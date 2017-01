Jelgavas čempionātam basketbolā pieteikušās 11 komandas

Sestdien, 4. februārī, no pulksten 10 Jelgavas Sporta hallē ar piecām spēlēm sāksies ikgadējais Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem, ko šogad organizē basketbola klubs «Jelgava» sadarbībā ar Sporta servisa centru. Čempionātam šogad pieteikušās 11 komandas, un uzvarētāju noteiks maija sākumā.



Lai arī ir mainījies organizators, tomēr galvenais princips šīm sacensībām ir palicis iepriekšējais. Popularizēt basketbolu Jelgavā un noteikt pilsētas spēcīgāko amatieru groza bumbas komandu. Patlaban čempionātam pieteikušās 11 komandas. Deviņas no Jelgavas pilsētas, viena no Jelgavas novada un vēl viena no Dobeles. Tām vēl jāapstiprina sava dalība, veicot samaksu par piedalīšanos – divi simti eiro apmērā.

Jelgavas čempionātam pieteikušās šādas komandas – «Vilki», «Rokiji», «Doks», «Valauto», «Armets», «Kultūra», «JNSS/Sesava», «Skandijs», «Ozols», «Jelgavas NĪP» un pērnā gada čempionvienība «Ķepas».

Pēc komandu pārstāvju sapulces ieviestas arī vairākas izmaiņas čempionāta nolikumā, kā arī tas ir papildināts no jauno organizatoru puses. Galvenās izmaiņas sacensību nolikumā paredz, ka komandās nedrīkstēs pieteikt vairāk par trīs Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā spēlējošiem basketbolistiem, kā arī pēc ilgām diskusijām ir iekļauts punkts par spēlētāju diskvalifikāciju, ja tam tiek piešķirta diskvalificējoša piezīme spēles laikā vai kāds no sportistiem uzvedas nesportiski laukumā un pēc spēles.

Informāciju par čempionātu joprojām varēs lasīt SSC mājas lapā, basketbola kluba «Jelgava» interneta vietnē un basket.lv, kur tiks publicēti arī spēļu protokoli.

Godalgoto vietu ieguvēji saņems medaļas, diplomus un naudas prēmijas. Pirmās vietas ieguvēji tiks pie trīs simti piecdesmit eiro. Otrā vieta tiks pie divi simti piecdesmit, bet trešā pie diviem simtiem eiro lielas naudas balvas. Notiks arī cerību kausa izspēle komandām, kas netiks izslēgšanas mačos. Kausa ieguvējiem būs iespēja saņemt simt piecdesmit eiro lielu naudas balvu. Čempionāta fināls paredzēts maija sākumā, taču precīzs datums vēl tiks noteikts, ņemot vērā komandu ieteikumus.



Foto: no «Valauto» arhīva