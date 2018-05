Badmintona punktu skaitīšanas sistēmu pasaulē nemainīs

19.maijā badmintona spēlētāji visā pasaulē gaidīja ziņas no Bankogas, kur notika Pasaules badmintona federācijas (BWF) ikgadējā dalīborgaizāciju kopsapulce. Nesaņemot divas trešdaļas nepieciešamo dalīborganizāciju balsis, netika apstiprināts BWF Padomes priekšlikums mainīt badmintona punktu skaitīšanas sistēmu, nosakot trīs uzvarētus setus līdz 11 punktiem. Tādējādi arī turpmāk badmintona spēles uzvarētājs tiks noskaidrots divos uzvarētos setos līdz 21 punktam, informē Latvijas badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds



BWF ikgadējā dalīborganizāciju kopsapulcē Bankogā par priekšlikumu mainīt badmintona punktu skaitīšanas sistēmu nobalsoja 129, pret bija 123. Lai grozītu badmintona noteikumus, bija nepieciešami 168 balsis.

BWF prezidents un 1996.gada Atlantas Olimpiādes čempions vīriešu vienspēlēs Poul-Erik Høyer pēc balsoja neslēpa sarūgtinājumu par to, ka viņa virzītais priekšlikums nav apstiprināts, lai gan vairākumā bijuši tie, kas par pārmaiņām.

“Mūsu dalīborganizācijas ir teikušas savu vārdu, un mēs respektējam šo lēmumu saglabāt trīs setus līdz 21 punktam. Daudzi savu viedokli izteica patiesi no sirds, bija acīmredzams, ka tas ir ļoti būtisks jautājums ikkatram. Delegāti apspriedās pārdomāti un rūpīgi. Un es pateicos visiem delegātiem par viņu rūpību,” teica Poul-Erik Høyer.

Sarūgtināts par nenotikušajām pārmaiņām ir arī Latvijas badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

“Āzija šo priekšlikumu neatbalstīja, jo tur badmintons tāpat ir populārākais sporta veids, ar ļoti lielu spēlētāju skaitu, mediju un TV interesi, sponsoru atbalstīts. Šo priekšlikumu iniciēja eiropieši, taču neprata pārliecināt Āzijas kolēģus par labumiem, kādi būtu no badmintona popularitātes kāpuma Eiropā. Ar 11 punktu setiem spēle būtu bijusi ātrāka un skatītājiem interesantāka,” stāsta Kristians Rozenvalds.

“Esošā badmintona punktu skaitīšanas sistēma, manuprāt, ir izdevīgāka Āzijas spēlētājiem, jo šobrīd badmintona izspēles kļūst arvien garākas, attiecīgi priekšrocības ir spēlētājiem ar ļoti grūtos treniņu apstākļos iegūtu pārcilvēcisku izturību, ātrumu un tehniku. Savukārt izmaiņas varētu radīt iespējas spēlētājiem, tai skaitā no Latvijas, kuriem ir lielāks talants, raketes tehnika, koordinācija, radošums, nevis tikai pārcilvēciskas fiziskās dotības,” uzskata Kristians Rozenvalds.

Vienlaikus tika apstiprināts cits BWF Padomes priekšlikums par fiksētu serves augstuma noteikšanu – 1,15m. Par šo jauninājumu nodotas 177 no 222 balsīm. Lēmumā noteiks pārejas periods līdz 2018.gada 10.decembrim. Atgādinām, ka kopš 2018.gada sākuma daudzos Pasaules reitinga turnīros, tai skaitā Eiropas čempionātā jau tika mērīts fiksētais serves augstums, nevis katram spēlētājam individuālais iedomātās jostas līnijas augstums.

FOTO: "yli.lv"