Justovičs flirtē ar «triple-double», «Jelgava» sakauj valmieriešus

Basketbola klubs «Jelgava/BJSS» 3. februāra vakarā skatītāju pilnajā Jelgavas Sporta hallē Latvijas Basketbola līgas (LBL) 2. divīzijas čempionāta spēlē ar 92:79 sakāva vienu no turnīra spēcīgākajām komandām «Valmiera Glass/ViA». Gatis Justovičs bija tuvu tam, lai sasniegtu «triple-double», atzīmējoties ar desmit punktiem, desmit atlecošajām bumbām un astoņām pārtvertām bumbām.



Valmierieši līdz šim izcēlušies kā spēcīga komanda, bez spilgtiem līderiem. Vienība spēlē organizēti, taču šoreiz pretiniekus pievīla lielais kļūdu skaits, kā arī mājinieki vairāk izmantoja savu pieredzi un spēcīgāko ieroci – metienu no tālās distances. Jelgavnieki realizēja 12 no 30 raidītajiem metieniem, turklāt svarīgos brīžos tos spēja trāpīt arī abi jaunie basketbolisti Niks Kļaviņš un Maksims Husko. Jēkabs Roziņš izcēlās ar perfektu precizitāti – divi no diviem.

«Jelgava/BJSS» rindās desmit vai vairāk punktu guva pieci spēlētāji. Centra uzbrucējs Rolands Elksnis bija rezultatīvākais ar 18 punktiem. Komandas kapteinis Edgars Krūmiņš izcēlās ar 16 punktiem, bet Andris Justovičs un Jānis Bērziņš katrs guva pa 12 «ačiem». Saspēles vadītājs Gatis Justovičs turpināja iesākto un bija produktīvs vairākās statistikas kategorijās. Veterānam pietrūka divu pārtvertu bumbu, lai reģistrētu «triple-double» jeb divciparu skaitļus trīs statistikas kategorijās. G.Justoviča rēķinā arī sešas rezultatīvas piespēles.

Nākamo spēli «Jelgava/BJSS» aizvadīs 10. februārī, kad izbraukumā tiksies ar BK «Līvāni».

Jelgavas Sporta halle, 3. februāris

LBL-2

«Jelgava/BJSS»–«Valmiera Glass/ViA» 92:79 (15:14, 20:21, 24:17, 33:27)

«Jelgava» : R.Elksnis 18, E.Krūmiņš 16+6rp, A.Justovičs 12, J.Bērziņš 12, G.Justovičs 10+10ab+6rp+8pb, J.Roziņš 8, T.Bitītis 6, M.Husko 5, N.Kļaviņš 3, J.Atelbauers 2, E.Satovskis.





Foto: Roberts Ķesteris