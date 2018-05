Ieguldot 160 000 eiro, Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC), darbojas trenažieru zāle, kurā klientiem, tajā skaitā ar dažādām arodslimībām sirgstošiem, ir iespēja darboties pēc speciālām programmām fizioterapeita uzraudzībā, aģentūru LETA informēja ZOC trenažieru zāles administrators fizioterapeits Roberts Opaļevs.

Trenažieru zāle tapusi sadarbībā ar Jelgavā strādājošu uzņēmumu SIA "AKG Thermotechnik Lettland", kas tajā ieguldījis apmēram 160 000 eiro, nodrošinot treniņu vietu ar speciāliem trenažieriem.

Opaļevs norāda, ka šī zāle ir unikāla Latvijā, jo treniņi veidoti pēc vācu sistēmas, kad katram klientam fizioterapeits izstrādā savu programmu: vispirms tiek uzzināta informācija par cilvēka veselības stāvokli, tad tiek noteikts intensitātes līmenis un piemērots treniņu laikā. Tas katru reizi klienta lapā tiek atzīmēts, tādējādi sekojot rezultātu attīstībai un nenodarot pāri veselībai. Programmas galvenais uzsvars ir uz mazāku intensitāti un retākiem treniņiem, bet ilgākā laika posmā nostiprināt un attīstīt muskulatūru. Treniņi notiek tikai 30 minūšu, katram vingrinājumam atvēlētas 60–90 sekunžu, tādēļ trenažieru zālē ir seši pulksteņi, lai no jebkura zāles punkta varētu sekot līdzi treniņa laikam.

Kopumā trenažieru zālē pieejami 14 dažādu veidu trenažieri, kuri ir paredzēti spēka attīstošiem treniņiem – kāju, roku, vēdera un muguras muskuļiem, tai skaitā arī dziļās muskulatūras nostiprināšanai. Trenažieru zālē vienlaikus var darboties pieci seši klienti.

Trenažieru zālē sastaptais Māris, kuram arodslimības dēļ ir problēmas ar muguru, treniņus apmeklē no zāles atvēršanas pērnā gada decembrī. "Jūtu būtiskas izmaiņas. Sāpes mazinājušās, kustēties ir vieglāk, un šie treniņi sniedz iespēju ātrāk atgūt veselību," tā Māris.

Klientiem trenažieru zāle pieejama pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 11 līdz 18, otrdienās no pulksten 11 līdz 16, bet ceturtdienās – no pulksten 18 līdz 21. Trenažieru zāli var apmeklēt jebkurš interesents, vecuma ierobežojumi nav noteikti.





Foto: zoc.lv