"Doku" zibakcija nes vēstījumu Jelgavas čempionāta organizatoriem

Paužot neapmierinātību par sacensību organizatoru pieņemto lēmumu, pēc nesen Jelgavas pilsētas basketbola čempionātā notikušā incidenta, kurā tika iesaistītas trīs komandas un sodus saņēma vairākas iesaistītās personas, "Doka" basketbolisti pēc pusfināla spēles rīkoja zibakciju.

Jau ziņojām, ka pilsētas atklātajā čempionātā basketbolā vīriešiem 8. kārtas spēlē starp "Ķepu" un "NĪP" basketbolistiem izcēlās incidents, kurā tika iesaistīts arī viens no skatītājiem, kas ir "Doku" komandas spēlētājs. Turnīra organizatori lēma, ka "NĪP" vienība saņems brīdinājumu, savukārt "Ķepām" piesprieda 100 eiro naudas sodu, kā arī divu spēļu un vienas spēles diskvalifikāciju attiecīgi diviem šīs pašas komandas spēlētājiem. Sodu saņēma arī tobrīd incidentā iesaistītais skatītājs, "Doku" komandas pārstāvis Kaspars Neimanis, kuram liegts apmeklēt spēles līdz čempionāta beigām.

Pagājušajā nedēļas nogalē "Doki" uz pusfināla spēli ieradās ne tikai vienotos formas tērpos, kā ierasts, bet arī bija speciāli pasūtījuši vienādus iesildīšanās kreklus ar uzrakstu “Neimanis huligāns” un attiecīgā personāža portretu, kā arī pēc spēles uzņēma foto, kurā visi spēlētāji aizklājuši sejas ar masku, kas izskatījās kā viņu sodītā komandas biedra Kaspara Neimaņa seja, tādējādi atbalstot sodīto basketbolistu, bet arī protestējot pret organizatora lēmuma nesamērību.

"Akcijas galvenais mērķis bija pievērst visu čempionāta dalībnieku, skatītāju un galvenokārt organizatoru uzmanību tam, ka "Doks" nepiekrīt Kasparam Neimanim piemērotajam sodam. Tas ir nesamērīgi liels salīdzinājumā ar pārējiem konfliktā iesaistītajiem cilvēkiem piespriesto," komandas vārdā izsakās "doku" spēlētājs Kristaps Vereščagins. "Vēlamies vērst arī uzmanību tam, ka organizatori soda piespriešanā nav vadījušies pēc pašu izstrādātā nolikuma. Nav izprotama arī organizatoru rīcība, nekomunicējot ar mūsu komandas pārstāvjiem, kā to paredz nolikums situācijās, kad tiek izskatīts kāds no pārkāpumiem. Rodas šaubas par organizatoru vēlmi noskaidrot visus apstākļus un pieņemt tādus lēmums, kas ir pamatoti un visiem izprotami. Komanda "Doks" ir vienmēr bijusi atvērta komunikācijai un nekad nav arī vairījusies uzņemties atbildību. Tomēr "doki" vienmēr iestāsies par taisnīgu nosacījumu piemērošanu visiem turnīra dalībniekiem un sagaida no turnīra organizatoriem objektīvi pamatotu rīcību turnīra organizēšanā."

"Olybet" līgas vadītājs Krišs Rauska iepazīstoties un izanalizējot augstāk minēto incidentu, "Zemgales Ziņām" izklāstīja savu viedokli, uzsverot, ka sods vainīgajiem, kas devās tribīnēs spēles laikā, ir krietni par maigu. "Par šādu incidentu būtu nekavējoties jāpiespriež diskvalifikācija uz visu sezonu vai čempionāta beigām," nosaka K.Rauska, kurš ir Latvijas lielākās amatieru līgas organizators.

Ieskatoties nesenā Latvijas basketbola līgas vēsturē, 2013. gadā Latvijas Basketbola savienība (LBS) ar 300 eiro naudas sodu sodīja klubu "Barons kvartāls", jo spēles laikā komandas fani tribīnēs pārkāpuši sabiedriskās kārtības noteikumus un klaji izrādījuši necieņu pret oponentu komandas "VEF Rīga" spēlētājiem. Līgas nolikums neparedz par šādu pārkāpumu konkrētu naudas sodu, taču par to sprieda un nolēma LBS vadība. Šajā gadījumā bija pieejami arī video ieraksti.