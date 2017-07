Vasara ir karstākais laiks Latvijas nacionālajām izlasēm, sākot ar U14 meiteņu un zēnu vienībām un beidzot ar pieaugušo vienībām. Šogad Latvijas jauniešu izlases krāsas pārstāvēs Jelgavas BJSS trenera Harija Zelča audzēknes – Diāna Dude, Sindija Smirnova, Katrīna Kārkle un Janeta Rozentāle. U16 kadetu rindās iekļauts jelgavnieks Daniels Gersons, kurš gan trenējas Valmieras BJSS.

Baltijas jūras kausā katru gadu startē teju visas kadetu un junioru izlases. Lai palielinātu pieredzi un apgūtu pēc iespējas vairāk talantīgo spēlētāju, tika formēta gan pirmā, gan otrā U14 komanda. Galvenais treneris Matīss Rožlapa (“Kolibri”) uz treniņiem uzaicināja 25 meitenes, no kurām tika izveidotas divas vienības, bet Jānis Butāns (“VEF skola”) uz zēnu atlasi uzaicināja pat 37 basketbolistus, arī izveidojot divas komandas. Nevienā no četru vienību sastāviem neizdevās atrast Jelgavas BJSS pārstāvju vārdus.

U16 Latvijas izlases kadetes trenera Kaspara Mājenieka (“Liepājas lauvas”) vadībā sākušas gatavoties Eiropas čempionātam, kurš norisināsies augusta sākumā Francijā. Arī šajā vecuma grupā plašajā 24 spēlētāju sarakstā jelgavnieces nav atrodamas. Nedaudz labākas jelgavnieku pozīcijas ir U16 zēnu izlasē, kuru šogad vada Mārtiņš Gulbis (“Barons/LDz”). Kandidātos ir iekļauts jelgavnieks Daniels Gersons, kurš jau divas sezonas kā pārstāv Valmieras BJSS un progresu savā meistarībā ieguvis, tieši spēlējot un trenējoties Valmierā.

U18 juniores gatavojas Eiropas čempionātam, un šajā vienībā kandidāšu rindās iekļautas trīs Jelgavas basketbolistes, kas jau regulāri palīdzējušas aizstāvēt Latvijas krāsas arī iepriekš – Diāna Dude, Sindija Smirnova un Katrīna Kārkle. Pēc 30. jūlija, kad noslēgsies U19 pasaules kausa izcīņas turnīrs, U18 vienībai pievienosies vēl sešas basketbolistes, tajā skaitā vēl viena mūsu pilsētas sportiste – Janeta Rozentāle.

Tikmēr U18 junioru izlasē, kuru trenē “Valmieras/Ordo” pagājušās sezonas galvenais treneris Uvis Helmanis, pienākuši grūti laiki, jo vairums potenciālo līderu ir atteikušies no dalības izlasē, taču arī šis fakts nav devis iespēju sevi parādīt kādam no Jelgavas BJSS audzēkņiem. 16 kandidātu rindās ir iekļauts vienīgi Armands Berķis, kurš ir no Olaines. Perspektīvais spēlētājs vairākas sezonas pārstāvējis Jelgavas BJSS VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) čempionātā, vēlāk pārceļoties uz “VEF skolu” un tagad jau nolēmis karjeru turpināt ASV.

Pārsteidzoši, ka kandidātu sarakstā netika iekļauts Jelgavas BJSS līderis 190 centimetru garais uzbrucējs Niks Kļaviņš, kurš bija komandas labākais punktu guvējs un cīnītājs par atlecošajām bumbām. 1999. gadā dzimušais basketbolists sezonas laikā tika uzaicināts uz “VEF” LJBL talantu nedēļu, kurā tikās visi līgas labākie U19 vecuma grupas spēlētāji.

Bez jelgavnieku pārstāvniecības tika noformētas arī Latvijas U20 sieviešu un vīriešu izlase.

Tendence ir ļoti izteikta un bēdīga. Aizvien retāk kāds no Jelgavas BJSS basketbola audzēkņiem nonāk līdz jauniešu izlases slieksnim, turklāt visbiežāk tas notiek tad, kad jaunais censonis jau pametis Jelgavas basketbola sistēmu, ja tā to var nodēvēt, un karjeru turpina citā basketbola sistēmā vai klubā.

Aplami būtu teikt, ka Jelgavā darbojas kompetenti un augsta līmeņa basketbola speciālisti, kuri spēj izaudzināt talantīgākos spēlētājus no 14 līdz 17 gadu vecumam un tad tie dodas augstāka līmeņa meklējumos. Tieši otrādi. Līmenis ar katru gadu tik dramatiski krītas – ņemot vērā VEF LJBL rezultātus, ka jaunie basketbolisti ar steigu meklē izaugsmes iespējas ārpus Jelgavas robežām. Un te nevajadzētu meklēt attaisnojumus, ka pilsētā trūkst bērnu, ko iesaistīt groza bumbas treniņos. Jābeidz sūkstīties, ka regulāri ir dažādi blakus apstākļi, kas traucē gūt augsta līmeņa sasniegumus un izaudzināt profesionālus basketbolistus. Jelgava ir ceturtā lielākā Latvijas pilsēta ar ļoti augsti attīstītu infrastruktūru, kas sniedz neticami labas iespējas attīstīt basketbolu bērnu/jauniešu, studentu, amatieru un profesionālā līmenī.

