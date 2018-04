"Ķepas" kļūst par 2018. gada Jelgavas čempionvienību (FOTO)

Ar basketbola komandas "Ķepu" uzvaru pār "Dokiem" finālā (105:89) noslēdzās ikgadējais Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Pie bronzas medaļām šoreiz tika "NĪP" vienība, kas ar 96:92 apspēlēja "Rokijus".

Abu komandu pirmajā tikšanās reizē čempionāta regulārajā turnīrā ar 82:77 pārāki bija "doki", taču šoreiz "Ķepu" pieredze ņēma virsroku un notika revanšs. Uzvarētāju sastāvā lielāko uzvaras nastu šoreiz nesa trīs spēlētāji, kas bija arī lielākie uzvaras kaldinātāji. Ainis Lagzdiņš bija rezultatīvākais spēlētājs savā vienībā ar 23 gūtajiem punktiem. Savukārt Matīss Rozītis guva 22 punktus, izcīnīja 12 atlecošās bumbas un atdeva piecas rezultatīvas piespēles, bet Jura Brūvera kontā 20 punkti un septiņas piespēles. "Dokiem" spilgtu sniegumu demonstrēja Kristaps Vereščagins, kurš salādēja pretinieku grozā 29 punktus un izcīnīja astoņas bumbas zem groziem. Kristers Tomass pievienojās ar 16, bet Viestura Šulca rēķinā 12 "ači”.

Bronzas duelī kārtējo reizi neapturami bija abi "NĪP" vienības līderi Ģirts Pommers un Jānis Kokins, kas sekmēja vienības panākumu. Abi basketbolisti sakrāja attiecīgi 39 un 26 punktus, bet Mārtiņš Ivanovs palīdzēja ar 12 punktiem un desmit atlecošajām bumbām. "Rokijiem" produktīvs sniegums visiem trijiem tās līderiem, tikai šoreiz gan nedaudz par īsu un komandai 4. vieta. Elvis Satovskis guva 26, Valdis Miķelsons 25, bet Aleksandrs Ganža 23 punktus.

Spēlē par 5. vietu "Brāļi Ilmāri", atrodoties iedzinējos lielāko spēles daļu, tomēr svinēja uzvaru pār "Valauto" vienību ar 86:80. Uzvarētāju rindās Gatis Justovičs izcēlās ar 28 punktiem, septiņām piespēlēm un septiņām atlecošajām bumbām. Toms Neilands trāpīja piecus tālmetienus un guva 15 punktus, bet zaudētāju vienībā šoreiz nepietika ar Ģirta Hauka raženo sniegumu – 32 punktiem. Toma Ziemeļa kontā 15 punkti.

Pie medaļām tika visas trīs godalgoto vietu ieguvušās komandas. Čempionvienība tika arī pie 300 eiro lielas naudas prēmijas. Pie naudas balvām tika arī komandas, kas ierindojās no 2. līdz 5. vietai. Apbalvojumus saņēma arī čempionāta labākie spēlētāji dažādās statistikas kategorijās. Labākais punktu guvējs bija Jānis Ņeverovskis no "Skandija", labākais cīnītājs par atlecošajām bumbām – Dagnis Roziņš no "Platones", bet labākais piespēlētājs – Gatis Justovičs no "Brāļiem Ilmāriem".

2018. gada Jelgavas čempioni "Ķepas" – Artis Putniņš, Juris Brūveris, Jānis Gutāns, Oskars Jēkabsons, Ainis Lagzsdiņš, Māris Masaļskis, Valentīns Matusēvičs, Matīss Rozītis, Jēkabs Rozītis, Artūrs Rudmiezis, Edgars Smirnovs, Edgars Tramdaks un Juris Zakenfelds.





Foto: Raitis Puriņš