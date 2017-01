LLU pēdējā ceturtdaļā vētraina ofensīva un uzvara pār RTA

16. janvārī Jelgavas Sporta hallē Studentu basketbola līgas čempionātā LLU vīriešu basketbola komanda otrā posma spēlē pret Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) ceturtajā ceturtdaļā uzvarēja ar 36:17 un nodrošināja uzvaru ar 94:71.

Lai arī rēzeknieši uz spēli ieradās tikai piecu vīru sastāvā, mača pamatlaika pirmās trīs ceturtdaļas noritēja līdzīgi un viesi LLU pārsvaram spurojās pretim no visa spēka. Viesu līderis Renārs Bulduris pamanījās pret mājiniekiem gūt 20 punktu un izcīnīt 27 atlecošās bumbas. Tomēr ar to nebija pietiekami, un ceturtajā ceturtdaļā, pateicoties Jāņa Bērziņa un Andra Justoviča precizitātei no tālās distances, izdevās lauzt spēles gaitu un pēdējās desmit minūtes uzvarēt ar pārliecinošu 36:17.

LLU līderis A.Justovičs kopumā sakrāja 30 punktu un izcīnīja astoņas atlecošās bumbas, kā arī realizēja piecus tālmetienus un atdeva četras rezultatīvas piespēles. Savukārt Jānis Bērziņš izcēlās ar 18 gūtiem punktiem un augstu metienu precizitāti no trīs punktu zonas (3p. – 5/9). Uvis Strogonovs pievienojās ar 13 punktiem, bet LLU maģistrantūrā studējošais veterāns Oskars Jēkabsons, kurš komandai pievienojās tikai 2017. gada pašā sākumā, debitēja ar sešiem punktiem un septiņām atlecošajām bumbām.

SBL čempionāta otrajā posmā Gata Justoviča un Jāņa Tiltiņa vadītajai LLU komandai vēl izbraukumā jātiekas ar Rēzeknes basketbolistiem un divreiz jāspēlē pret Banku augstskolas komandu. Pēc šiem mačiem sāksies turnīra izslēgšanas spēles. Paredzams, ka jelgavnieku potenciālie pretinieki ceturtdaļfinālā būs LSPA basketbolisti.

Nākamā spēle LLU komandai paredzēta 23. janvārī, kad Rīgas Teikas vidusskolā būs duelis ar Banku augstskolas vienību.

Studentu basketbola līga, 2. posms

Jelgavas Sporta halle, 16. janvāris

LLU–RTA 94:71 (17:12, 18:23, 23:19, 36:17)

LLU: A.Justovičs 30+8ab, J.Bērziņš 18+6rp+6ab, U.Strogonovs 13, J.Atelbauers 8+11ab, J.Ķudis 6+8ab, O.Jēkabsons 6+7ab, E.Kravinskis 5, J.Rācenis 5, K.Veitmans 3, T.Ziemelis, E.Frīdmanis.





Foto: Roberts Ķesteris