Tālu nav jāmeklē pēc veiksmīgiem piemēriem. Visspilgtāk sevi pierādījusi Valmiera, kas strauji attīstījusies visos minētajos basketbola līmeņos Latvijā pēdējos gados. Jāsāk ar kārtīga darba ieguldīšanu jauniešos, piesaistot un izaudzinot kvalitatīvus un zinošus trenerus.

Jelgavas basketbola sistēma brēc pēc pamatīgas reorganizācijas, jauniem treneriem un stratēģiska attīstības plāna. Arī jautājums par basketbola internātu tiek cilāts no gada uz gadu, bet paliek idejas līmenī – nu jau gadu desmito. Arī pērnās sezonas sākumā Jelgavas basketbola dzīves darboņi ar skaļiem saukļiem izteicās, ka tiks pievērsta liela uzmanība jaunajiem basketbolistiem. Tomēr bēdīgā aina paliek vēl drūmāka, zinot, ka arī šajā vasarā Jelgavas Sporta skolu pametīs vismaz divi ļoti talantīgi basketbolisti – Renārs Levics un Emīls Stepiņš.

Jauniešiem iekļūšana Latvijas izlases rindās ir karjeras augstākais punkts. Profesionālu spēlētāju līgumus mēdz noslēgt, tuvojoties 18 gadu vecumam, tādēļ iekļūšanu izlasē var novērtēt kā sava veida mērauklu paša meistarībai. Audzēkņa iekļūšana Latvijas izlasē jebkurā vecuma grupā tomēr liecina arī par sporta skolas līmeni, konkrēto komandu, treneri vai pilsētas sporta attīstību kopumā.



Jelgavnieki, kas bijuši iekļauti Latvijas izlases rindās pārbaudes turnīros, kvalifikācijas turnīros, oficiālās spēlēs un Eiropas čempionātos (sarakstā iekļauti visi, kas tobrīd pārstāvējuši Jelgavas BJSS rindas vai kādreiz pārstāvējuši Jelgavas BJSS, bet izlasē iekļauti vēlāk, jau pārstāvot citu sporta skolu, vai klubu)





Artūrs Ausējs (dzimis 1990. g.) – 2017. gadā Vīriešu nacionālā izlase.

Daniels Gersons (2001. g.) – 2015. gadā U14, 2017. gadā U16.

Armands Berķis (2001. g.) – 2015., 2016. gadā U16, 2017. gadā U18.

Diāna Dude (1999. g.) – 2017. gadā U18.

Katrīna Kārkle (1999. g.) – 2013. gadā U14, 2015. gadā U16, 2016. gadā U17, 2017. gadā U18.

Janeta Rozentāle (1999. g.) – 2013. gadā U14, 2015. gadā U16, 2016. gadā U17, 2016., 2017. gadā U18, 2017. gadā U19.

Sindija Smirnova (1999. g.) – 2015. gadā U16, 2016. gadā U17, 2017. gadā U18.

Kristaps Pļavnieks (1995. g.) – 2010., 2011. gadā U16, 2013. gadā U18, 2014., 2015. gadā U20.

Rolands Opaļevs (1999. g.) – 2015. gadā U16.

Maksims Husko (1999. g.) – 2015. gadā U16.

Roms Novicks (2000. g.) – 2014. gadā U14.

Zane Neilande (1993. g.) – 2013. gadā U20.

Andris Misters (1992. g.) – 2008. gadā U16, 2009., 2010. gadā U18, 2012. gadā U20.

Rihards Adiņš (1994. g.) – 2010. gadā U16, 2012. gadā U18.

Česlavs Mateikovičs (1994. g.) – 2009., 2010. gadā U16, 2012. gadā U18.

Edgars Jeromanovs (1986. g.) – 2001. g. U16, 2003., 2004. gadā U18, 2005., 2006. gadā U20, no 2008. līdz 2012.gadam Vīriešu valstsvienība.

Jēkabs Roziņš (1995. g.) – 2011. gadā U16.

Kalvis Krūmiņš (1990. g.) – 2006. gadā U16, 2008. gadā U18, 2009., 2010. gadā U20.

Andris Justovičs (1989. g.) – 2009. gadā U20.

Kaspars Kambala (1978. g.) – 1995. gadā U18, 1997., 1998. gadā U20, no 2001. līdz 2003., 2005., 2009. gadā Latvijas valstsvienība.

Jānis Bērziņš (1991. g.) – 2007. gadā U16.

Jēkabs Rozītis (1986. g.) – 2006. gadā U20.

Edgars Šneps (1972. g.) – 1993., 1996., 1997., 1999., 2000., 2002., 2003. gadā Vīriešu valstsvienība.

Mārtiņš Bandenieks (1981. g.) – 1996. gadā U16.

Kristaps Kambala (1977. g.) – 1993. gadā U18.

Rihards Krasovskis (1970. g.) – 1993. gadā Vīriešu valstsvienība.

Vladimirs Spolītis (1961. g.) – 1993. gadā Vīriešu valstsvienība.









Foto: Ģirts Gertsons, liepajaslauvas.lv