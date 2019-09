Bokseri piedalās starptautiskā treniņnometnē Polijā

Trīs Jelgavas kluba “Olimpiskais rings” sportisti un viens no Ozolnieku sporta skolas piedalījās Polijas Boksa federācijas rīkotā starptautiskā treniņnometnē, kas Ketržinā pulcēja dažāda vecuma censoņus no Anglijas, Krievijas, Ukrainas, Polijas un Latvijas.

“Olimpiskā ringa” treneris Aleksandrs Knohs pastāsta, ka treniņi, pilnveidojot tehniku un taktiku, notika trīsreiz dienā, bet noslēgumā – turnīrs, uz kuru sabrauca bokseri no visas Polijas. “Diviem mūsējiem ringā trāpījās spēcīgie Krievijas pārstāvji, kuriem Artūrs Vaišļa un Deniss Sidorovs ļoti līdzīgās cīņās piekāpās. Daniils Vocišs cīnījās ar sāncensi no Polijas un bija par viņu nedaudz labāks, bet vietējie tiesneši to nesaskatīja. Lai kā – arī zaudējumos ir gūta pieredze un stiprinājusies vēlme trenēties tālāk,” vērtē A.Knohs.

Supersmagais bokseris no Ozolnieku sporta skolas Vladislavs Muškets tika pie zelta medaļas, pat neizejot ringā, jo viņa pretinieks no cīņas atteicās. “Nometnes nodarbībās Vladislavs parādīja sevi no labās puses, un, turpinot trenēties, var gaidīt labus rezultātus,”spriež A.Knohs.

Nometne un turnīrs Polijā bokseriem bija pēdējais pārbaudījums pirms 20. septembrī gaidāmā Latvijas čempionāta.

Foto: “Olimpiskais rings” arhīvs