“Jelgava/LLU” nepārvar LBL2 ceturtdaļfinālu (FOTO)

Notikumiem bagātā spēlē, kas līdzinājās pamatīgam trillerim, BK “Jelgava/LLU” LBL 2. divīzijas čempionāta ceturtdaļfināla sērijas trešajā spēlē ar 90:92 piekāpās Rīgas Stradiņa universitātes komandai un izstājās no tālākās cīņas.

Jelgavnieki uzvarēja sērijas pirmajā spēlē, kas risinājās savā laukumā ar 93:77, savukārt jau otrajā duelī Rīgā jelgavnieki mazrezultatīvā cīņā ar 65:68 atzina rīdzinieku pārākumu. “RSU” komandai uzvaru izrāva Armands Ginters, kurš realizēja precīzu metienu pamatlaika pēdējās sekundēs teju no laukuma centra.

9. aprīlī Jelgavas Sporta hallē uz spēli bija noskaņojušies gan spēlētāji, gan komandas fani, kas atbalstīja vienību no visa spēka. Spēle noritēja kā pa viļņiem, dominēja uzbrukuma basketbols. Tomēr tas nevienai no komandām neļāva iegūt lielāku pārsvaru, kas noveda līdz pamatīgi sīvai cīņai mača izskaņā. Veiksme šoreiz bija Aivara Vīnberga komandas sabiedrotā, izcīnot uzvaru ar 92:90. Līdz ar to sezona jelgavniekiem ir noslēgusies ceturtdaļfināla kārtā.

“Svarīgākais ir tas, ka pēc šīs spēles visi ir dzīvi un veseli”, lakonisks ir BK “Jelgava/LLU” galvenais treneris Gatis Justovičs, ņemot vērā spēles epizodi, kurā negaidīti spēles laikā samaņu zaudēja Mikus Sokolovs.

Šķiet, šoreiz tas bija izšķirošs faktors, jo nāve laukumā ir pieredzēta daudzos basketbola laukumos dažādās pasaules malās. Šoreiz viss bija ar laimīgām beigām. Tomēr veselība un dzīves vērtības stāv pāri visam. “Jelgavas/LLU” komandā spēlētāji visas sezonas garumā veltījuši visu savu brīvo laiku, lai tikai sasniegtu pašu augstāko mērķi, upurējot laiku, ko tā vietā varētu pavadīt ar savu ģimeni.



LBL2, ceturtdaļfināls

“Jelgava/LLU”–“RSU” 90:92 (21:22, 24:24, 16:14, 29:32)

Jelgava: S.Mētra 23, J.Rozītis 21+7ab, K.Krūmiņš 21+6ab+6rp, U.Feldmanis 15+7ab, J.Bērziņš 5, T.Bērziņš 3, M.Sokolovs 2.





Foto: Ruslans Antropovs