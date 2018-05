Pilsētas svētku 3x3 basketbola turnīrā triumfē komanda "Seskis" (FOTO)

Jelgavas Pilsētas svētku pasākumu programmā norisinājās šī gada pirmais ielu basketbola turnīrs, kas pēc ilgāka laika atgriezās Krišjāņa Barona ielā pie Jelgavas Kultūras nama. Kopumā vairākās vecuma grupās sacensībās piedalījās 18 komandas. Visvairāk pārstāvētajā – 2001. gadā dzimušo un vecāku vīru – komandu konkurencē triumfēja jelgavnieku kvartets "Seskis".

11 komandas tika sadalītas A un B apakšgrupā, no kurām astoņas labākās iekļuva izslēgšanas spēļu turnīrā. "Seska" basketbolisti jau grupu turnīrā četros mačos tika pie četriem panākumiem un labi iesāka turnīru, kas turpinājās tikai ar uzvarām. Finālā Mārtiņš Jakušonoks, Toms Bitītis, Marts Ričards Ozolinkēvičs un Artūrs Dreimanis ar 15:13 pieveica vienību "Jey", kuras sastāvā sviedrus lēja Maksims Husko, Kristaps Rijkuris un brāļi Rolands un Roberts Opaļevi. Savukārt pie bronzas godalgām tika komanda ar nosaukumu "Vāze", kuru pārstāvēja Ralfs Gržibovskis, Aleksandrs Ganža, Kristers Tomass un Valdis Miķelsons. "Vāze" bronzas mačā ar 15:13 apspēlēja "Šodien skaidrā".

U16 vecuma grupā, kurā spēlēja arī gados jaunākas zēnu un meiteņu komandas, nepārspēta palika komanda "Nauda", kas finālā ar 11:0 sakāva "Who Is Next", kuru rindās spēlēja 14 gadu veci jaunieši (Maksims Rodins, Rainers Barkans, Kristers Vējš un Toms Samuļonis). Uzvarētāju rindas pārstāvēja Ernests un Nauris Kancēviči, kā arī Ralfs Pavārs un Valters Drusts.

Savukārt U12 vecuma grupā starp trīs vienībām par uzvarētāju kļuva "Bbola brāļi" – Kaspars Caune, Rihards Pirogs un Rihards Aivis Jēkabsons.





