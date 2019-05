Brīvības stafetēs visvairāk uzvaru Jelgavas Valsts ģimnāzijai (FOTO)

4. maija rītā Jelgavas skolu audzēkņi pulcējās Lielajā ielā, lai piedalītos Brīvības stafešu skrējienā. Skolēni sacentās septiņās grupās, trijās no tām uzvaru guva Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni – kā puiši, tā meitenes.

Piecas jauktās komandas ar četriem zēniem un četrām meitenēm katrā startēja 4. un 5. klašu grupā. Ātrākie izrādījās Jelgavas 4. sākumskolas skolēni, kurus sporta skolotāja Ingrīda Anzenava sagaidīja finiša līnijā, uzslavēja un samīļoja. Jaunākajiem dalībniekiem tā bija jauna pieredze un liela atbildība, kas rezultējusies vēlmē piedalīties Brīvības stafetēs arī nākamgad.

Nākamās startēja 6.–7. klašu komandas piecas meiteņu un četras zēnu. No meitenēm ātrākās bija 4. vidusskolas skrējējas, kas pārspēja sāncenses no Spīdolas Valsts ģimnāzijas par aptuveni 12 sekundēm. Starp zēniem uzvarēja 6. vidusskolas puiši, no kuriem otrās vietas ieguvējus Spīdolas Valsts ģimnāzijas puišus šķīra vien dažas sekundes simtdaļas.

Vairākas uzvaras ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni, no kuriem vairāki trenējas vieglatlētikā pie skolotājas Lailas Nagles, ikdienā skrienot līdzīgus posmus un gatavojoties dažādām sacensībām. Puiši izcīnīja pirmo vietu 8.–9. klašu konkurencē, meitenes bija ātrākās kā starp 8.–9. klasēm, tā arī 10.–12. klašu sacensībā, izraujoties krietni tālāk jau stafetes pirmajā posmā. Spīdolas Valsts ģimnāzijas meitenes atzina, ka spēcīgais vējš pamatīgi apgrūtinājis skriešanu, taču dažām sniegums, salīdzinot ar pagājušā gada Brīvības stafetēm, ir krietni uzlabojies.

Stafetes noslēdza 10.–12. klašu puiši. Jelgavas tehnikuma audzēkņi par precīzi sešām sekundēm pārspēja Jelgavas Valsts ģimnāzijas puišus. Startā misēklis radās Spīdolas Valsts ģimnāzijas puišiem, kas vairākus gadus ir bijuši starp laureātiem. Vairākiem vidusskolēniem šīs bija pēdējās stafetes skolas sastāvā, tāpēc tie centās noskriet godam.

Vispārīgajā konkurencē, kur varēja piedalīties jebkurš interesents, šogad nepieteicās neviena komanda.

Foto: Ruslans Antropovs