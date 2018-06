Edgars Krūmiņš pēc traumas sadziedēšanas atgriežas 3x3 elitē

Jelgavas basketbolists Edgars Krūmiņš pēc veiksmīgas kājas traumas sadziedēšanas ir atgriezies basketbola elitē. Jelgavnieks ar saviem ierastajiem komandas biedriem itin sekmīgi piedalījies Holandē notiekošajā "The Hague Challenger" 3x3 basketbola tūres posmā. Latvijas kvartets finišēja 3. vietā.

E.Krūmiņš kopā ar Nauri Miezi, Kārli Paulu Lasmani un Agni Čavaru no 2. līdz 3. jūnijam piedalījās "The Hague Challenger" turnīrā, kurš šoreiz norisinājies iekštelpās. Turnīrā piedalījās 16 komandu no desmit dažādām pasaules valstīm. Sacensībās piedalījās pat pa vienai komandai no ASV un Argentīnas.

Latvijas spēlētāji, veiksmīgi pārvarējuši grupu turnīru, kurā pieveica Vācijas un Itālijas kvartetus, nonāca izslēgšanas spēļu turnīrā. Ceturtdaļfinālā mūsu basketbolisti ar 22:12 sakāva "LjubljanaEst" no Slovēnijas, bet pusfinālā ar 18:20 tika piedzīvots zaudējums pret "Ralja" no Serbijas, noslēdzot turnīru 3. vietā.

"Pusfinālā atradāmies vadībā ar 17:12, taču piedzīvojām zaudējumu. Īstajā brīdī neizdarījām taktisku pārkāpumu, lai nedaudz atpūstos. Cerējām, ka pretinieks fiziski neizturēs tik augstu spēles tempu līdz mača beigām, taču šoreiz šis plāns neizdevās," komentē E.Krūmiņš. "Pats pēc izveseļošanās jūtos labi. Uzskatu, ka turnīru aizvadīju veiksmīgi, lai gan vēl piedomāju par traumēto kāju. Jāsakārto galva, un sniegums arī uzlabosies."

Jelgavnieks arī atklāja, ka tuvākajos plānos Latvijas 3x3 basketbolistiem ir doties uz Filipīnām, kur pēc nepilnām četrām dienām norisināsies pasaules kausa izcīņa. Latvijas izlase nokļuvusi vienā apakšgrupā ar Ukrainas, Horvātijas, Jordānas un Nigērijas vienībām. Pasaules kausā piedalīsies 20 valstsvienību. Lai kvalificētos tālāk par grupu turnīru, latviešiem savā grupā jāierindojas divu labāko pulkā. Pēc pasaules kausa izcīņas Latvijas kvartets plāno doties uz Ķīnas "challenger" posmu, kas norisināsies jūnija vidū.





Foto: no Edgara Krūmiņa albuma