu “Barons” šoreiz pārstāvēja uzvarētāja sieviešu konkurencē Riodežaneiro Olimpisko spēļu dalībniece Lāsma Liepa, kas jau piekto gadu startē zem Turcijas karoga, bet tagad bija atvaļinājumā Latvijā.

No puišiem un vīriem jelgavniekiem labākos panākumus guva smaiļotāji Otto Gerbers (uzvarētājs starp jauniešiem), Egils Kalns (otrā vieta starp vīriem). Visu Jelgavas smaiļotāju treneri ir Lelde un Juris Lauri, kas strādā Jelgavas Bērnu jaunatnes sporta skolā. Turklāt Juris Lauris ir treneris arī Murjāņu Sporta ģimnāzijas filiālē Jūrmalā, kur atrodas airēšanas bāze un kur mācās un trenējas Katrīna Smiltniece, Otto Gerbers un citi Latvijā spēcīgākie airētāji.

No Jelgavas kanoistiem labākie bija Jelgavas Bērnu jaunatnes sporta skolas trenera Sergeja Bobkova audzēkņi Roberts Lagzdiņš (otrā vieta starp vīriem), Jurijs Ševcovs (otrā vieta starp junioriem), kā arī Sergeja Bobkova jaunā kolēģa Borisa Lonska audzēkņi Ignats Kunašs (trešā vieta starp zēniem) un Aleksandra Počtarenko (uzvarētāja starp meitenēm). Treneris Sergejs Bobkovs piebilst, ka nu jau vairākas sezonas Jelgavas labākajam airētājam Robertam Lagzdiņam ir cerības kvalificēties nākamgad gaidāmajām Tokijas Olimpiskajām spēlēm.

No jelgavniekiem veterāniem labākos panākumus guva smaiļotājs Oskars Rikters no ūdens sporta kluba “Barons” (uzvarētājs starp veterāniem zem piecdesmit), kanoisti Rivars Veilands no kluba “Jelgava KC” (uzvarētājs starp veterāniem līdz piecdesmit gadiem) un Jānis Seleckis (otrā vieta starp veterāniem līdz piecdesmit gadiem), kā arī kanoists Viktors Moisejenkovs (uzvarētājs starp veterāniem virs 50 gadiem). Ritvars Veilands zz.lv teica, ka viņam kā veterānam noairēt astoņus kilometrus nav grūti, jo deviņdesmito gadu sākumā “Zemgales maratonā” bija jāveic trīsdesmit kilometru distance.

Skatītāju un pārējo sacensību dalībnieku simpātijas ieguva jelgavnieks juniors Zigmārs Cinovskis, kas mācās Murjāņu sporta ģimnāzijas 10. klasē un kuru trenē Juris Lauris. Zigmāram bija labas iespējas uzvarēt. Taču apmēram trīssimt metru pēc starta neveiksmīgi gadījās, ka viņa smailīte airētāju pūlī tika sagriezta šķērsām un blakus braucošie tajā ietriecās. Zigmārs izkrita no laivas. Taču cīņas spars no tā viņam nemazinājās. Peldētavas smiltīs izlējis no laivas ūdeni, Zigmārs atgriezās distancē. “Kad atsāku airēt, no pēdējiem biju atpalicis pa kādiem trīssimt četrsimt metriem. Taču atlikušajos piecpadsmit kilometros daudzus apdzinu. Auksti nebija, taču steigā no laivas neizlēju visu ūdeni. Tā smagums traucēja braukt ātrāk,” zz.lv teica Zigmārs. Viņš starp junioriem bija ceturtais. Zigmārs ir noskaņojies, ka cīnīsies Olimpiskajās spēlēs Parīzē 2024. gadā.

Sacensību galvenā tiesnese un rīkotāja kluba “KC”vadītāja Ilze Bome teic, ka “Zemgales maratons” kā sezonas nobeiguma sacensības Jelgavas smaiļotājiem un kanoe airētajiem ir tradīcija, kas sākās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad šo sporta veidu attīstīja Nopelniem bagātā trenere Elza Krūmiņa.

Foto: Ruslans Antropovs